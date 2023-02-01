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Одинокий бегун и много снега: показываем 20 сказочных фото с набережной в Новосибирске

Сегодня утром деревья покрылись инеем

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Колесо обозрения на набережной — самое высокое за Уралом

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Утром большинство новосибирцев спешат на работу, и потому не успевают увидеть красоту города на рассвете. Как раз в это время на набережной мало людей, а деревья покрыты инеем после морозной ночи.

Сегодня, 1 февраля, фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по набережной и сделал сказочные зимние снимки. Показываем их вам.

Зимой, особенно по утрам, на набережной мало людей

Зимой, особенно по утрам, на набережной мало людей

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Зато летом здесь гуляет множество горожан

Зато летом здесь гуляет множество горожан

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Несколько лет назад на Михайловской набережной прошла реконструкция, это место преобразилось

Несколько лет назад на Михайловской набережной прошла реконструкция, это место преобразилось

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Деревья покрыты инеем после ночных холодов

Деревья покрыты инеем после ночных холодов

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Фотодоказательство того, что сибирякам не страшны морозы

Фотодоказательство того, что сибирякам не страшны морозы

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После снегопадов на набережной тоже накопились сугробы

После снегопадов на набережной тоже накопились сугробы

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Кинетическую скульптуру подарили на день рождения вице-мэру Анне Терешковой в 2018 году. Объект поставили на берегу Оби

Кинетическую скульптуру подарили на день рождения вице-мэру Анне Терешковой в 2018 году. Объект поставили на берегу Оби

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В этом году для горожан залили самый длинный каток в России

В этом году для горожан залили самый длинный каток в России

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Уже через три месяца на деревьях распустится зеленая листва

Уже через три месяца на деревьях распустится зеленая листва

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Птицы могут клевать ягоды рябины

Птицы могут клевать ягоды рябины

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Рябина висит крупными гроздьями

Рябина висит крупными гроздьями

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На набережной всё еще включены праздничные гирлянды

На набережной всё еще включены праздничные гирлянды

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Сюда часто приходят гулять с детьми

Сюда часто приходят гулять с детьми

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Хвойные деревья напоминают о прошедшем праздновании Нового года

Хвойные деревья напоминают о прошедшем праздновании Нового года

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В Новосибирск постепенно возвращаются морозы

В Новосибирск постепенно возвращаются морозы

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Сегодня, по данным регионального Гидрометцентра, в городе ожидается <nobr class="_">-12... -14 °C</nobr>

Сегодня, по данным регионального Гидрометцентра, в городе ожидается -12... -14 °C

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Ночью температура может опуститься до <nobr class="_">-23 °C</nobr>, а в пригороде — до <nobr class="_">-28 °C</nobr>

Ночью температура может опуститься до -23 °C, а в пригороде — до -28 °C

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Это место выглядит сказочно

Это место выглядит сказочно

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Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду

Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду

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Сегодня утром Новосибирск окутал густой туман. Он осложнял движение на дорогах, потому что видимость ухудшилась. Посмотрите на кадрах нашего корреспондента, как преобразился город.

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