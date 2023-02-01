Одинокий бегун и много снега: показываем 20 сказочных фото с набережной в Новосибирске

Утром большинство новосибирцев спешат на работу, и потому не успевают увидеть красоту города на рассвете. Как раз в это время на набережной мало людей, а деревья покрыты инеем после морозной ночи.
Сегодня, 1 февраля, фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по набережной и сделал сказочные зимние снимки. Показываем их вам.
Сегодня утром Новосибирск окутал густой туман. Он осложнял движение на дорогах, потому что видимость ухудшилась. Посмотрите на кадрах нашего корреспондента, как преобразился город.