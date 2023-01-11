Теплые шарфы, замерзшие люди и опустевший центр — 9 фото из Новосибирска, от которых пробирает дрожь

Утром
Фотожурналист НГС Александр Ощепков начал свое утро с прогулки по замерзающему Новосибирску и запечатлел, как горожане пытаются не отморозить себе что-нибудь важное.
Несмотря на мороз, движение в центре было довольно плотным: завести машину смогли все или почти все.
И правильно: в такую погоду пешком ходить совсем не хочется.
Тем не менее табло на здании мэрии утверждает, что отметку в
На некоторых улицах к половине десятого утра образовались настоящие пробки.
Если приходится ходить пешком, утепляться приходится серьезно.
Ими можно утеплить и руки, и лицо одновременно.
В новогоднюю ночь в Новосибирске было куда теплее и горожане массово отправились встречать Новый год на площадь Ленина. Там побывал и наш фотожурналист.