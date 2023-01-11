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Теплые шарфы, замерзшие люди и опустевший центр — 9 фото из Новосибирска, от которых пробирает дрожь

В Новосибирске похолодало до -30 градусов

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Светящиеся гирлянды еще напоминают о теплых и снежных каникулах, но это фото со снимками двухнедельной давности уже не спутать: машины окутаны клубами пара

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Утром 11 января столбики термометров в Новосибирске опустились до отметки в -30 градусов. Зимой 2022–2023 года это далеко не первые морозы, но после теплых и снежных новогодних каникул воспринимаются они всё равно остро.

Фотожурналист НГС Александр Ощепков начал свое утро с прогулки по замерзающему Новосибирску и запечатлел, как горожане пытаются не отморозить себе что-нибудь важное.

Среди прохожих нашлись морозоустойчивые любители кроссовок

Среди прохожих нашлись морозоустойчивые любители кроссовок

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Несмотря на мороз, движение в центре было довольно плотным: завести машину смогли все или почти все.

Перекресток Красного проспекта и Ядринцевской

Перекресток Красного проспекта и Ядринцевской

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И правильно: в такую погоду пешком ходить совсем не хочется.

Таксисты и доставщики явно хорошо заработают сегодня: выходить из дома совсем не тянет

Таксисты и доставщики явно хорошо заработают сегодня: выходить из дома совсем не тянет

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Тем не менее табло на здании мэрии утверждает, что отметку в 30 градусов (в том числе и психологическую) Новосибирск не перешагнул.

Правда, по ощущениям на улице не -29, а гораздо, гораздо холоднее

Правда, по ощущениям на улице не -29, а гораздо, гораздо холоднее

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В городе светает, трафик становится всё более плотным

В городе светает, трафик становится всё более плотным

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На некоторых улицах к половине десятого утра образовались настоящие пробки.

Общественный транспорт источником тепла не выглядит, особенно через заиндевелое стекло

Общественный транспорт источником тепла не выглядит, особенно через заиндевелое стекло

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Если приходится ходить пешком, утепляться приходится серьезно.

Главный модный хит этого зимнего сезона в Новосибирске — теплые шерстяные варежки и огромные шарфы

Главный модный хит этого зимнего сезона в Новосибирске — теплые шерстяные варежки и огромные шарфы

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Ими можно утеплить и руки, и лицо одновременно.

Если же вспомнить детство и завязать шарф повыше, руки можно смело прятать в карманы: и уши будут целы, и пальцы не придется отогревать

Если же вспомнить детство и завязать шарф повыше, руки можно смело прятать в карманы: и уши будут целы, и пальцы не придется отогревать

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В новогоднюю ночь в Новосибирске было куда теплее и горожане массово отправились встречать Новый год на площадь Ленина. Там побывал и наш фотожурналист.

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