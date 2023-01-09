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Куда можно сдать елку в Новосибирске? Публикуем адреса пунктов и время работы экомобиля

Перед сдачей с деревьев нужно снять игрушки, дождик и мишуру

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В пунктах елки перерабатывают в щепу, которую затем используют повторно

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С 9 января в Новосибирске начали работать временные пункты сбора елок для утилизации. Об этом сообщил пресс-центр мэрии. Кроме того, по городу ездит экомобиль, который тоже принимает деревья.

График работы стационарных пунктов по приему деревьев:

  • ул. Профилактическая, 73 (пн. – пт. — с 08:00 до 17:00);
  • ул. Малыгина, 23/2 (пн. – пт. — с 08:00 до 17:00);
  • ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64 (пн. – пт. — с 08:00 до 12:00).

— Перед сдачей с деревьев нужно снять игрушки, дождик и мишуру. После их пропустят через шредер и полученную щепу используют в качестве подстилки для животных, — добавили в мэрии.

С 13 по 29 января с 12:00 до 20:00 сдать елку на переработку можно в ТЦ «МЕГА» — там за дерево обещают приятный бонус. Щепу из переработанных елок потом используют на творческих мастер-классах для детей.

Адреса, дату и время работы экомобиля можно посмотреть на карте.

Если новосибирцы уже начинают убирать елки из квартир, то украшения в центре города еще на месте. Вчера улицу Ленина заполнили гуляющие горожане — здесь можно посмотреть, как это было.

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