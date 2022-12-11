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Фоторепортаж

Настоящие сибиряки прокатились на сапах — 10 кадров, от которых веет холодом, а зубы стучат от мороза

Участники заплыва катаются в специальных непромокаемых костюмах

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Принять участие в заплыве может любой: неважно, новичок или профессионал

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Новосибирцы прокатились на сапах при температуре воздуха –17 градусов, при этом, по данным синоптиков, холод ощущается как –22 градуса. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на морозном заплыве и снял сибиряков, которые не боятся холода.

Организатор прогулок на сапах, Евгений Попов из SUP_Novosibirsk, объяснил журналисту НГС, что в этом году прошло уже примерно 10 зимних заплывов, а зимний сезон в Новосибирске начинается рано, обычно с начала октября.

Как рассказал НГС Евгений Попов, 24 декабря пройдет массовый новогодний заплыв в костюмах дедов морозов

Как рассказал НГС Евгений Попов, 24 декабря пройдет массовый новогодний заплыв в костюмах дедов морозов

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Зимой на сапах стараются кататься аккуратно, чтобы не упасть, но если кто-то падает, то ему необходимо залезть обратно и поменять варежки и шапку

Зимой на сапах стараются кататься аккуратно, чтобы не упасть, но если кто-то падает, то ему необходимо залезть обратно и поменять варежки и шапку

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Костюмы для зимнего сапсерфинга специальные, непромокаемые, но открытыми остаются лицо, голова и руки

Костюмы для зимнего сапсерфинга специальные, непромокаемые, но открытыми остаются лицо, голова и руки

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Перед каждой прогулкой проходит инструктаж

Перед каждой прогулкой проходит инструктаж

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В заплывах участвует разное количество людей: иногда — от 2 до 3, а иногда — до 30 человек

В заплывах участвует разное количество людей: иногда — от 2 до 3, а иногда — до 30 человек

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Сибиряки прокатились по невероятно завораживающему зимнему пейзажу

Сибиряки прокатились по невероятно завораживающему зимнему пейзажу

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Участников было сложно разглядеть из-за тумана

Участников было сложно разглядеть из-за тумана

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Плавали сибиряки по протоке реки Обь

Плавали сибиряки по протоке реки Обь

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На доске можно плыть стоя и сидя, главное — держать равновесие

На доске можно плыть стоя и сидя, главное — держать равновесие

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Недавно наш фотокорреспондент снял Обское море, которое покрылось льдом. Посмотрите подборку кадров, от которых веет воспоминаниями о Байкале.

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