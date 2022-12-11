Настоящие сибиряки прокатились на сапах — 10 кадров, от которых веет холодом, а зубы стучат от мороза

Новосибирцы прокатились на сапах при температуре воздуха –17 градусов, при этом, по данным синоптиков, холод ощущается как –22 градуса. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на морозном заплыве и снял сибиряков, которые не боятся холода.
Организатор прогулок на сапах, Евгений Попов из SUP_Novosibirsk, объяснил журналисту НГС, что в этом году прошло уже примерно 10 зимних заплывов, а зимний сезон в Новосибирске начинается рано, обычно с начала октября.
Недавно наш фотокорреспондент снял Обское море, которое покрылось льдом. Посмотрите подборку кадров, от которых веет воспоминаниями о Байкале.