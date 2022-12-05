До -24 градусов: в Новосибирске сохранится антициклон в ближайшие три дня

В ближайшие 3 дня, с 6 по 8 декабря, погода в Новосибирске существенно не изменится. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз.
Следующие дни в городе не ожидается осадков, ветер будет северо-западным и западным со скоростью 2–7 м/с. Ночью температура составит -22... -24 градуса. Днем обещают -16... -17 градусов. Только 8 декабря днем будет немного теплее: -15... -17 градусов.
— Характер погоды существенно не меняется на этой неделе. Антициклональный характер погоды сохраняется, — рассказала НГС начальник отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова.
Ранее НГС писал о том, что из-за 42-градусных морозов больше тысячи детей не смогли попасть в школы в Новосибирской области.