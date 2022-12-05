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«Настоящее волшебство»: фотограф сняла на раритетный объектив узоры на окнах в мороз — смотрим, что получилось

Показываем 15 очень новогодних снимков

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Зима — отличный художник!

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Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова сделала серию снимков узоров на окнах, которые образовались с приходом морозов в регион. Для макросъемки она использовала старый советский объектив.

— Купила набор объективов «Гелиос» — старых советских. И на один из них можно делать макросъемку. Не думала, что это может быть настолько сказочно. Настоящее волшебство! — отметила фотограф Ольга Бурмистрова. — Получились такие забавные елочки из снега.

Полюбуемся и мы на эти волшебные снимки, которые принесут новогоднее настроение.

Узоры стали появляться с приходом мороза

Узоры стали появляться с приходом мороза

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Каждый день — новый узор

Каждый день — новый узор

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Выглядит очень атмосферно

Выглядит очень атмосферно

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Здесь видны тропические мотивы

Здесь видны тропические мотивы

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Можно долго любоваться на фото

Можно долго любоваться на фото

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Как вам этот узор?

Как вам этот узор?

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Смотрится очень эффектно

Смотрится очень эффектно

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Объектив прекрасно справился со своей задачей

Объектив прекрасно справился со своей задачей

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Зима сплела свои сети

Зима сплела свои сети

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Похоже на перья сказочной птицы

Похоже на перья сказочной птицы

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Такой волшебный пейзаж

Такой волшебный пейзаж

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На что похож этот узор?

На что похож этот узор?

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Каждый рисунок индивидуален

Каждый рисунок индивидуален

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В лучах солнца

В лучах солнца

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На прошлой неделе фотограф НГС прогулялся по прозрачному льду Обского моря — публикуем подборку кадров, от которых веет воспоминаниями от Байкала.

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