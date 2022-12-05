«Настоящее волшебство»: фотограф сняла на раритетный объектив узоры на окнах в мороз — смотрим, что получилось

Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова сделала серию снимков узоров на окнах, которые образовались с приходом морозов в регион. Для макросъемки она использовала старый советский объектив.
— Купила набор объективов «Гелиос» — старых советских. И на один из них можно делать макросъемку. Не думала, что это может быть настолько сказочно. Настоящее волшебство! — отметила фотограф Ольга Бурмистрова. — Получились такие забавные елочки из снега.
Полюбуемся и мы на эти волшебные снимки, которые принесут новогоднее настроение.
На прошлой неделе фотограф НГС прогулялся по прозрачному льду Обского моря — публикуем подборку кадров, от которых веет воспоминаниями от Байкала.