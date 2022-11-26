Моржи открыли купальный сезон в Новосибирске — 10 снимков, от которых застучат зубы

Пока большинство новосибирцев ужасается
Сегодня в Новосибирске и области ударили по-настоящему аномальные морозы. Мы ведем холодный онлайн, в котором ужасаемся показаниям ваших термометров за окнами.
Любители холодового купания поплавали на озере Блюдце
Пока большинство новосибирцев ужасается
Сегодня в Новосибирске и области ударили по-настоящему аномальные морозы. Мы ведем холодный онлайн, в котором ужасаемся показаниям ваших термометров за окнами.
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