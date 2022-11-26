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Моржи открыли купальный сезон в Новосибирске — 10 снимков, от которых застучат зубы

Любители холодового купания поплавали на озере Блюдце

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У моржей купальный сезон только начинается

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Пока большинство новосибирцев ужасается 30-градусному морозу в конце ноября и не спешит без особенной нужды выходить на улицу, любители холодового купания радуются началу сезона. Моржи из клуба «Спектр» сегодня устроили первый заплыв зимой 2022–2023 года. Вместе с ними на озере Блюдце, расположенном на Горском жилмассиве, побывал и наш фотокорреспондент Александр Ощепков.

Заплыв для любителей холода всегда начинается с того, что надо прорубить прорубь. Лед на озере Блюдце уже крепкий.

Заплыв для любителей холода всегда начинается с того, что надо прорубить прорубь. Лед на озере Блюдце уже крепкий.

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К тому моменту, когда в воду можно наконец зайти, люди уже как следует разогрелись

К тому моменту, когда в воду можно наконец зайти, люди уже как следует разогрелись

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Чтобы без проблем войти (а главное — выйти!) в ледяную воду, моржи захватили с собой лестницу

Чтобы без проблем войти (а главное — выйти!) в ледяную воду, моржи захватили с собой лестницу

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Ну чем не пляж с белым песком?..

Ну чем не пляж с белым песком?..

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Кажется, такая водичка бодрит даже моржей!

Кажется, такая водичка бодрит даже моржей!

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Если не приглядываться к снегу и льду на заднем плане, фото можно принять за сделанное летом

Если не приглядываться к снегу и льду на заднем плане, фото можно принять за сделанное летом

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Чувствуете это ощущение ледяных брызг, которые вот-вот обдадут вас прямо через экран компьютера или смартфона?

Чувствуете это ощущение ледяных брызг, которые вот-вот обдадут вас прямо через экран компьютера или смартфона?

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Сегодня в озере Блюдце искупались только мужчины. Среди любителей зимнего плавания есть и дамы, но, похоже, сезон они решили открыть попозже

Сегодня в озере Блюдце искупались только мужчины. Среди любителей зимнего плавания есть и дамы, но, похоже, сезон они решили открыть попозже

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Моржи согреваются чаем

Моржи согреваются чаем

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Сегодня в Новосибирске и области ударили по-настоящему аномальные морозы. Мы ведем холодный онлайн, в котором ужасаемся показаниям ваших термометров за окнами.

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