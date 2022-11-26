Моржи открыли купальный сезон в Новосибирске — 10 снимков, от которых застучат зубы

Пока большинство новосибирцев ужасается 30-градусному морозу в конце ноября и не спешит без особенной нужды выходить на улицу, любители холодового купания радуются началу сезона. Моржи из клуба «Спектр» сегодня устроили первый заплыв зимой 2022–2023 года. Вместе с ними на озере Блюдце, расположенном на Горском жилмассиве, побывал и наш фотокорреспондент Александр Ощепков.