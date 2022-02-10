Топчите снег и кормите птиц: что забывают сделать садоводы в феврале

— При морозе не ниже 4 градусов можно делать обрезку яблонь и груш, — говорит агроном Светлана Боева. — Снижайте крону старых деревьев, прореживайте, убирайте ветви, идущие внутрь кроны, загущающие ее, сильно свисающие, переплетающиеся, а также сломанные, засыхающие, с морозобоинами, пораженные раком. На деревьях, у которых усохли или отломились концы скелетных веток и начали отрастать волчки, ветви укорачивают до зоны волчков. Часть волчков удаляют, а некоторые оставляют для пополнения кроны: укорачивают их или весной отклоняют до горизонтального положения.



Срежьте концы веток с яйцекладками непарного шелкопряда, снимите и уничтожьте черные усохшие плоды — рассадники плодовой гнили, гнезда боярышницы, златогузки. Толстые, вздутые, округлые почки на черной смородине срезайте и сжигайте — в них зимуют личинки почкового клеща.



И помните, что молодые деревья обрезают только тогда, когда не ожидается сильных морозов, а здоровые срезанные ветви без признаков грибных болезней можно разложить в междурядьях, чтобы задержать снег.



Побелите стволы

Необходимость побелки зависит от климата региона и ваших предпочтений, но если вы приняли такое решение, то дождитесь, когда температура будет не ниже нуля градусов, чтобы побелка высохла, а не замерзла. Деревья до пяти лет лучше обмотать светлым материалом (но не пленкой).



Подкармливайте птиц

Если летом и осенью птиц лучше отгонять от грядок, потому что они склюют часть урожая, то в феврале, наоборот, стоит подумать о том, чтобы их немного прикормить. К этому времени еда у них обычно заканчивается, и они начинают искать новую «столовую». Так откройте ее у себя на участке. Зачем? Если установить кормушки по центру грядок, птицы их удобрят. Кроме того, птицы защитят сад от вредителей. Когда они начнут выводить птенцов, начнут кормить их личинками и взрослыми насекомыми, которые вам на участке не нужны.



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