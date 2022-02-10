Топчите снег и кормите птиц: что забывают сделать садоводы в феврале

Садоводческие каникулы в феврале заканчиваются, начинается горячая пора подготовки к новому садово-огородному сезону. Специализированные магазины наполняются выбирающими семена садоводами, первые ласточки выходят на участки. Зачем? Дел — по горло. И еще бы чего не забыть! О чём стоит помнить садоводам в феврале, мы сейчас и расскажем.
А чтобы вам было еще легче всё запомнить, держите под рукой эту несложную, но очень полезную инфографику.
Переберите семена
Если вы не успели перебрать пакетики с семенами в январе, сейчас самое время. Посмотрите, что осталось в ваших запасах, определитесь с тем, что вы еще хотели бы посадить, и купите то, что вам нужно.
— В большинстве регионов в феврале можно высевать на рассаду долгорастущие летники, экзотические высокорослые «заменители пальм», ароматный гелиотроп и много еще всего, — говорит агроном Светлана Боева. — Света рассаде, конечно, еще маловато, придется досвечивать или устраивать зеркальные отражатели. Для теплиц в феврале пора сажать высокорослые поздние сорта томатов, баклажаны, к концу месяца — сладкий перец. Любителям сельдерея также в феврале нужно успеть посеять его на рассаду. И еще не поздно посеять садовую землянику.
При этом специалисты предупреждают, что ранняя посадка — самая частая ошибка при выращивании рассады. Растения вытягиваются, к моменту посадки серьезно перерастают, а потом плохо и долго приживаются в грунте. Так что торопиться тоже не нужно. В феврале становится примерно понятно, какой будет весна — ранней или поздней. И если вам очень хочется что-то посадить, а прогнозы обещают раннюю весну, вырастите пару кустов томатов. Если прогнозы не сбудутся, то двух кустиков будет не жалко, а если ожидания оправдаются, вы будете подготовлены.
Проверьте посадочный материал
Проведите ревизию в хранилище и посмотрите, как чувствует себя посадочный материал: семенной картофель, луковицы гладиолусов, клубни георгинов и многое другое, что не зимует в регионе. Если вдруг что-то проросло, можно посадить в горшок и вырастить рассаду или снизить температуру хранения до минимально допустимой.
— Если вдруг на посадочном материале появилась плесень, ее надо аккуратно удалить и по возможности усилить проветривание хранилища, — говорит агроном Татьяна Николина. — Еще хорошо опудрить золой — в щелочной среде грибок не развивается. Кстати, опудривание золой перед закладкой на хранение — старый, простой и действенный способ профилактики развития плесени. В феврале я ставлю в воду черенки винограда, чтобы дали корешки. В марте можно будет посадить в стаканчики, и к высадке уже будет хорошо сформированная корневая система. Это одинаково касается как южных сортов винограда, так и самого морозостойкого амурского винограда. В южных регионах можно положить картофель на проращивание для получения раннего урожая.
Раз уж вы оказались в хранилище, заодно посмотрите, в каком состоянии находятся запасы, хватит ли их до нового урожая и много ли получается остатков.
Разберитесь со снегом
Если за зиму на вашем садовом участке накопилось много снега, обеспечьте весенний запас. Утрамбуйте снег во все имеющиеся емкости, накидайте его в теплицу и в приствольные круги. Но помните: в случае с косточковыми растениями не стоит класть снег близко к стволу — они склонны к выпреванию, и провоцировать их незачем.
— Притаптывание снега у ствола дерева или кустарника — хороший прием защиты от мышей, которые оголодали и в рыхлом снегу легко проделают ходы, чтобы обгрызть кору, — говорит Татьяна Николина. — Кстати, снег может помочь «тормознуть» не вовремя просыпающиеся растения. У меня это получилось случайно однажды и очень помогло. Молодой абрикос отряхивали от снега, натоптали в приствольном круге, потом откапывали рядом растущие низкие кустарники и снег опять же накидали под абрикос. Через день при очистке места под навесом с дровами выгребли оттуда старые опилки, мелкие щепочки и всё это опять же засыпали под абрикос — поверх снега. Снег, понятно, в этих условиях таял очень медленно, охлаждая почву. Абрикос зацвел на неделю позже, чем соседние. И проскочил мимо случившегося как раз в ту неделю заморозка.
И стряхните лишний снег с деревьев и кустарников. Когда температура воздуха приблизится к нулю, а ветра не будет, эти сугробы поломают ветки, а вам оно не надо.
Подготовьте теплицы
О подготовке и очистке теплиц стоит задуматься до наступления устойчивых положительных ночных температур. Осмотрите несущие конструкции, фундамент и укрывной материал, чтобы своевременно выявить механические дефекты и устранить их. Удалите корни, листья, стебли, шпалеры из шпагата или реек, мусор, если не успели сделать это осенью. Водой из шланга промойте от мусора и грязи каркас и покрытия теплицы, очистите их от ржавчины.
— Если теплица используется более двух лет, то необходимо удалить около десяти сантиметров грунта и вынести его за пределы теплицы, так как именно в верхнем слое грунта концентрируется основная масса зимующих вредителей и инфекций, — говорит агроном Ростовского референтного центра Россельхознадзора Елена Сметанкина. — В осенний период надо было внести перегной и минеральные удобрения. Если этого не сделано после уборки урожая, то можно вносить весной перед обработкой грунта.
После того как механические повреждения устранены, начинайте перекапывать, рыхлить и выравнивать грунт. Потом приступайте к обеззараживанию покрытий, конструкций теплицы, грунта и вспомогательного оборудования. Это будет способствовать уничтожению опасных заболеваний и вредителей.
— Тепличный грунт проливается горячей водой с последующим укрытием черной полиэтиленовой пленкой или другим укрывным материалом, — говорит Елена Сметанкина. — Таким способом обработки уничтожается до 80–90% вредителей и болезней. Далее, когда уже прогреется грунт, вносятся микробиологические препараты (например, ризоплан). После того как всё вышесказанное сделано, формируются грядки и уже весной производится посев ранних сидератов (озимая рожь, вика, горчица, озимый рапс и
Обрежьте деревья
Если есть возможность пробраться на участок и разглядеть кроны — пробирайтесь и приступайте к обрезке деревьев. Пока на деревьях нет листьев, вы без проблем найдете лишние ветки. Можно совместить это мероприятие с подготовкой к весенним прививкам — оставьте «пеньки» там, где планируете их сделать, и опудрите срезы золой. Если срез гладкий, без задиров и неровностей, дерево залечит себя само, и довольно быстро.
— При морозе не ниже 4 градусов можно делать обрезку яблонь и груш, — говорит агроном Светлана Боева. — Снижайте крону старых деревьев, прореживайте, убирайте ветви, идущие внутрь кроны, загущающие ее, сильно свисающие, переплетающиеся, а также сломанные, засыхающие, с морозобоинами, пораженные раком. На деревьях, у которых усохли или отломились концы скелетных веток и начали отрастать волчки, ветви укорачивают до зоны волчков. Часть волчков удаляют, а некоторые оставляют для пополнения кроны: укорачивают их или весной отклоняют до горизонтального положения.
Срежьте концы веток с яйцекладками непарного шелкопряда, снимите и уничтожьте черные усохшие плоды — рассадники плодовой гнили, гнезда боярышницы, златогузки. Толстые, вздутые, округлые почки на черной смородине срезайте и сжигайте — в них зимуют личинки почкового клеща.
И помните, что молодые деревья обрезают только тогда, когда не ожидается сильных морозов, а здоровые срезанные ветви без признаков грибных болезней можно разложить в междурядьях, чтобы задержать снег.
Побелите стволы
Необходимость побелки зависит от климата региона и ваших предпочтений, но если вы приняли такое решение, то дождитесь, когда температура будет не ниже нуля градусов, чтобы побелка высохла, а не замерзла. Деревья до пяти лет лучше обмотать светлым материалом (но не пленкой).
Подкармливайте птиц
Если летом и осенью птиц лучше отгонять от грядок, потому что они склюют часть урожая, то в феврале, наоборот, стоит подумать о том, чтобы их немного прикормить. К этому времени еда у них обычно заканчивается, и они начинают искать новую «столовую». Так откройте ее у себя на участке. Зачем? Если установить кормушки по центру грядок, птицы их удобрят. Кроме того, птицы защитят сад от вредителей. Когда они начнут выводить птенцов, начнут кормить их личинками и взрослыми насекомыми, которые вам на участке не нужны.
Проверьте инструменты и расходники
СЮЖЕТ
Вряд ли вы точно помните, в каком состоянии у вас остался инструмент с прошлого сезона и сколько в запасе осталось удобрений, укрывного материала, сетки от птиц, бечевки и других нужных мелочей. Чтобы не накупить лишнего — впрок и на всякий случай, проверьте, что вам действительно необходимо. Проведите ревизию и составьте список. Ну а заодно осмотрите инструмент и, если надо, подточите и отремонтируйте.