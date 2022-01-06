В Первомайском сквере мастера создают скульптуры из снега — 10 ярких фотографий

В Новосибирске с 4 января проходит очередной 22-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры, на который съехались команды со всей России. Уже в грядущую субботу, 8 января, будут подведены итоги и лучших скульпторов наградят. А пока в Первомайском сквере кипит работа — мастера создают свои творения из снега.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, как из снежных кубов получаются настоящие шедевры.
На каникулах многие жители Новосибирска решили отдохнуть, некоторые отправились в зоопарк, из-за чего там собрались огромные очереди. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.