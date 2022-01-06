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Тема дняФестиваль снежной скульптуры в Новосибирске
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В Первомайском сквере мастера создают скульптуры из снега — 10 ярких фотографий

На фестиваль съехались команды со всей России

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Сибирский фестиваль снежной скульптуры проходит уже 22-й раз

Сибирский фестиваль снежной скульптуры проходит уже 22-й раз

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В Новосибирске с 4 января проходит очередной 22-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры, на который съехались команды со всей России. Уже в грядущую субботу, 8 января, будут подведены итоги и лучших скульпторов наградят. А пока в Первомайском сквере кипит работа — мастера создают свои творения из снега.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, как из снежных кубов получаются настоящие шедевры.

На территории Первомайского сквера установили 15 снежных кубов для команд и 12 — для школьников

На территории Первомайского сквера установили 15 снежных кубов для команд и 12 — для школьников

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Художники и скульпторы начали работы 4 января, но уже сейчас можно увидеть, как кубы превращаются в настоящие произведения искусства

Художники и скульпторы начали работы 4 января, но уже сейчас можно увидеть, как кубы превращаются в настоящие произведения искусства

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Заявки на участие в фестивале подали не только команды из Новосибирска, но и из Байкальска, Омска, Москвы, Хабаровска, Сочи, Геленджика, Бийска, Горно-Алтайска, Барнаула, Томска, Кемерова, Санкт-Петербурга

Заявки на участие в фестивале подали не только команды из Новосибирска, но и из Байкальска, Омска, Москвы, Хабаровска, Сочи, Геленджика, Бийска, Горно-Алтайска, Барнаула, Томска, Кемерова, Санкт-Петербурга

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Подведение итогов пройдет 8 января

Подведение итогов пройдет 8 января

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Темой этого года стал «Мотив Сибири», поскольку 2022 год объявлен в России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов

Темой этого года стал «Мотив Сибири», поскольку 2022 год объявлен в России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов

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Авторам предлагают отразить красоту и базовые ценности многосоставного народа Сибири

Авторам предлагают отразить красоту и базовые ценности многосоставного народа Сибири

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Так из маленькой скульптуры рождается огромная

Так из маленькой скульптуры рождается огромная

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Председателем жюри стал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин

Председателем жюри стал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин

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На каникулах многие жители Новосибирска решили отдохнуть, некоторые отправились в зоопарк, из-за чего там собрались огромные очереди. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

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