800 тысяч рублей за одну ночь на вилле и вертолет для экскурсии: Крым предлагает встретить Новый год с размахом

Пока большинство туристов выкупают горящие путевки со скидкой, роскошные виллы и особняки на Южном берегу Крыма ждут тех, кто готов проводить 2021 год и встретить новый, 202
1-е место — Императорская вилла: 800 тысяч рублей за ночь
Двухуровневая современная вилла расположена на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort&SPA в южнобережном курортном поселке Оползневое неподалеку от Ялты. Современный дом с панорамными окнами окружен зелеными лужайками и хвойными деревьями. На площади в 1000 квадратных метров могут разместиться до 8 гостей. Помимо роскошных спален, гостиной с камином, столовой на вилле имеется собственный SPA-комплекс с массажным кабинетом и сауной, фитнес-зона с современными тренажерами. 200-метровая видовая терраса выходит на собственный бассейн с подогревом до 28 градусов. В распоряжении гостей круглосуточные услуги батлера — помощника, который организует любые пожелания.
2-е место — Президентская вилла: 650 тысяч рублей за ночь
Этот современный и роскошный дом тоже находится на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort&SPA неподалеку от Ялты. На 618 квадратных метрах есть всё необходимое, чтобы 8 гостей могли с комфортом отдохнуть и поправить здоровье. Тем, кто готов платить за приватность и роскошь, предлагаются дизайнерские интерьеры, дорогая мебель, сауна, ванны с джакузи, фитнес-зона с современными тренажерами. С террас можно любоваться морем и горами, а также расположиться в шезлонгах у собственного бассейна. Круглосуточные услуги батлера помогут сделать отдых еще комфортней.
3-е место — вилла в Алупке: 320 тысяч рублей в сутки
У самого моря на участке в 700 метров расположена вилла, где могут провести новогодние праздники те, кто не жалеет денег на роскошь. Отдыхающим предлагается 7 спален с собственными ванными комнатами, несколько гостиных, столовая, видовые трассы, солярий на эксплуатируемой крыше (зимой в Крыму можно и загорать), собственный тренажерный зал и большой бассейн с морской водой. Если показалось мало, то на первом этаже виллы устроен бассейн с разноцветными рыбками для созерцания.
4-е место — вилла в Форосе: 280 тысяч рублей в сутки
Над берегом Черного моря высится
5-е место — вилла в Парковом: от 177 тысяч рублей в сутки
Просторная вилла «Маша» построена в средиземноморском стиле и находится в южнобережном поселке Парковое неподалеку от Ялты. Вилла расположена в историческом парке пятизвездочного отеля «Крымский бриз». На площади 647 квадратных метров есть всё для роскошного отдыха: 4 спальни и 4 ванных комнаты, столовая, гостиная, кабинет. Две террасы, беседка у моря и бассейн с морской водой. По великолепному парку и набережной можно передвигаться на электрокаре. Личный дворецкий возьмет на себя все заботы для обеспечения незабываемого отдыха.
6-е место — вилла в Гурзуфе: 125 тысяч рублей в сутки
Трехэтажное здание в стиле хайтек расположено между детским лагерем Артек и Гурзуфом в закрытом охраняемом поселке. Гостям предлагают расположиться в современных интерьерах на 620 квадратных метрах. Модная мебель и дорогая отделка отличает 5 спален с собственными ванными комнатами, гостиные и столовую. Для комфортного отдыха имеется баня, хамам, а также большой бассейн. С двух видовых террас открываются морские и горные пейзажи. Внутренний двор засажен тропическими растениями.
7-е место — дом в горах: 100 тысяч рублей в сутки
В горном Крыму в живописном поселке Родниковое расположен дом, который может стать приютом на новогодних каникулах для 10 человек. На огороженной территории есть беседка и мангал для комфортного отдыха на свежем воздухе. В самом доме 6 спален и 5 ванных комнат, круглогодичный подогреваемый бассейн, спортзал, сауна, в гостиных — камины. А огромный банкетный зал может вместить 100 человек.
8-е место — вилла в Гурзуфе: 100 тысяч рублей в сутки
На закрытой и охраняемой территории расположена 3-этажная вилла площадью 3000 квадратных метров. Шесть спальных комнат с собственными ванными, уютные гостиные и столовые способны сделать новогодний отдых поистине царским. На территории среди вечнозеленых растений расположен круглогодичный бассейн, зона барбекю, детская площадка, сауна и баня. Для личной охраны и прислуги имеется отдельный комфортабельный дом. В стоимость аренды входят завтраки, которые каждое утро готовит повар на трассе. До собственного пляжа можно доехать на гольфкаре.
9-е место — вилла в Ореанде: 100 тысяч рублей в сутки
Трехэтажную виллу площадью 790 квадратных метров в южнобережном поселке Ореанда недалеко от Ялты окружают скалы и море. В доме имеется 7 спален и 7 ванных комнат для встречи Нового года большой компанией. Столовая и гостиная с каминами, видовая терраса, просторный холл. На нижнем этаже помещения для обслуживающего персонала с отдельным входом. На территории в 1500 квадратных метров расположен большой бассейн, разделенный на три зоны: массажную, детскую и плавательную. Просторная беседка с зоной барбекю и баня на дровах. Крытая парковка вмещает 3 автомобиля.
10-е место — вилла в Гурзуфе: 90 тысяч рублей в сутки
Современный 3-этажный дом расположен между Артеком и Гурзуфом в частном охраняемом поселке. Гостям предлагают встретить Новый год на вилле с большими панорамными окнами и стильными современными интерьерами. На 720 квадратных метрах расположились пять спален и пять ванных комнат, гостиная с камином, столовая, а также хамам, спортзал, винная комната. К услугам отдыхающих большой бассейн, беседка и зона барбекю, панорамные трассы. Обслуживающий персонал — горничная, садовник и завхоз — в полном распоряжении гостей на время отдыха.
Яхты и вертолеты пользуются спросом
На время новогодних каникул активно работают компании по прокату всевозможных плавательных средств: от моторных яхт до быстроходных катеров. Например, моторную яхту класса люкс Escape1 на 12 человек можно зафрахтовать за 55 тысяч рублей в час. Со стороны моря крымские берега выглядят совсем по-другому.
СЮЖЕТ
А с воздуха Крым еще необычней. Вертолет Bell-429 на 7 человек плюс пилот можно взять в аренду за 180 тысяч рублей в час. Вертолет может выполнить обзорные экскурсионные полеты или стать самым быстрым способом трансфера из аэропорта.