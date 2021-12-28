800 тысяч рублей за одну ночь на вилле и вертолет для экскурсии: Крым предлагает встретить Новый год с размахом

Пока большинство туристов выкупают горящие путевки со скидкой, роскошные виллы и особняки на Южном берегу Крыма ждут тех, кто готов проводить 2021 год и встретить новый, 202 2-й, максимально приватно и комфортно. Для этого придется расстаться с весьма приличными суммами — роскошь и уединение на полуострове ценятся высоко.



1-е место — Императорская вилла: 800 тысяч рублей за ночь

Двухуровневая современная вилла расположена на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort&SPA в южнобережном курортном поселке Оползневое неподалеку от Ялты. Современный дом с панорамными окнами окружен зелеными лужайками и хвойными деревьями. На площади в 1000 квадратных метров могут разместиться до 8 гостей. Помимо роскошных спален, гостиной с камином, столовой на вилле имеется собственный SPA-комплекс с массажным кабинетом и сауной, фитнес-зона с современными тренажерами. 200-метровая видовая терраса выходит на собственный бассейн с подогревом до 28 градусов. В распоряжении гостей круглосуточные услуги батлера — помощника, который организует любые пожелания.