10 причин приехать в Петербург зимой (как там летом — вы и сами знаете)

С летним Петербургом все более-менее понятно — белые ночи, кораблики, мосты… По ночам по улицам разносится усталое: «Сейчас посмотрим эти окаянные мосты — и, наконец, спать!» Зима же меняет Петербург так, что кажется, будто попадаешь в другое место. У Петербурга с зимой свои отношения — город «переодевается» и предлагает приехавшим в гости совсем другую историю. Итак, собрали 10 причин приехать в Санкт-Петербург зимой.
1. Посмотреть спектакли лучших театров
Вы когда-нибудь ходили «запоем» в театры и концертные залы Петербурга? Не на «Лебединые озера» с иностранцами, а на «настоящие» театральные спектакли, концерты в Филармонии и Капелле, в небольшие театры? Ведь на лето сезон закрывают, а зимой Петербург живет той самой своей знаменитой культурной жизнью, с рассуждениями о высоком и важном! Зимой, в Дни Эрмитажа, открываются лучшие выставки в Зимнем дворце, зимой проводят премьеры. И это — та часть жизни города, без которой его не понять.
2. Сэкономить на жилье и транспорте без разводных мостов
Мосты в Петербурге разводятся только в теплое (ну, и относительно теплое, межсезонное) время года. А разводные мосты — это не только красиво, но и чревато ночевками в незапланированных местах. В лучшем случае — дикими тратами на такси с объездом через весь город. Если вы приезжаете зимой — селиться можно где угодно, даже не в центре (что дешевле).
3. Собрать на фотографиях все станции метро
В Петербурге метро строят хоть и медленнее, чем в Москве, но оно точно не уступает столичному в красоте. Это шикарные, отделанные мрамором и гранитом, с барельефами и колоннами станции, каждая — в своем уникальном дизайне. И разглядывать их — отдельное увлечение. А самое главное — там тепло в любое время года! С недавних пор в метро Петербурга разрешено фотографировать. Подборка снимков из подземки Северной столицы станет хитом в соцсетях!
4. Бесплатно поиграть в снежки у Екатерининского дворца
Вы когда-нибудь катались в Петербурге на ватрушке или играли в снежки у царских резиденций? А между тем ничто человеческое петербуржцам не чуждо. Прекрасные дворцовые пригороды и парки в самом городе принимают любителей зимних забав, угощая глинтвейном и предлагая прокатные услуги. Длинные аллеи Павловска перестают быть такими строгими, когда ведут к катальной горке! А парки Пушкина (к слову, зимой бесплатные) щедро делятся в морозную погоду самым белым снегом, какой есть в городе, — таким пальто не испачкаешь! Бесплатный вход зимой и в парки Петергофа. Фонтанов вы там, правда, не увидите, но дворцы остаются на месте.
5. Прокатиться с горки в Павловске
Пригородные резиденции царей, расположенные под Петербургом, красивы и строги — но чуточку менее серьезны зимой. Например, в Павловске ежегодно устраивают катания на ватрушках и празднуют Масленицу. Всё необходимое дают напрокат на месте, и даже напоят глинтвейном.
6. С чистой совестью изучить все авторские кофейни
Летом вы наверняка захотите сэкономить, примостившись с бутербродом у фонтана, а зимой этот номер не удастся — зато можно будет, не ругая себя за траты, изучить все маленькие и уютные авторские кофейни на маршруте (поверьте: они все в Петербурге сделаны с любовью и готовят там вкусно — в отличие от сетевых столовых) и выбрать свою любимую.
7. Покормить белок
Поедите сами — покормите и белок (только заранее изучите, что можно есть зверькам, чтобы не навредить здоровью любимцев петербуржцев!). Встретить прытких животных в изобилии можно в ЦПКиО или всё в том же Павловском парке. Главное — заранее хорошо зарядить телефон с камерой, чтобы не сел на морозе.
8. Оценить архитектуру города без деревьев — но с сосульками
Пункт для эстетов. Летом большие старые деревья обрастают пышными кронами. Поэтому идя, скажем, по Адмиралтейской набережной у воды, вы не видите зданий на самой набережной. А если подойдете вплотную к дому — перспектива будет искажена. И так с некоторыми другими памятниками архитектуры. Зато зимой строгость петербургских улиц предстанет во всей красе. Единственное, что: возможно, у нее появится «бонус» в виде сосулек. Но петербургские сосульки (точнее, даже «сосули»!) — тоже уже своего рода достопримечательность.
9. Почувствовать запах
Смеетесь? А любой петербуржец, часто бывающий или живущий в центре города, скажет вам с уверенностью, что зимой город пахнет совсем не так, как летом, у Бродского, мерзлыми водорослями. Он пахнет печным отоплением, еле уловимым легким дымком, — и сами петербуржцы не могут взять в толк, берется ли этот запах из старых домов, где еще живы камины, или напрямую из истории, легенд и глубины веков этого города.
10. Высыпаться ночами
Все говорят о том, что белые ночи — это прекрасно, но умалчивают о том, что спать в них удается даже не всем петербуржцам с многолетней привычкой. Организм не обманешь: как выйдет солнце в четыре утра — так и мучайся, ворочаясь в постели. Вставать и идти куда-то бесполезно: на улицах — только остатки ночных гуляк да ранние дворники, большинство заведений закрыто, магазины и музеи — тем более. И — да: очень хочется спать!
Ну а если серьезно, когда приедете в Петербург, не пожалейте времени на то, чтобы увидеть его неофициальные достопримечательности. Мы собрали их для вас на одном сайте. Ведь, скорее всего, вы запомните не то, какие росписи смотрели в соборах (хотя и это тоже), а как однажды вдруг решили свернуть с одной из улиц в проходной двор, увиденное поманило вас дальше, и вот уже прошли во второй двор. А потом почему-то оказались на другой улице, кто-то открыл дверь парадной, вы зашли и увидели витую решетку лестницы и кружево теней на ступенях.
Потом вы точно захотите прочесть, что это за дом и что в нем происходило — и так обнаружите, что в центре Петербурга нет зданий без истории! Где-то военный чин хотел построить для себя дворец в духе замков Луары, где-то начинался роман императора со всем известной балериной, где-то пронырливые домовладельцы заказывали архитекторам такие здания, в которых жильцам внутренних дворов приходилось бы пользоваться именно парадными лестницами (и платить за это больше).
Вы пройдете за ограды дворов и увидите, что в одних можно встретить скрытый от глаз уголок Парижа с фонтаном, а в других — яркие граффити, контрастирующие с интеллигентной пастельной палитрой домов Петербурга. И, конечно же, узнаете, что среди других небольших и малоизвестных музеев Петербурга есть целый Музей стрит-арта. А потом, свернув в «правильные» переулки, зайдете погреться в те заведения, где сидели еще бабушки и дедушки нынешних горожан.
У нынешних петербуржцев — свои любимые места для ужина и общения, точки фотосъемки, городские события и маршруты прогулок. Вы удивитесь, но они есть и за пределами центра, потому что никто так не ценит прогулки на природе, как городские жители, особенно если стоит задача отдохнуть с детьми.
Красота Петербурга — в деталях: вы запомните, как увидели с тротуара резной потолок в окне с зажженным светом, как оказались среди студентов-музыкантов на концерте или студентов-актеров на спектакле. Запишете себе на телефон песни уличных музыкантов, которые не уходят с улиц даже в мороз, и научитесь понимать, какие улицы имеют в виду горожане, называя топонимы, которых уже нет на карте. Город откроется внимательным — и тем, кто готов его беречь.
«ОтЛичный Петербург» — совместный проект «Фонтанки» и Комитета по развитию туризма. Он — путеводитель по новой туристской географии Санкт-Петербурга. Вся информация для приезжающий в Санкт-Петербург — на портале Visitpeterburg.