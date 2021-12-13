10 причин приехать в Петербург зимой (как там летом — вы и сами знаете)

С летним Петербургом все более-менее понятно — белые ночи, кораблики, мосты… По ночам по улицам разносится усталое: «Сейчас посмотрим эти окаянные мосты — и, наконец, спать!» Зима же меняет Петербург так, что кажется, будто попадаешь в другое место. У Петербурга с зимой свои отношения — город «переодевается» и предлагает приехавшим в гости совсем другую историю. Итак, собрали 10 причин приехать в Санкт-Петербург зимой.



1. Посмотреть спектакли лучших театров

Вы когда-нибудь ходили «запоем» в театры и концертные залы Петербурга? Не на «Лебединые озера» с иностранцами, а на «настоящие» театральные спектакли, концерты в Филармонии и Капелле, в небольшие театры? Ведь на лето сезон закрывают, а зимой Петербург живет той самой своей знаменитой культурной жизнью, с рассуждениями о высоком и важном! Зимой, в Дни Эрмитажа, открываются лучшие выставки в Зимнем дворце, зимой проводят премьеры. И это — та часть жизни города, без которой его не понять.