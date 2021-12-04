Готовимся к оттепели: какой будет зима в России

Зима только-только началась, а уже успела удивить установившейся погодой — Санкт-Петербург завалило снегом (там за пару дней выпало 20 сантиметров снега), а в Красноярске термометры показывают выше нуля. О том, какие еще сюрпризы готовит нам зима, мы спросили у синоптиков.



Росгидрометцентр обещает нам теплый декабрь — почти по всей стране температура будет около высчитанной из среднемесячных многолетних значений нормы или немного выше. А в сентябре, между прочим, грозили, что первый зимний месяц будет холодным.