Готовимся к оттепели: какой будет зима в России

Зима только-только началась, а уже успела удивить установившейся погодой — Санкт-Петербург завалило снегом (там за пару дней выпало 20 сантиметров снега), а в Красноярске термометры показывают выше нуля. О том, какие еще сюрпризы готовит нам зима, мы спросили у синоптиков.
Росгидрометцентр обещает нам теплый декабрь — почти по всей стране температура будет около высчитанной из среднемесячных многолетних значений нормы или немного выше. А в сентябре, между прочим, грозили, что первый зимний месяц будет холодным.
— По тем данным, которые у нас были в сентябре, когда выпускался прогноз, ожидалось, что распределение будет совсем другое, что в декабре будет холодная погода в центральных, южных регионах, европейской территории России и Сибири, сейчас прогноз скорректирован — говорит метеоролог Роман Вильфанд. — В этом и заключается работа синоптиков — можно было бы выпустить прогноз на пять дней и идти спать, но нет, не удается, надо все время следить за погодой. Основной вывод, который был сделан и в вероятностном прогнозе, и сейчас — в среднем практически на всей территории страны температура ожидается около нормы. Основные индексы циркуляции демонстрируют прогностическую неоднородность, то есть «около нормы» не значит, что она будет монотонной — она будет состоять из разных эпизодов.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
То есть весь месяц может быть, к примеру, довольно прохладным, но из-за нескольких дней оттепели среднемесячная температура окажется выше нормы. При этом схожая температура может установиться в разных регионах, но в одном будет однородная погода, а в другом будет состоять из так называемых экстремальных событий.
Что касается количества снега, то его почти везде будет достаточно или в избытке — меньше нормы осадков ожидается только на юге Уральского федерального округа, на Таймыре, в Якутии и Хабаровском крае, в Амурской области.
На январь и февраль такого подробного прогноза нет — он пока носит вероятностный характер. То есть ученые считают, что температура в определенном регионе будет выше или ниже нормы с вероятностью более 60%. При этом, если мы говорим о таких градациях, как «ниже нормы» или «выше нормы», то нужно, чтобы вероятность аномалии противоположного знака была не больше 15%.
— Долгосрочные прогнозы в целом — это такое особое направление, когда невозможно точно говорить о том, какая будет погода на длительный период, — говорит Роман Вильфанд. — Атмосфера хаотична — это самое главное. Теоретический прогноз по дням может быть описан на две недели. И через сто, и через тысячу лет детально прогнозировать погоду больше, чем на две недели, не будет возможности. За этот предел можно прогнозировать только фоновые характеристики: температура будет выше нормы, ниже нормы. А вот на сколько — невозможно предсказать.
Согласно долгосрочному прогнозу, январь будет довольно теплым. Причем сильнее всего потеплеет на севере Якутии — там средняя температура выше, чем обычно, продержится до конца зимы. В январе погода теплее, чем обычно, ожидается также в феврале — на западе Центральной России. На большей части Уральского федерального округа и на западе Сибирского федерального округа будет теплее, чем в январе 2021 года. Что, впрочем, неудивительно — в 2021 году январь на Урале признали самым холодным за последние 15 лет.
В феврале почти по всей стране температура ожидается в пределах нормы, а на севере Якутии — выше нормы. Теплее, чем обычно, также будет на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов. По большей части февраль ожидается теплее этого — в 2021 году по всей стране как раз были морозы, в итоге месяц оказался самым холодным за 9 лет. Холоднее, чем в этом году, будет только на Дальнем Востоке.
— Этой зимой на Европейской территории России, да и на Урале тоже, оттепели чаще, чем обычно, но будут и периоды очень холодной погоды, — говорит Вильфанд. — Если анализировать даже самые-самые холодные зимы, например 1942 года — ни одна зима не обходится без оттепели. В каждом регионе подсчитано среднее количество оттепелей, которые бывают за зиму. Например, в Москве в среднем 7–8 оттепелей, в этом году прогнозируется, что их будет больше — 10–11.
По словам климатолога Андрея Киселева, зимы в России за последние годы стали существенно мягче. Февраль 2021 года, который признали самым холодным за 9 лет, получил этот статус только потому, что в предыдущие годы этот месяц был очень теплым.
— Аналогично волнам тепла, которые мы наблюдали этим летом, могут происходить и волны холода, но если в целом говорить о глобальном потеплении, то зимние температуры растут интенсивней, чем летние, — говорит Киселев. — В течение уже достаточно продолжительного периода времени наблюдается тенденция к теплым зимам. Если же взять статистику по количеству осадков на территории России, то процент жидких осадков увеличивается, а твердых осадков — уменьшается, грубо говоря: больше дождей и меньше снега.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».
Волны тепла и холода связывают с глобальным потеплением. Вильфанд объясняет, что потепление происходит неравномерно — в низких широтах, на экваторе, температура повышается очень ненамного — на 0,08 градуса за 10 лет, а в северных регионах — до 0,8. Андрей Киселев говорит, что число опасных гидрометеорологических явлений возросло по сравнению с концом прошлого века примерно в два раза.