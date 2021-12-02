«Дойти бы до работы, а потом вернуться домой». На Россию неожиданно накатила зима с ураганами, метелями и гололедом

Зима в Россию пришла строго по календарю, но опять стала полной неожиданностью. На юге страны штормило, разносило в щепки пляжи и строения, сносило крыши. Крым, Сочи, а за ним и весь Краснодарский край оценил на себе все прелести стихии. Штормовые предупреждения остаются еще до сих пор. Сотни людей остались без электричества, десятки автовладельцев лишились своих машин. Суммы ущерба еще предстоит выяснить. Москву, Санкт-Петербург завалило снегом, северная столица до сих остается под сугробами. Столица Урала — Екатеринбург — покрылась льдом, и передвигаться по городу было невозможно. Ледяные дожди прошли в Тюмени. И во всех городах и регионах, которые накрыло непогодой, мечтали 1 декабря об одном — добраться до работы, а потом вернуться домой. И это не последние испытания нынешней зимы. Синоптики еще обещают потепление в начале декабря, а вообще говорят, что зима 2021–2022 может быть гораздо суровее, чем за последние 30 лет.