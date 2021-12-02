2 декабря четверг
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 3/10
usd 73.97
eur 83.84
Тема дняПервое интервью нового гендиректора СГК
Все новости
Все новости

«Дойти бы до работы, а потом вернуться домой». На Россию неожиданно накатила зима с ураганами, метелями и гололедом

Смотрим, что происходило в разных городах страны

1 608
10Обсудить

Поделиться

Ураган в Сочи

Ураган в Сочи

Поделиться

Зима в Россию пришла строго по календарю, но опять стала полной неожиданностью. На юге страны штормило, разносило в щепки пляжи и строения, сносило крыши. Крым, Сочи, а за ним и весь Краснодарский край оценил на себе все прелести стихии. Штормовые предупреждения остаются еще до сих пор. Сотни людей остались без электричества, десятки автовладельцев лишились своих машин. Суммы ущерба еще предстоит выяснить. Москву, Санкт-Петербург завалило снегом, северная столица до сих остается под сугробами. Столица Урала — Екатеринбург — покрылась льдом, и передвигаться по городу было невозможно. Ледяные дожди прошли в Тюмени. И во всех городах и регионах, которые накрыло непогодой, мечтали 1 декабря об одном — добраться до работы, а потом вернуться домой. И это не последние испытания нынешней зимы. Синоптики еще обещают потепление в начале декабря, а вообще говорят, что зима 2021–2022 может быть гораздо суровее, чем за последние 30 лет.

Ну что ж, остается готовиться к русской зиме, а пока полюбуемся ее началом!

В Санкт-Петербург пришла зима

В Санкт-Петербург пришла зима

Поделиться

Ялта от стихии пострадала больше всего

Ялта от стихии пострадала больше всего

Поделиться

Дворцовая площадь утонула в сугробах

Дворцовая площадь утонула в сугробах

Поделиться

В Екатеринбурге люди едва смогли добраться на работу — улицы были просто стеклянными

В Екатеринбурге люди едва смогли добраться на работу — улицы были просто стеклянными

Поделиться

В северной столице техника не справлялась с трехмесячной нормой

В северной столице техника не справлялась с трехмесячной нормой

Поделиться

Поваленные деревья в Ялте

Поваленные деревья в Ялте

Поделиться

Сильный туман в Архангельске

Сильный туман в Архангельске

Поделиться

Владельцы машин в Крыму считают потери

Владельцы машин в Крыму считают потери

Поделиться

Кубанцы оказались под ударом

Кубанцы оказались под ударом

Поделиться

Обрушилась кирпичная стена балкона многоэтажки в Краснодаре

Обрушилась кирпичная стена балкона многоэтажки в Краснодаре

Поделиться

Пока на Урале идут ледяные дожди, в Петербург зима пришла строго по календарю

Пока на Урале идут ледяные дожди, в Петербург зима пришла строго по календарю

Поделиться

За эталонными зимними фотографиями стоит ехать в Архангельск

За эталонными зимними фотографиями стоит ехать в Архангельск

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аномальная погодагололед на дорогахпервый день зимыснегопадураган
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться