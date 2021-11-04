Какой будет зима в России? Прогноз погоды на три месяца

До календарной зимы остается меньше месяца, а во многих регионах она фактически уже началась — снег выпал, столбики термометров опустились ниже нулевой отметки. И это при том, что ноябрь нам синоптики пообещали теплый: на всей территории страны ожидаемая среднемесячная температура будет либо около нормы, либо выше на 1–2 градуса. Может, и зима окажется снисходительной? Мы изучили прогнозы синоптиков и сейчас всё расскажем.
Каждый год Росгидрометцентр готовит прогноз на весь сезон холодов — с октября по март, так что уже сейчас можно заглянуть в него и понять, чего ждать от зимних месяцев. Правда, нужно учитывать, что такой долгосрочный прогноз носит вероятностный характер. То есть ученые считают, что температура в определенном регионе будет выше или ниже нормы, с вероятностью более 60%. При этом, если мы говорим о таких градациях, как «ниже нормы» или «выше нормы», то нужно, чтобы вероятность аномалии противоположного знака была не больше 15%. Норму отсчитывают от среднемесячных многолетних значений.
— То есть, скажем, берется средняя месячная, средняя сезонная температура. При осреднении за месяц хаотическая составляющая дает большой вклад, а за два или за три — меньше. Мы делаем прогноз, например, на январь. Но мы не имеем представления, что будет внутри этого месяца, — объясняет метеоролог Роман Вильфанд. — Это будет точно соответствовать известному изречению про «среднюю температуру по больнице».
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
То есть весь месяц может быть, к примеру, довольно теплым, но из-за нескольких дней аномального мороза среднемесячная температура окажется ниже нормы. При этом схожая температура может установиться в разных регионах, однако где-то будет однородная погода, а где-то она будет состоять из так называемых экстремальных событий: сначала аномальная жара, потом аномальный холод. Заранее синоптики сказать не могут.
— Атмосфера — такая субстанция, которую можно предсказывать теоретически по дням на две недели, — рассказывал ранее Роман Вильфанд. — Хаотическая составляющая в атмосфере через две недели полностью подавляет так называемую детерминированную историю. Атмосфера сама не знает, что будет через две недели.
Первый месяц зимы обещает морозец, но не для всей страны. Среднюю температуру ниже нормы синоптики ожидают в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири. Насколько холодно будет, синоптики, опять же, не знают: может, на градус, а может, на пять. Но будет, скажем так, нежарко.
В январе потеплеет — если сравнивать со средней «нормой». Причем сильнее всего потеплеет на севере Якутии — там средняя температура выше, чем обычно, продержится до конца зимы. В январе погода теплее, чем обычно, ожидается также в феврале — на западе Центральной России. На большей части Уральского федерального округа и на западе Сибирского федерального округа будет теплее, чем в январе 2021 года. Что, впрочем, неудивительно — в 2021 году январь на Урале признали самым холодным за последние 15 лет. В то время как вообще последние семь лет на планете находятся на пути к тому, чтобы стать самыми теплыми за всю историю наблюдений. И 2021 не исключение — по итогам 9 месяцев года Всемирная метеорологическая организация предполагает, что он займет шестое место.
— Если говорить о понятии глобального потепления климата, то оно имеет свои временные, пространственные особенности. Очень сильное влияние определяется в полярных, северных регионах, — обращает внимание Роман Вильфанд. — Северные территории России, особенно зимой, теплеют быстрее, чем другие.
Февраль слова синоптика только подтверждает: почти по всей стране температура ожидается в пределах нормы, а на севере Якутии — выше нормы. Теплее, чем обычно, также будет на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов. По большей части февраль ожидается теплее этого — в 2021 году по всей стране как раз были морозы, в итоге месяц оказался самым холодным за 9 лет. Холоднее, чем в этом году, будет только на Дальнем Востоке.
Теплеют, впрочем, не только северные регионы — по словам климатолога Андрея Киселева, зимы в России вообще стали мягче. Февраль 2021 года, который оказался самым холодным за 9 лет, получил этот статус благодаря тому, что в предыдущие годы этот месяц был очень теплым.
— Аналогично волнам тепла, которые мы наблюдали этим летом, могут происходить и волны холода, но если в целом говорить о глобальном потеплении, то зимние температуры растут интенсивней, чем летние, — говорит Киселев. — В течение уже достаточно продолжительного периода времени наблюдается тенденция к теплым зимам. Если же взять статистику по количеству осадков на территории России, то процент жидких осадков увеличивается, а твердых осадков — уменьшается, грубо говоря: больше дождей и меньше снега.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории
Впрочем, предстоящая зима может это недоразумение исправить. В центре погоды «Фобос» считают, что в России она будет аномально снежной. В некоторых регионах осадков ожидается в два раза выше средних многолетних значений.
— В Москве высота сугробов может почти на четверть превысить норму, — сообщается на сайте центра. — Но это еще не самая значительная аномалия — в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снега может оказаться в 1,5–2 раза выше многолетних значений.
Аномалии разных сезонов синоптики между собой не связывают: жаркое лето не предрекает холодную зиму и наоборот. Роман Вильфанд говорит, что аномальные явления можно предсказать за несколько дней до начала этого события, установление стационарных антициклонов или очень резкое изменение температуры предсказывается где-то за трое-четверо суток.
Однако в целом в последние годы разные экстремальные погодные условия существенно выросли. Климатолог Андрей Киселев говорит, что число опасных гидрометеорологических явлений возросло по сравнению с концом прошлого века примерно в два раза.