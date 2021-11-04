Какой будет зима в России? Прогноз погоды на три месяца

До календарной зимы остается меньше месяца, а во многих регионах она фактически уже началась — снег выпал, столбики термометров опустились ниже нулевой отметки. И это при том, что ноябрь нам синоптики пообещали теплый: на всей территории страны ожидаемая среднемесячная температура будет либо около нормы, либо выше на 1–2 градуса. Может, и зима окажется снисходительной? Мы изучили прогнозы синоптиков и сейчас всё расскажем.



Каждый год Росгидрометцентр готовит прогноз на весь сезон холодов — с октября по март, так что уже сейчас можно заглянуть в него и понять, чего ждать от зимних месяцев. Правда, нужно учитывать, что такой долгосрочный прогноз носит вероятностный характер. То есть ученые считают, что температура в определенном регионе будет выше или ниже нормы, с вероятностью более 60%. При этом, если мы говорим о таких градациях, как «ниже нормы» или «выше нормы», то нужно, чтобы вероятность аномалии противоположного знака была не больше 15%. Норму отсчитывают от среднемесячных многолетних значений.

