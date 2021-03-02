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Сугробы выше человеческого роста и «черная пурга»: фоторепортаж из самого северного города мира

20 снимков из Норильска, где -42 °С в начале весны — норма

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<nobr class="_">Норильск&nbsp;—</nobr> самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек

Норильск — самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек

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Зимний Норильск — удивительное зрелище даже для сибиряков, не говоря уж про жителей более теплых краев нашей огромной страны. Снега здесь наметает столько, что машин во дворах не видно — их вслепую откапывают погрузчики. Детям в школу приходится пролазать сквозь снежные тоннели — в обход идти слишком далеко. А морозы регулярно достигают зубодробительных -50 °С. И такая зима длится здесь большую часть года — снег может выпасть даже в июле.

В первые дни весны, когда температура в северном городе опускалась до -42, норильский фотограф Денис Кожевников в фотоподборке для наших коллег с NGS24.RU подвел итог уходящей календарной зиме — какой она запомнится норильчанам. Сильно впечатлительным южанам советуем воздержаться от просмотра этих кадров.

Норильск расположен в&nbsp;<nobr class="_">300 км</nobr>&nbsp;к северу от Северного полярного круга, в&nbsp;<nobr class="_">2400 км</nobr> — от Северного полюса

Норильск расположен в 300 км к северу от Северного полярного круга, в 2400 км — от Северного полюса

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Прокладывать тропинки к своим домам норильчанам приходится самостоятельно — коммунальщики не успевают чистить вверенную территорию в метели

Прокладывать тропинки к своим домам норильчанам приходится самостоятельно — коммунальщики не успевают чистить вверенную территорию в метели

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Для местных детей «черная пурга» (метель с ветром 30–40 м/с) — дело привычное

Для местных детей «черная пурга» (метель с ветром 30–40 м/с) — дело привычное

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Две трети года среднемесячные температуры воздуха в городе отрицательные. Зимой морозы достигают <nobr class="_">—56 °С</nobr>

Две трети года среднемесячные температуры воздуха в городе отрицательные. Зимой морозы достигают —56 °С

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Памятник «Металлургам Норильска» и здания на Гвардейской площади скрыты за густым туманом

Памятник «Металлургам Норильска» и здания на Гвардейской площади скрыты за густым туманом

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Судя по шарикам, праздники в Норильске короткие, как и лето&nbsp;

Судя по шарикам, праздники в Норильске короткие, как и лето 

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Часто из-за морозов местные жители пользуются такси — оно стоит недорого. Но и автобусы актуальности не теряют

Часто из-за морозов местные жители пользуются такси — оно стоит недорого. Но и автобусы актуальности не теряют

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Не мерзнет тот, кто тепло одевается

Не мерзнет тот, кто тепло одевается

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За зиму на территорию Большого Норильска выпадает до двух миллионов тонн снега

За зиму на территорию Большого Норильска выпадает до двух миллионов тонн снега

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Этой зимой из-за многочисленных осадков коммунальщикам пришлось несладко

Этой зимой из-за многочисленных осадков коммунальщикам пришлось несладко

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В трехметровых сугробах во дворах иногда коммунальщики находят брошенные до весны автомобили

В трехметровых сугробах во дворах иногда коммунальщики находят брошенные до весны автомобили

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В снежные ловушки попадают даже внедорожники, что уж говорить о легковушках

В снежные ловушки попадают даже внедорожники, что уж говорить о легковушках

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Ледяная глазурь. Заметили, автомобили в Норильске очень чистые?

Ледяная глазурь. Заметили, автомобили в Норильске очень чистые?

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Гости промышленного города говорят, что иногда окна из-за выбросов лучше не открывать

Гости промышленного города говорят, что иногда окна из-за выбросов лучше не открывать

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Главное — при откапывании своего авто из-под сугробов найти нужное и не перепутать с соседским

Главное — при откапывании своего авто из-под сугробов найти нужное и не перепутать с соседским

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В такую погоду хороший хозяин на улицу даже собаку не выгонит...&nbsp;

В такую погоду хороший хозяин на улицу даже собаку не выгонит... 

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Борьба со стихией продолжится до конца мая

Борьба со стихией продолжится до конца мая

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Дети материка о таких горках могут только мечтать

Дети материка о таких горках могут только мечтать

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Несмотря на суровые зимы, многие норильчане живут здесь годами со своими семьями и переезжать пока не собираются

Несмотря на суровые зимы, многие норильчане живут здесь годами со своими семьями и переезжать пока не собираются

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Однако, несмотря на всю суровость зимы в одном из самых северных городов Красноярского края, многие жители находят плюсы от жизни там — почитайте репортаж наших коллег с NGS24.RU.

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Норильскосадкиснежная зимасугробы
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