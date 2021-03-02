Сугробы выше человеческого роста и «черная пурга»: фоторепортаж из самого северного города мира

Зимний Норильск — удивительное зрелище даже для сибиряков, не говоря уж про жителей более теплых краев нашей огромной страны. Снега здесь наметает столько, что машин во дворах не видно — их вслепую откапывают погрузчики. Детям в школу приходится пролазать сквозь снежные тоннели — в обход идти слишком далеко. А морозы регулярно достигают зубодробительных -50 °С . И такая зима длится здесь большую часть года — снег может выпасть даже в июле.



В первые дни весны, когда температура в северном городе опускалась до -42, норильский фотограф Денис Кожевников в фотоподборке для наших коллег с NGS24.RU подвел итог уходящей календарной зиме — какой она запомнится норильчанам. Сильно впечатлительным южанам советуем воздержаться от просмотра этих кадров.