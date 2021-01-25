Новосибирским школьникам разрешили остаться дома из-за сильных холодов

Департамент образования мэрии Новосибирска сообщил, что ученики городских школ могут пропускать занятия из-за аномальных морозов.
— В период сильных морозов дети могут не посещать образовательные организации в случаях: при температуре -
Родители вправе самостоятельно решать, идти ли их ребенку на уроки, в таком случае им нужно лишь предупредить об этом классного руководителя или администрацию школы по телефону, а затем в письменном виде. В таком случае уроки, пропущенные учеником, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.
Если в сильные морозы родители всё же решают отправить ребенка учиться, мэрия предупреждает: учеников начальных классов нужно сопроводить до школы и обратно домой.
— Несмотря на изменение погодных условий, учебный процесс в школах организован в штатном режиме. Требование каких-либо оправдательных документов с детей и родителей о непосещении образовательной организации в период резкого понижения температуры неправомерно, — добавили в ведомстве.
Ранее синоптики сообщали, что морозы в Новосибирске усилятся с