Новосибирским школьникам разрешили остаться дома из-за сильных холодов

Департамент образования мэрии Новосибирска сообщил, что ученики городских школ могут пропускать занятия из-за аномальных морозов.

— В период сильных морозов дети могут не посещать образовательные организации в случаях: при температуре - 25 градусов и ниже — воспитанники детских дошкольных учреждений и учащиеся 1–4-х классов ; при температуре - 30 градусов и ниже — учащиеся 5–9-х классов ; при температуре ниже -35 градусов — учащиеся 10–11-х классов , — говорится в сообщении мэрии.

Родители вправе самостоятельно решать, идти ли их ребенку на уроки, в таком случае им нужно лишь предупредить об этом классного руководителя или администрацию школы по телефону, а затем в письменном виде. В таком случае уроки, пропущенные учеником, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.