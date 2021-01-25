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Новосибирским школьникам разрешили остаться дома из-за сильных холодов

Если ребенок захочет остаться дома, то родителям нужно будет предупредить администрацию учебного заведения

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Несмотря на холода, школы будут работать в штатном режиме

Несмотря на холода, школы будут работать в штатном режиме

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Департамент образования мэрии Новосибирска сообщил, что ученики городских школ могут пропускать занятия из-за аномальных морозов.

— В период сильных морозов дети могут не посещать образовательные организации в случаях: при температуре -25 градусов и ниже — воспитанники детских дошкольных учреждений и учащиеся 1–4-х классов; при температуре -30 градусов и ниже — учащиеся 5–9-х классов; при температуре ниже -35 градусов — учащиеся 10–11-х классов, — говорится в сообщении мэрии.

Родители вправе самостоятельно решать, идти ли их ребенку на уроки, в таком случае им нужно лишь предупредить об этом классного руководителя или администрацию школы по телефону, а затем в письменном виде. В таком случае уроки, пропущенные учеником, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.

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Если в сильные морозы родители всё же решают отправить ребенка учиться, мэрия предупреждает: учеников начальных классов нужно сопроводить до школы и обратно домой.

— Несмотря на изменение погодных условий, учебный процесс в школах организован в штатном режиме. Требование каких-либо оправдательных документов с детей и родителей о непосещении образовательной организации в период резкого понижения температуры неправомерно, — добавили в ведомстве.

Ранее синоптики сообщали, что морозы в Новосибирске усилятся с 25 января: кое-где температура упадет до -40 и ниже.

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морозшколымэрия
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