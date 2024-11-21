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Дороги и транспорт «Рассчитывают, что потребитель никуда не денется»: почему сервис на борту российских самолетов стал платным

«Рассчитывают, что потребитель никуда не денется»: почему сервис на борту российских самолетов стал платным

Пассажирам приходится доплачивать за место, багаж и еду, но цена билета при этом не снижается

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39 комментариев

Узнали мнение специалистов, почему бесплатные сервисы исчезают из самолетов

Российские авиакомпании всё чаще стали убирать число бесплатных сервисов на борту. На некоторых авиарейсах приходится платить, чтобы выбрать удобное место или получить горячее питание. Стоимость билетов при этом не снижается.

С чем связано такое ценообразование и не скатится ли наша авиация до уровня западных лоукостов, где за деньги даже вода наши коллеги из NGS42.RU, узнали у экспертов.

«За такие деньги не получаешь ровным счетом ничего»

Стремление дифференцировать стоимость перевозок появилось в России еще в нулевых, когда авиакомпания Sky Express начала предлагать бюджетные рейсы на внутренние направления. Лоукостер Avianova также пытался закрепиться на рынке с доступными ценами на билеты. Однако обе авиакомпании столкнулись с финансовыми трудностями и прекратили свою деятельность.

В 2014 году российский рынок лоукостеров получил новый импульс с запуском авиакомпании «Победа» — «дочки» «Аэрофлота». Она стала первым успешным малобюджетным перевозчиком, который смог закрепиться и продолжает активно развиваться до сих пор.

Авиакомпания-лоукостер — это бюджетный перевозчик, который предлагает минимальные тарифы на билеты за счет сокращения дополнительных услуг. Лоукостеры снижают затраты, отказываясь от бесплатного питания, развлечений на борту и иногда даже от багажа, что позволяет пассажирам платить только за основные услуги. Такие авиакомпании часто используют второстепенные аэропорты, чтобы снизить расходы на обслуживание и тем самым сохранять доступные цены.

Однако не всегда стоимость билета можно назвать низкой. Кемеровчанка Анастасия поделилась, что за немалые деньги не получила никакого сервиса.

— Я стабильно несколько раз в год летаю в разные города, разными авиакомпаниями. Привыкла, что нет питания и платный выбор места в лоукостерах типа «Победы». Но оказалось, что экономия начала выходить далеко за рамки лоукостеров, — пожаловалась девушка. — Мне надо было в Сочи, рейс «Уральских авиалиний». Лететь 5 часов. Кресла откидываются, и это единственное удобство. Еда платная, заказывать надо за два дня до вылета, выбор места тоже платный — от 475 до 2000 рублей. И только одно единственное бесплатное место на последнем ряду (удивительно, что у окна). Багаж тоже платный, но он мне не нужен был, поэтому не знаю, сколько за него надо доплачивать.

И это притом что билет стоил больше 14 тысяч на человека! А обратный еще дороже. И за такие деньги ты не получаешь ровным счетом ничего.

На борту, кстати, купить ничего нельзя. Бортпроводники сказали, что у них только вода, — посетовала пассажирка.

Раздробляй и властвуй

Порой ситуация с ценами на авиабилеты между российскими городами напоминает старую поговорку про плачущих мышей, которые продолжали есть кактус. Жители Сибири и Дальнего Востока поставлены в такую ситуацию, что из-за больших расстояний самолет — единственный быстрый способ передвижения. Ведь полет до Москвы, например, занимает до десяти часов, а на поезде — неделю.

Этим пользуются и российские авиакомпании.

— Ситуацию с ценообразованием можно описать словом unbundling (англ. «разукрупнение» — стратегия, при которой компании предлагают клиентам продукты или услуги, которые раньше шли в комплекте, по отдельности и за дополнительную плату.— Прим. ред.). Раньше действительно в стоимость билета входил и обед на борту, и компот, и багаж. Но сейчас всё чаще авиакомпания предлагает лишь перелет, а все остальные сервисы становятся дополнительными услугами, которые и оплачиваются дополнительно. Россия в этом отношении не исключение, — объяснил NGS42.RU PR-директор «Авиасэйлс» Янис Дзенис.

К сокращению бесплатных услуг на борту также стремятся и авиакомпании, которые не называют себя лоукостами. Однако и они предлагают дифференцированные тарифы — без багажа, с выбором места за деньги и так далее.

Кандидат экономических наук, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова считает, что так происходит из-за слабо выраженной конкуренции между российскими авиаперевозчиками.

— Авиаперелеты — это некоторое олигополе, потому что у нас не так-то много авиакомпаний. И поэтому, если одна компания снижает цены, другая за ней тоже повторяет. Одна компания повышает, другая за ней тоже, — рассказала экономист. — Конечно, это не картель, где есть какой-то сговор, но они отслеживают изменения. Как, например, делает авиакомпания «Победа» или другие бюджетные авиалинии: они завлекают покупателей более дешевыми авиабилетами, но у них есть более жесткие ограничения на перевозку груза.

Стакан воды станет платным?

Эксперт считает, что из-за олигопольного рынка авиаперевозок в России и возникает большая проблема с ценами на авиаперелеты. Рута Абрамова подчеркивает, что не все покупатели внимательно знакомятся с условиями перевозки, покупая дешевый билет.

— Они есть на сайте, но понятное дело, что это чисто психология человека — не каждый будет заходить и читать эти условия. И много случаев было, да в каждом полете есть, когда невнимательно пассажир ознакомился со всеми условиями и переплачивает за этот груз, — добавляет экономист. — И получается так, что итоговая, суммарная цена билета [у лоукостера] получается даже выше, чем билет, который он бы мог купить в том же «Аэрофлоте». Вот такая хитрость.

С коллегой солидарна экономист, доцент РГУ Инна Литвиненко. Она призывает обратить внимание на проблему обслуживания пассажиров на борту.

— Считаю необходимым вмешаться в этот вопрос Федеральной антимонопольной службе, дабы установить минимальные нормы обслуживания на борту самолета для внутренних и международных рейсов, обязательные к выполнению авиакомпаниями, так и максимально допустимые наценки, дабы не допустить откровенного сговора на рынке, свидетелями которого мы уже были в августе — сентября этого года, — отмечает Литвиненко.

По ее словам, ситуация в российской гражданской авиации сейчас далеко не в пользу потребителя.

— Казалось бы, стоимость билета формируется под влиянием не только предложения со стороны авиакомпаний, но и спроса со стороны покупателя. А на практике мы принимаем невыгодные условия, которые навязывают нам авиакомпании при растущих ценах на авиабилеты, — обращает внимание Инна Литвиненко. — Уже сейчас есть чартерные рейсы международного уровня, выполняемые турецкими авиалиниями для россиян, где даже стакан воды — при полете свыше четырех часов — предлагается за дополнительную плату. Как мы видим, российские авиакомпании подхватывают данную тенденцию и приучают нас к практически полному отсутствию сервиса на борту.

О большом числе ограничений говорит и Рута Абрамова. Она сетует, что многие российские авиакомпании перестали кормить пассажиров — причем не только на коротких рейсах, как например между Москвой и Петербургом.

— Сейчас уже многие авиакомпании пропускают тот пункт, что нужно покормить пассажиров, только если это не очень длинные перелеты, — отмечает эксперт. — Авиакомпании стараются экономить. И пледы не предоставляют, и воды не подают. Они рассчитывают на то, что потребитель никуда не денется: нужно срочно попасть из пункта А в пункт Б, и он не будет капризничать и устраивать какие-то сцены из-за того, что ему не принесли плед.

А вы заметили уменьшение числа бесплатных услуг на борту?

Да, и очень сильно
Всё как и раньше
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Самолет Билет Билет на самолет Авиабилеты Цена Аэропорт
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Комментарии
39
Татьяна 53
50 минут
Теперь в самолёт будут идти со своими туесками, чтобы перекусить во время длительного перелёта.
Bream
31 минута
кто первый из них додумается туалет сделать платным при рейсе более 2х часов? )))
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