«Поездки будут доступны только обеспеченным людям». Как с 1 сентября изменятся правила работы такси

Есть опасения, что водители уйдут от агрегаторов и начнут работать на «сером» рынке Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











С 1 сентября такси в России должны будут работать по новым правилам. Теперь все водители, помимо полиса ОСАГО, должны будут покупать у страховщиков еще и полис ОСГОП — обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика.



— Эта норма была реализована поскольку аварийность такси 7 раз выше, чем у обычных автолюбителей, — объяснил в беседе с журналистом MSK1.RU один из авторов изменений в закон, депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков. — ОСАГО в основном идет на возмещение ущербов, связанных с автомобилем, а не жизнью и здоровьем.

В случае ДТП пассажир получит по ОСГОП выплату до 2 миллионов рублей. Анатолий Аксаков, депутат Госдумы РФ

Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Работать без полиса ОСГОП таксистам будет запрещено. За это грозит административный штраф: для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.



Таксисты отдадут последнее, а пассажиры ничего не получат?

В общем после 1 сентября водители такси кроме путевого листа с отметкой о прохождении медосмотра и техосмотра и полиса ОСАГО, должны иметь еще и полис ОСГОП. И сотрудники ГАИ будут следить за этим.

— Полис ОСГОП примерно в шесть раз дороже, чем обычный полис ОСАГО, — сообщил MSK1.RU 1-й зампредседателя Комитета Государственной Думы России по контролю Дмитрий Гусев. — Основная проблема в том, чтобы пассажиру получить выплаты по этому полису, водитель должен полностью соответствовать требованиям ФЗ-580 «О такси». Но сейчас в 90% наследных пунктов нет возможности для водителей выполнять требования этого закона. Страховые компании после тщательнейшей проверки документов у водителя, поймут, что закон нарушен.

И большинство пассажиров, которые будут требовать выплаты по полису ОСГОП денег не получат. Дмитрий Гусев, депутат Госдумы РФ

На сайтах страховых компаний уже появились предложения по продаже полисов ОСГОП (правда, точную стоимость по телефону не называют). Но некоторые водители еще не в курсе, что пора их покупать.



— Я впервые слышу, что нужен еще какой-то полис, — рассказал MSK1.RU таксист Владимир Галай. — Кажется, кто-то из высокопоставленных придумал очередную «кормушку». Это последняя капля, дальше работать точно не смогу. Без всяких полисов за 10–12 часов работы в день я зарабатываю «грязными» около 10 тысяч рублей. Из этой суммы вычитаем 30% (3 тысячи рублей) — комиссия «Яндексу», около 500 рублей — налог на самозанятого, 2 тысячи рублей — за аренду машины экономкласса, 2 тысячи рублей — на бензин. Осталось уже 2,5 тысячи рублей.

Депутаты будут продолжать ездить на люксовых машинах с мигалками, а мы — на последние деньги полисы всякие покупать. Владимир Галай, водитель такси

Страховщики не рассказывают сколько стоит полис ОСГОП, а лишь зазывают к себе в офис Источник: MSK1.RU











Водители интересуются у представителей своих таксопарков, как им быть после 1 сентября, но не все могут получить ответ Источник: читатель MSK1.RU











Взлетят цены на поездки и появятся таксисты-нелегалы?

Экономисты уверены, что после введения обязательного полиса ОСГОП для водителей такси, цены на поездки станут заметно дороже.

— В России и без того есть серьезная нехватка рабочей силы, в том числе в такси, — рассказал в беседе с журналистом MSK1.RU финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака. — В сфере работает огромное количество мигрантов. И, скорее всего, эти действия приведут к тому, что цены на этом рынке будут расти. Это достаточно неизбежная вещь.

Да, это увеличит безопасность, но приведет к росту цен. Поездки на такси будут доступны обеспеченным людям. Николай Кульбака, экономист

Также экономист считает, что часть таксистов переметнутся на «серый» рынок. В этом же уверен и председатель АНО «Союз цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

— Для того чтобы ГАИ или другие контролирующие службы при остановке таксиста не забрали у него автомобиль на штрафстоянку, водители будут просто уходить в тень, — поделился мнением он. — Водители не будут к агрегаторам подключаться и не купят полисы ОСГОП. Фактически рынок вернется в 90-е годы. Либо таксисты просто уйдут из отрасли. В итоге количество таксистов опять резко снизится, цены на поездки снова вырастут.



Но в компании «Яндекс Go» смотрят на происходящее более оптимистично и полагают, что водители не разбегутся кто куда.

— С 1 сентября у таксистов будет 60 дней, для того чтобы купить полис ОСГОП и уведомить об этом госорганы. Поэтому резкого оттока водителей мы не ожидаем, — сообщили MSK1.RU в пресс-службе компании. — Мы стремимся к тому, чтобы всё обязательное страхование было доступно водителю онлайн и покрывало реальное время работы. Недавно таксисты получили возможность покупать краткосрочные полисы ОСАГО, действительные только в дни выхода на линию, а не на год. Приобрести полис можно прямо в мобильном приложении, которое используется для работы с заказами такси. Мы готовы разрабатывать аналогичное решение для ОСГОП, если позволит регулирование.

Мы сохраняем наше страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей по 2 млн рублей на человека, пока полисы ОСГОП не станут повсеместными. пресс-служба «Яндекс Go»