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Дороги и транспорт обзор Между Москвой и регионами — пропасть. Где в России самые качественные и самые разбитые дороги

Между Москвой и регионами — пропасть. Где в России самые качественные и самые разбитые дороги

Публикуем карту и списки, которые наглядно показывают, куда лучше не ехать на автомобиле

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38 комментариев
Дороги в Москве и Архангельской области сильно отличаются друг от друга по качеству

В России только 54,1% всех автомобильных дорог соответствуют нормативным требованиям. К таким выводам пришли аналитики РИА Новости, которые составили свежий рейтинг их качества.

Самые качественные дороги оказались в Москве, где 97,6% соответствуют всем нормам. В топ-3 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). В рейтинге качественных дорог также оказались Челябинская область (84,1%), Ингушетии (82,8%), Белгородской области (77,3%), Адыгее (77,1%), Ямало-Ненецком автономном округе (74,9%), Севастополе (74,8%) и (74,2%). Московская область лишь заняла 11-ю строчку рейтинга с 73,9% нормальных дорог.

— Количество автомобилей, двигающихся по Московской области и, скажем, по Челябинской области или Ингушетии, несоизмеримо, — объяснил директор Центра транспортного моделирования Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Александр Кулаков. — Они больше изнашиваются, их сложнее ремонтировать, потому что очень короткий межремонтный интервал.

Можно составить рейтинг количества расходуемых денег на квадратный метр дороги, то сразу станет всё понятно. Московская область будет выше.

Но разговоры о том, что в Московской области тратят на дороги больше, чем в большинстве регионов, не успокаивает многих автомобилистов. Они говорят, что нормальные дороги заканчиваются сразу, как только выезжаешь за МКАД.

— В Москве дороги лучше, потому что за ними следят, ведь там слишком часто ездят высокопоставленные люди, — высказалась автомобилист из Подмосковья Дарья Буланова. — То, что сейчас происходит в центре Люберец, а именно, какое-то невыносимое количество эстакад и говна, которые по факту проблему с дорогами и пробками вообще не решили.

Когда дело доходит до ремонта, то набросают асфальт в одном месте и всё, порешали, сфоткали. А то что на фото будет не видно — не страшно.

Но есть и те, кому намного хуже. Как показало исследование, самые разбитые и непролазные дороги — в Архангельской (15,7%), Кировской (26,3%) и Волгоградской (29,7%) областях, а также в Марий Эл (30,9%) и Амурской области (33,5%). Также плохо дела обстоят в Алтайском крае (36,3%) и Ярославской области (37,2%).

— Жители Подмосковья немного пресытились, но я могу их понять, — поделился мнением дорожный активист из Ярославля Темур Абдуллаев. — Если ездить только от работы до дома, а изредка выезжать в Москву, то негодование оправдано. Пусть едут в деревню Иванцево Большесельского района Ярославской области и там показывают фотографии своих разбитых дорог. Ну а если честно, то даже наш главный «дорожный» министр признает проблему и с дорогами в России несколько херовато. И чем дальше от Москвы, тем хуже.

Весь научный потенциал России необходимо направить на изобретение телепортов. Тогда заживем.

Но и в Московской области есть места, где проехать попросту невозможно. Жителей Архангельской области, конечно, этим вряд ли удивишь, но тем не менее. В прошлом году мы публиковали рейтинг дорог ближайшего Подмосковья.

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Авто Дороги Москва Подмосковье Люберцы Архангельск
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Комментарии
38
Noname13
20 августа 2024, 11:37
В нашем городе в этом году по-моему ремонт дорог даже не начинали делать. Начали ремонт только Димитровского моста, который не понятно сколько продлится, а основные дороги, ж/д переезды даже не начинали.
Gordon Shumway
20 августа 2024, 12:03
Наша область даже в список не попала. Но тут нет ничего удивительного. С таким "качеством" можно лишь возглавить антирейтинг. Там то мы точно впереди всех будем.
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