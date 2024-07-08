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Дороги и транспорт «Веселые покатушки»: на Красном проспекте девушки высунулись из машин и взялись за руки — что грозит водителю

«Веселые покатушки»: на Красном проспекте девушки высунулись из машин и взялись за руки — что грозит водителю

Компании пассажирок явно было весело

1 506
12 комментариев
Поездка была ночью

В Новосибирске на Красном проспекте на видео сняли опасную езду на двух машинах. Девушки-пассажирки по пояс вылезли из окон автомобилей и стали петь. Они оставались частично снаружи, даже когда машины поехали. Инцидент произошел на прошедших выходных.

Видео ночных катаний опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— В эту субботу у кого-то были веселые покатушки, — говорится в подписи к ролику.

На светофоре девушки из разных машин даже пожали друг другу руки

Сегодня, 8 июля, в городской Госавтоинспекции сообщили, что планируется найти водителя, участвовавшего в поездке (в сообщении указан только один) и привлечь его к административной ответственности. Согласно части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, наказание за перевозку людей вне кабины автомобиля — штраф суммой до 1 тысячи рублей.

В Новосибирске это не первый подобный случай. Недавно молодежь вылезла из окон автомобиля и проехала так по проспекту Димитрова.

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Комментарии
12
Bream
8 июля 2024, 15:28
ну видишь аварийкой мигает, приболел значит. головой.
233143581
8 июля 2024, 15:22
Что то вообще в последнее время некоторые берегов не видят. От безнаказанности крышак сносит.
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