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Дороги и транспорт подробности «Будет и божий суд»: как спустя год бывший полковник ГУФСИН извинился перед матерью, у которой в ДТП по его вине погибли двое детей и муж

«Будет и божий суд»: как спустя год бывший полковник ГУФСИН извинился перед матерью, у которой в ДТП по его вине погибли двое детей и муж

10 июня виновнику смертельной аварии вынесли приговор

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Наталья Харлова в один миг потеряла всё. Сыну Мирону было 7 лет, дочке Марьяне — всего 2 годика. Мужу Сергею — 36

10 июня Виноградовский районный суд Архангельской области огласил приговор 56-летнему Валерию Башарину, по вине которого в страшном ДТП погибла семья из Северодвинска. Городские порталы рассказывали об этой страшной трагедии. В распоряжении наших коллег из 29.RU оказалось письмо Башарина с извинениями, которые он спустя год после аварии принес Наталье Харловой, которой пришлось похоронить мужа, сына и дочь.

Ранее мы рассказывали об этой трагедии в коротком видео

Смертельная авария произошла на трассе М-8 вечером 22 июля 2023 года. Башарин выехал на встречную полосу на своем Hyundai Creta и врезался в автомобиль Renault Arkana. Муж и двухлетняя дочь Натальи Харловой из Северодвинска скончались на месте ДТП, а семилетний сын через несколько дней умер в реанимации. Наталья находилась в машине со своими родными и выжила.

Сразу после аварии в ГИБДД сообщали, что у водителя Hyundai обнаружили признаки опьянения. Позже в Следственном комитете эту информацию опровергли и сообщили, что он находился за рулем в трезвом состоянии.

Валерия Башарина приговорили к 5,5 года колонии общего режима. Его также лишили водительских прав на 2,5 года. Во время судебного заседания он признал свою вину.

— Осужденный взят под стражу в зале суда. С него в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 000 рублей, — сообщили в суде.

Ранее Башарин принес извинения Харловой, он передал их через письмо, в котором признал вину и раскаялся. Сторона защиты предоставила документ редакции:

— Уважаемая Наталья Владимировна! Я хотел бы у вас попросить прощения. Я в полном объеме признаю свою вину. Я искренне раскаиваюсь и выражаю Вам самые глубокие извинения в произошедших событиях, которые повлекли такие страшные последствия для Вашей семьи. Я сожалею, что мои действия причинили Вам невосполнимую боль утраты, которая каждый день разрывает Ваше сердце. Я совершил огромный грех и буду отвечать за него. Я понесу наказание человеческого суда, но рано или поздно будет и божий суд. Я понимаю, что никогда не искуплю свою вину ни перед Вами, ни перед Богом. Еще раз прошу у Вас прощения.

Башарина судили по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 7 лет.

О виновнике известно, что он бывший начальник исправительной колонии № 16 в Онеге. По информации УФСИН, Башарин был полковником внутренней службы. На момент ДТП он уже вышел на пенсию.

Полковнику было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Его посадили под домашний арест, а судебные заседания затянулись на долгие месяцы. 11 апреля 2024 года меру пресечения смягчили.

Всё, что известно об аварии, мы собирали в отдельном сюжете.

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