«Ушлые водители накатали объезд »: на тротуаре и газоне новосибирцы устроили дорогу из-за перекрытия — их ищет ГИБДД

Напротив дома по улице Степная, 62 проводятся работы на теплотрассе, и из-за этого перекрыли проезд еще больше недели назад.

— Всё это время ушлые водители накатывали объезд. Через тротуар, по придомовой территории (по сути, просто грязь) и снова по тротуару, далее через газон на дорогу. Во что превратился тротуар, можете посмотреть на фото. Дело в том, что этот тротуар жители улицы «выбивали» много лет, и в прошлом году его наконец-то сделали. Теперь этот участок снова превращается в грязевое болото. Тут же рядом находится садик. Через этот участок тротуара идет большой поток людей с детьми, — недоволен читатель НГС. — Дошло уже до того, что туда, в эту грязь, едут фуры! Тротуар не рассчитан на такие нагрузки!