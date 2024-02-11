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«Ушлые водители накатали объезд »: на тротуаре и газоне новосибирцы устроили дорогу из-за перекрытия — их ищет ГИБДД

Местные жители от новой трассы в ярости

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Объезд решили устроить почти сразу

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В Новосибирске на улице Степной водители решили объезжать перекрытую дорогу по тротуару и газону. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель и прислал фото.

Напротив дома по улице Степная, 62 проводятся работы на теплотрассе, и из-за этого перекрыли проезд еще больше недели назад.

— Всё это время ушлые водители накатывали объезд. Через тротуар, по придомовой территории (по сути, просто грязь) и снова по тротуару, далее через газон на дорогу. Во что превратился тротуар, можете посмотреть на фото. Дело в том, что этот тротуар жители улицы «выбивали» много лет, и в прошлом году его наконец-то сделали. Теперь этот участок снова превращается в грязевое болото. Тут же рядом находится садик. Через этот участок тротуара идет большой поток людей с детьми, — недоволен читатель НГС. — Дошло уже до того, что туда, в эту грязь, едут фуры! Тротуар не рассчитан на такие нагрузки!

Состояние дороги на фото

Состояние дороги на фото

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Из-за сложившейся ситуации в ГИБДД решили найти водителей, которые устроили объезд.

— Сотрудники Госавтоинспекции будут ориентированы на выявление правонарушений и привлечении к административной ответственности водителей, — говорится в сообщении новосибирской Госавтоинспекции в Telegram.

На Новосибирск вчера обрушилась аномальная погода — в городе растаял снег и побежали весенние ручьи, а затем похолодало и вода начала замерзать. Что происходит в городе, смотрите в онлайн-трансляции НГС.

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ОбъездГрязьГИБДД НовосибирскаУлица Степная
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