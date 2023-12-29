«Смерть Юли стала последней каплей». Как живет один из красивейших островов Приморья после трагичной смерти многодетной матери

— В этом году отремонтировали колонки. На острове нет питьевой воды, а все колонки стояли разрушеные, кроме одной. Вот все из нее и пили. Ходишь, просишь кого-то из соседей, у кого машина есть, чтоб тебе привезли воды, а потом экономишь ее как можешь. Сейчас по поселку работают несколько колонок, а пенсионерам, таким как моя бабушка, даже подвозят воду, потому что ей ходить тяжело, — добавила Пилиеви.



В четырех многоэтажных домах отремонтировали всего одну крышу, хотя текут они все и губернатор обещал это исправить. Зато поселку выдали «Газель», чтобы люди не ходили пешком на переправу.



Елена винит в практически полном разрушении поселка бывшую главу поселения Людмилу Полубояркину и руководителя ЗАТО Фокино Александра Баранова.



— Полубояркина была главой острова Путятина почти 30 лет, она начала разлагаться на этой должности. Если к ней приходили и жаловались на дорогу, на переправу и прочее, то она просто запугивала. Одним говорила, что твоего мужа посадят в тюрьму, потому что он незаконно рыбачит — браконьер. У нас там и правда работы-то нет. Женщин пугала, что натравит опеку, и у них заберут детей. Я спрашиваю у одной, а за что у тебя детей-то могут забрать? Ты же не пьешь, работаешь, детей не обижаешь. Но люди законов не знают и поэтому всего боятся, — вспоминает девушка.

