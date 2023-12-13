Самая дорогая трасса России: сравнили цены на проезд по платным дорогам в стране и в мире

Сколько стоит проезд по М-12?

В начале осени в Нижегородской области открыли первый участок федеральной скоростной магистрали М-12. Она связала регион с Москвой, скоро откроется участок от Арзамаса до Казани. В будущем трассу планируют продлить до Тюмени.



Через месяц после открытия мы посетили новую трассу. Нужно отметить, пока в различных местах дорога находится в режиме стройки — на тот момент на участке в Нижегородской области не было даже заправок и только открылось одно из мест для отдыха. Так что, заезжая на «платку», предварительно нужно залить полный бак топлива и заранее посетить уборную.



Что же с ценой? Качество дороги, конечно, значительно отличается от альтернативной бесплатной М-7 в лучшую сторону. Однако читателей NN.RU стоимость крайне взволновала. Некоторые из них посчитали, что это «дорога для богатеньких Буратин!», другие заявили — «цена должна быть не более 2 руб/км».