2ГИС поднял развязки новосибирских дорог на своих картах — видео, как работает новая фишка

Справочник 2ГИС презентовал трехмерные дорожные развязки в 12 крупных российских городах, включая Новосибирск.
На картах геосервиса детализировали проезжую часть: дорожные развязки, мосты и туннели. В 2ГИС считают, что это поможет лучше ориентироваться в режиме навигатора.
Новая функция работает в тестовом режиме в мобильном приложении 2ГИС на Android, а с 16 октября появится и на iOS. Включить трехмерные дороги можно в настройках навигатора.
В июле в 2ГИС на картах появились 3D-объекты Новосибирска — они сделаны с эффектом погружения.