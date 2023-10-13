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2ГИС поднял развязки новосибирских дорог на своих картах — видео, как работает новая фишка

Нововведение поможет лучше ориентироваться в городе с помощью навигатора

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Трехмерные дороги доступны владельцам смартфонов на Android

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Справочник 2ГИС презентовал трехмерные дорожные развязки в 12 крупных российских городах, включая Новосибирск.

На картах геосервиса детализировали проезжую часть: дорожные развязки, мосты и туннели. В 2ГИС считают, что это поможет лучше ориентироваться в режиме навигатора.

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Возможности трехмерных развязок и инструкция по включению нового режима от разработчиков

Видео: 2ГИС

Новая функция работает в тестовом режиме в мобильном приложении 2ГИС на Android, а с 16 октября появится и на iOS. Включить трехмерные дороги можно в настройках навигатора.

В июле в 2ГИС на картах появились 3D-объекты Новосибирска — они сделаны с эффектом погружения.

2ГИСРазвязкиТранспортные развязкиНавигатор
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