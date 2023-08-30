«Московскую модель пытаются натянуть на всю Россию». Самые абсурдные пункты нового закона о такси

В России рынок такси занят в основном агрегаторами — сервисами онлайн-заказа такси, к которому может присоединиться любой водитель, скачавший приложение на свой телефон. При этом такие отношения, по сути, не являются трудовыми. Например, чтобы присоединиться к сервису заказа такси «Максим», нужно заполнить анкету на сайте, приложить копии паспорта, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля, после чего водителю присваивается уникальный ID с необходимостью регулярно подтверждать личность и менять пароль, при этом о заключении договора речи не идет.

Практически единственные требования к водителю — это автомобиль в исправном состоянии и смартфон с доступом в интернет. Условия сотрудничества довольно просты: нужно соблюдать законы и правила дорожного движения, содержать автомобиль в исправном состоянии, следить за чистотой в салоне и вовремя заправлять бак, быть вежливым и уметь действовать в конфликтных ситуациях. При этом водитель может работать полный день или всего несколько часов — это никак не регулируется.

Такой способ подбора персонала, несмотря на попытку контролировать водителей, сказывается на безопасности. По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА) за 2022 год, лишь 12% такси ездят без ДТП, а 8% продемонстрировали высокую аварийность (для сравнения: среди обычных автовладельцев таких насчитывается лишь 0,3%). По мнению президента РСА Евгения Уфимцева, «такси на сегодняшний день являются не только высокоубыточными для страховщиков, но и достаточно опасным видом общественного транспорта как для пассажиров, так и для других участников дорожного движения». Однако Уфимцев отмечает, что есть такси и таксопарки, которые обеспечивают условия для безопасной работы.



Помимо небезопасного вождения, есть и другие неприятные моменты: зачастую на заказ может приехать не тот водитель, который указан в приложении; он может не найти сдачу или быть в неадекватном состоянии, так как медосмотр не предусмотрен.



Но есть и позитивные моменты: директор службы заказа такси «Максим» Максим Шушарин считает, что благодаря современным технологиям и цифровому следу сервис заказа такси знает почти всё и о пассажирах, и о водителях, в том числе IP их домашнего адреса, номер мобильного телефона, трек поездки, что приводит к значительному сокращению числа преступлений.



— Мы добились, что за десятилетия искоренили насилие в такси, у нас за 2022 год по стране было всего шесть случаев нападения пассажира на водителей, когда нажата кнопка SOS, четыре случая — это перепалка по завершении поездки. Это тоже исчезающе малый процент, и мы это тоже можем потерять, — заявил директор службы заказа такси.

