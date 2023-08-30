«Московскую модель пытаются натянуть на всю Россию». Самые абсурдные пункты нового закона о такси

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Что происходит сейчас
В России рынок такси занят в основном агрегаторами — сервисами онлайн-заказа такси, к которому может присоединиться любой водитель, скачавший приложение на свой телефон. При этом такие отношения, по сути, не являются трудовыми. Например, чтобы присоединиться к сервису заказа такси «Максим», нужно заполнить анкету на сайте, приложить копии паспорта, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля, после чего водителю присваивается уникальный ID с необходимостью регулярно подтверждать личность и менять пароль, при этом о заключении договора речи не идет.
Практически единственные требования к водителю — это автомобиль в исправном состоянии и смартфон с доступом в интернет. Условия сотрудничества довольно просты: нужно соблюдать законы и правила дорожного движения, содержать автомобиль в исправном состоянии, следить за чистотой в салоне и вовремя заправлять бак, быть вежливым и уметь действовать в конфликтных ситуациях. При этом водитель может работать полный день или всего несколько часов — это никак не регулируется.
Такой способ подбора персонала, несмотря на попытку контролировать водителей, сказывается на безопасности. По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА) за 2022 год, лишь 12% такси ездят без ДТП, а 8% продемонстрировали высокую аварийность (для сравнения: среди обычных автовладельцев таких насчитывается лишь 0,3%). По мнению президента РСА Евгения Уфимцева, «такси на сегодняшний день являются не только высокоубыточными для страховщиков, но и достаточно опасным видом общественного транспорта как для пассажиров, так и для других участников дорожного движения». Однако Уфимцев отмечает, что есть такси и таксопарки, которые обеспечивают условия для безопасной работы.
Помимо небезопасного вождения, есть и другие неприятные моменты: зачастую на заказ может приехать не тот водитель, который указан в приложении; он может не найти сдачу или быть в неадекватном состоянии, так как медосмотр не предусмотрен.
Но есть и позитивные моменты: директор службы заказа такси «Максим» Максим Шушарин считает, что благодаря современным технологиям и цифровому следу сервис заказа такси знает почти всё и о пассажирах, и о водителях, в том числе IP их домашнего адреса, номер мобильного телефона, трек поездки, что приводит к значительному сокращению числа преступлений.
— Мы добились, что за десятилетия искоренили насилие в такси, у нас за 2022 год по стране было всего шесть случаев нападения пассажира на водителей, когда нажата кнопка SOS, четыре случая — это перепалка по завершении поездки. Это тоже исчезающе малый процент, и мы это тоже можем потерять, — заявил директор службы заказа такси.
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Какие изменения принесет новый закон
С 1 сентября, чтобы стать таксистом, придется постараться:
- нужно будет иметь право на управление автомобилями категории B в течение 3 и более лет;
- не иметь медицинских противопоказаний или ограничений;
- заключить трудовой договор, стать самозанятым или оформить ИП.
Еще водителю, если такое будет предусмотрено местным законодательством, нужно будет пройти аттестацию — экзамен на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры, памятников истории и культуры, больниц и поликлиник, школ и детсадов, стадионов и спортшкол, зданий администрации, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси.
Не допустят же к управлению легковым такси тех, кто:
- лишен водительских прав;
- подвергался аресту за нарушение ПДД более одного раза за год;
- имеет неснятую или непогашенную судимость за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, похищение и прочее;
- у кого более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД за день до перевозки.
Но это еще не всё, есть и другие требования к водителям, которые Максим Шушарин назвал невыполнимыми и избыточными.
— Закон предъявляет к самозанятым те же требования, что и к таксопарку. Во-первых, это путевой лист. Это уже абсурдно — вот водитель проснулся, и он сам себе должен его выписать. Далее он должен найти организацию, которая проведет медосмотр. Но он обычный водитель на личном автомобиле и подчиняется тем же правилам ПДД, которые предъявляются к другим гражданским водителям. По этой логике всех водителей, которые утром садятся за руль, надо прогнать через медиков. Пунктов медосмотров в стране нет, система здравоохранения не готова к тому, чтобы 2–3 миллиона самозанятых перевозчиков, задействованных в отрасли, 1 сентября пришли и потребовали медосмотра. Мы с Минтрансом разговаривали — очень простые подсчеты показали, что во Владивостоке надо порядка 300 медработников, которых они распределят по 100 пунктам медосмотра, чтобы худо-бедно охватить перевозчиков, которые ежедневно на смену выходят. Такая же примерно ситуация по всем городам России, — отмечает Шушарин.
Еще одной проблемой он считает ОСАГО по тарифу такси, которое будет стоить в 5–12 раз дороже, чем для обычного водителя.
— Аварийность самозанятых водителей исчезающе мала, у нас за 2022 год количество поездок с причинением вреда жизни или здоровью составило 0,000007% (семь стотысячных процента), а по вине наших водителей — 0,000003% (три стотысячных). Наука методология говорит: всё, что ниже тысячной доли процента, в расчет браться не должно, ибо это погрешность, а у нас из-за этих стотысячных долей готовы перекроить отрасль. Вопрос с ОСАГО нерешаем в принципе, в Казани стоит полис 70–120 тысяч — это двух-, трехмесячный заработок самозанятого, — уточняет Максим Шушарин.
Помимо требований к таксистам, поменяется и сама система: в регионах должны появиться реестры перевозчиков, таксистов и самих автомобилей, причем не просто в бумажном или электронном варианте где-нибудь в местном Министерстве транспорта, а в виде информационного ресурса.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» отметили, что в первую очередь нужно разобраться с тем, как вносить данные о перевозчиках в такие реестры:
— По новому закону данные о перевозчиках и автомобилях должны быть внесены в специальные реестры — процедура внесения данных еще не ясна, и реестры не запущены. Это создает риски для партнеров не успеть внести нужные данные к 1 сентября. Мы постоянно общаемся с партнерами, чтобы совместными усилиями вовремя адаптироваться к новому регулированию.
Сами машины тоже изменятся: на них будут шашечки в виде цветографических схем и оранжевый фонарь на крыше, а в салоне — информация о перевозчике и водителе.
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Что поменяется на самом деле
Казалось бы, новый закон о такси сулит нам безопасное будущее, однако понятно, что соответствовать требованиям смогут далеко не все водители, а значит, их станет меньше, цены автоматически вырастут. Наглядно это показал эксперимент такси «Максим», который проводился в июле-августе в Приморье, Чите и Иркутске. В течение 3 часов водители, не соответствующие требованиям, не имели доступа к заказам, из-за чего стоимость поездки в Чите, например, взлетела в четыре раза, а уехать смогли только 2% желающих, около 9 тысяч горожан были вынуждены выбрать другой способ добраться до работы.
— Спрос на такси критически превышал число работающих водителей, что нарушило нормальный баланс спроса и предложения, из-за этого минимальная стоимость поездки увеличилась до 600 рублей. Средний чек в тестовый период составил 1253 рубля против 251 рубля в обычное время, — сообщили тогда в пресс-службе такси «Максим».
Во время подобного эксперимента во Владивостоке поездки подорожали в 8 раз.
Сразу после эксперимента в читинских мессенджерах стали появляться группы, которые стали использовать вместо приложений для вызова такси. Устроено там всё достаточно просто, однако мало чем отличается от бомбил из
В пресс-службе такси «Максим» такие чаты назвали небезопасными.
— Право любого человека выбрать, с кем и за какую сумму поехать. Существуют чаты в соцсетях и мессенджерах, где водители и пассажиры ищут друг друга. Реальных сделок там мало, а времени на поиск и договоренности тратится много. По сути, это не только выбор цены, а принятие рисков и последствий анонимных поездок. Надо понимать, что, соглашаясь на поездку с человеком из чата, пользователь совершает ее анонимно и лишается любых гарантий. Никому не известно, кто, кого и куда повез, отследить поездку невозможно. Если что-то произошло, очень сложно будет найти и привлечь виновного к ответственности, взыскать причиненный ущерб, — рассказали в пресс-службе.
По мнению Максима Шушарина, требования нового закона к перевозчикам могут привести к тому, что 98% таксистов станут нелегалами, а если служба заказа возьмет их на работу, это приведет к блокировке работы всего сервиса. Таким способом Россия может вернуться к девяностым годам, когда был высокий процент преступлений в сфере такси.
— Мы в итоге имеем, что самозанятые водители, которых, например, в Чите 98%, не смогут выполнять обязательные требования. Соответственно, разрешение, которое он в лучшем случае получит, будет аннулировано за невыполнение требований. Соответственно, он превратится в нелегала, даже если вдруг решит легализоваться. Мы не можем нелегалу передать заявку, так как в законе появилась за два дня до рассмотрения драконовская мера — о блокировке интернет-ресурса агрегатора за такую передачу. <…> Мы с этой «ядерной бомбой» можем увидеть выжженное поле, как в
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К каким последствиям может привести новый закон о такси
По мнению Максима Шушарина, новый закон о такси пытается натянуть московскую модель на всю Россию.
— Законодатель пытается самую развитую в мире экономическую модель перекурочить под свои понятия. В головах сформировалась красивая картинка с таксопарками, медосмотрами и техосмотрами, которая ничего общего не имеет с реальной жизнью. Законодатель не обладает полнотой информации о регионах и при всех попытках регулирования ориентируется на московскую модель, которая для чиновников федерального уровня ежедневно видна и понятна. Но московскую модель на Россию распространить невозможно, ибо эта красивая картинка с желтыми машинками возможна только там, где есть финансовая поддержка государства, — отмечает Максим Шушарин.
По его словам, только на 2023 год из бюджета было запланировано порядка 500 миллионов рублей на субсидирование лизинговых платежей московских таксопарков, именно поэтому в столице есть выделенные полосы, бесплатные заезды в аэропорт и в другие транспортные узлы, однако больше ни в одном городе эта отрасль не субсидируется.
Беспокойство новый закон вызывает и в плане того, что информация о заказе приравнена в нем к запрещенной.
— Закон имеет хитрую конструкцию. Он отнес информацию о заказе, переданную лицу без разрешения, к разряду запрещенной к распространению — приравнял к порнографии, к способу суицида и изготовлению взрывчатых веществ. На мой взгляд, логика странная, потому что сама по себе информация о заказе вреда для общества не несет. Но ее сделали опасной применительно к тому, какому лицу эта информация передается. Так вот, при такой формулировке, при отнесении информации к запрещенной к распространению, у уполномоченного органа — прокуратуры и Роскомнадзора — возникает обязанность заблокировать приложение агрегатора. Я понимаю, что это маловероятный и худший и страшный итог, — поясняет Максим Шушарин.
Некоторые общественники также крайне негативно отнеслись к новому закону. По словам Шушарина, один московский блогер подал заявление на службу такси в Следственный комитет, усмотрев в действиях агрегатора экстремизм, саботаж и дискредитацию органов государственной власти субъектов Федерации.
— По сути, нас обвинили в экстремизме за исполнение требований соблюдения закона. Ситуация абсурдная, это у меня в голове не укладывается. Я 20 лет в юриспруденции, но такой абсурдной и дикой ситуации, чтобы соблюдение закона обозвать экстремизмом, я ни разу не видел. У некоторых уполномоченных органов, пусть заявление никуда и не писали, но понимание такое же, — отмечает Максим Шушарин.
Однако не везде была только отрицательная реакция. По словам Шушарина, после проведенного эксперимента во Владивостоке Законодательное собрание Приморского края намерено подготовить обращение в Госдуму о введении моратория на новый законопроект.
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Могут ли отменить закон о такси
Максим Шушарин говорит, что депутаты Госдумы 12 октября могут ввести мораторий на новый закон, предъявляющий требования к перевозчикам.
— Мы работу по корректировке закона ведем довольно давно — как только он появился полтора года назад. Мы нашли понимание у законодателей, что закон в этом виде не то что работать не будет, он губителен для отрасли. В июле появился законопроект от депутатов трех фракций о введении моратория на требование закона. Если Государственная дума примет этот законопроект, у нас будет отсрочка. Либо для того, чтоб самозанятых выделить в отдельное государственное регулирование, не приравнивая их к таксопаркам. Либо до тех пор, пока государство не обеспечит инфраструктуру для выполнения требований этого закона, — рассказывает Шушарин.
Однако с 1 сентября закон вступит в силу — и водителей без разрешения отключат в тех регионах, которые предъявят такие требования.
— 40 дней надо пожить в надежде, но мы не самоубийцы. Мы будем смотреть по уполномоченным органам в регионах и там, где от нас этого будут требовать, мы отключим всех водителей без разрешений. С 1 сентября мы получим то, что происходило в Чите в утренний час пик (речь идет об эксперименте такси «Максим». — Прим. ред.). То есть это увеличение цены как минимум в 8 раз, — уточняет Максим Шушарин.
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