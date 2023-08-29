«Какое-то местное самоуправство». Что не так с правилами по провозу ручной клади и почему пассажиров заставляют вставать на колени

В редакцию MSK1.RU со своим рассказом обратилась Анна (имя изменено. — Прим. ред.). Сейчас она собирает группу пострадавших, чтобы подать коллективную жалобу.

— Я столкнулась с ситуацией, когда чемодан не влетает, но влезает в калибратор. Сотрудник сказал, что, раз чемодан входит несвободно, нужно доплачивать за ручную кладь 3500 рублей, — сообщила она.



На ее вопрос, почему нужно доплачивать, если чемодан вошел в калибратор, Латыпов ответил лаконично: «Вы либо не летите, либо платите». Тогда Анна попросила его повторить то же самое на камеру и начала съемку. На камеру сотрудник просто сказал ей, что снимает ее с рейса. Видеозапись заставил удалить и из галереи, и из недавно удаленных.

