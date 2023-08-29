«Какое-то местное самоуправство». Что не так с правилами по провозу ручной клади и почему пассажиров заставляют вставать на колени

Недавно MSK1.RU рассказал, как больше года на рейсах «Уральских авиалиний» в Домодедово сотрудник Ильдар Латыпов заставляет пассажиров доплачивать за ручную кладь, даже если она входит в калибратор. Снимать происходящее на видео или задавать вопросы он запрещает, хотя в разговоре с журналистом подтвердил, что съемка разрешена. Если люди начинают спорить или возмущаться, Латыпов снимает их с рейса.
В редакцию MSK1.RU со своим рассказом обратилась Анна (имя изменено. — Прим. ред.). Сейчас она собирает группу пострадавших, чтобы подать коллективную жалобу.
— Я столкнулась с ситуацией, когда чемодан не влетает, но влезает в калибратор. Сотрудник сказал, что, раз чемодан входит несвободно, нужно доплачивать за ручную кладь 3500 рублей, — сообщила она.
На ее вопрос, почему нужно доплачивать, если чемодан вошел в калибратор, Латыпов ответил лаконично: «Вы либо не летите, либо платите». Тогда Анна попросила его повторить то же самое на камеру и начала съемку. На камеру сотрудник просто сказал ей, что снимает ее с рейса. Видеозапись заставил удалить и из галереи, и из недавно удаленных.
На видео, которые удалось сохранить очевидцам, люди умоляют пропустить их, плачут, встают на колени.
Ильдар Латыпов в разговоре с корреспондентом MSK1.RU сказал, что с рейсов снимают только тех, кто «ведет себя деструктивно». Деструктивным поведением он считает случаи, когда «пассажиры орут и угрожают взорвать самолет». Видео в интернете называет нарезками, в которых реальность искажена. В ходе разговора он упомянул, что не пропустил только одного пассажира, агрессивную женщину, которая кричала и материлась.
А на своей странице во «ВКонтакте» он написал, что люди в Чечню, Дагестан и Казань проходят без проблем. А также поделился эмоциями по поводу тех, кто умоляет его и встает на колени: «Снимать с Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Читы, Хабаровска, Владика — вот это прикольно. Как у них у всех глазки бегают, как умоляют».
Пассажиров, которых он снимает с рейса, он называет там «психически неуравновешенными», а «снятие с рейсов хамов» считает «решением проблемы овербукинга». Кроме того, он называет себя и его коллегу Юрия Чикмарева, которого можно заметить на видео, «санитарами леса».
Пресс-служба аэропорта Домодедово ответила редакции MSK1.RU, что сотрудник не имеет к ним отношения. Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» в разговоре с корреспондентом уточнила: «Можно я воздержусь от комментариев в этой ситуации?»
Корреспондент MSK1.RU поговорила с главным редактором портала Frequentflyers.ru, авиаэкспертом Ильей Шатилиным, чтобы разобраться в ситуации. По его словам, подобные скандалы — не редкость. Периодически авиакомпании начинают отслеживать, насколько габариты ручной клади пассажиров подходят под требования. Просто у каких-то авиакомпаний есть на это ресурсы, а у каких-то — нет.
— Пассажирам можно советовать только читать правила авиакомпании, в которых четко указаны габариты и вес ручной клади. Даже в маленький чемодан можно вполне напихать 15 килограммов всякого добра. А если у авиакомпании норма 8 или 10 килограммов, то это уже будет перебор, — объяснил он.
Шатилин подчеркнул, что такое происходит не только с лоукостерами.
— Я помню, как я летел рейсом греческих авиалиний и в Домодедово прямо на стойке регистрации перекладывал, оптимизировал вещи, потому что сначала тоже думал, что всё прокатит. Оказалось, не стоит на это рассчитывать. Это как ездить пьяным на красный по встречке. Может, когда-то прокатит, но один раз закончится чем-то нехорошим. Это нарушение правил, за ним что-то следует. Например, это может закончиться оплатой ненормативного багажа, — рассказал эксперт.
При этом он считает, что запрещать измерять ручную кладь в калибраторе несколько раз — «какое-то местное самоуправство».
— Если они так делают, то делают они это незаконно, потому что по правилам авиакомпании, которое является фактически публичной офертой, вы при покупке соглашаетесь на размер и вес, а не на то, сколько раз вы будете измерять багаж. Это не регламентируется никак. Если вы будете два часа сидеть и перекладывать вещи, самолет просто без вас улетит, но это ваши проблемы, — пояснил он.
Шатилин считает, что такого сотрудника как минимум оштрафуют, а то и быстро уволят.
При этом «Уральские авиалинии» в конце августа добавили на своем официальном сайте новое правило. По нему ручную кладь можно проверить в калибраторе только один раз «во избежание задержки рейса».
По словам читателей MSK1.RU, правила провоза ручной клади изменили после публикации видео с участием Ильдара Латыпова. Изначально информации о том, что ее можно измерять в калибраторе лишь единожды, не было. Еще
Также Шатилин считает, что пассажиров действительно могут снять с рейса за агрессивное поведение. Или как минимум вызвать службу безопасности.
— Если сотрудник авиакомпании считает, что человек неадекватный, пьяный либо под веществами, он может не допустить пассажира на рейс под соусом заботы о безопасности. Понятно, что это должно быть не решение одного сотрудника, а скорее командира воздушного судна, — добавил эксперт.
Шатилин подчеркнул, что фактически это означает, что если «качать права и быковать», то «можно никуда не улететь».
— К тому же оскорбление представителя авиакомпании — это повод для вызова сотрудников полиции, которая вас отправит в отделение в аэропорту, и вы там чуть-чуть посидите, пока самолет не улетит. Фактически вы будете сняты с рейса, а иногда даже внесены в черный список авиакомпании, — предупредил он.
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