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Колонну автозаков ГУФСИН заметили в центре Новосибирска — видео

Машины проехали по улице Орджоникидзе

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По словам очевидцев, машины ехали в общем потоке

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Колонну автозаков ГУФСИН заметили в центре Новосибирска. Видео в редакцию НГС прислала читательница Александра.

— Машины двигались по улице Орджоникидзе. Ехали они в общем потоке, но держались друг за другом, далеко не отъезжали, — пояснила сибирячка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС Александра

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУФСИН НСО за комментарием по этой ситуации. В ведомстве пояснили, что причина передвижения спецтранспорта — это закрытая информация.

Ранее колонна автомобилей с флагами ВДВ проехала ночью по центру Новосибирска. Автопробег по центральным улицам города попал на видео.

СпецтранспортГУФСИННовосибирск
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