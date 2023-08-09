Колонну автозаков ГУФСИН заметили в центре Новосибирска. Видео в редакцию НГС прислала читательница Александра.
— Машины двигались по улице Орджоникидзе. Ехали они в общем потоке, но держались друг за другом, далеко не отъезжали, — пояснила сибирячка.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУФСИН НСО за комментарием по этой ситуации. В ведомстве пояснили, что причина передвижения спецтранспорта — это закрытая информация.
Ранее колонна автомобилей с флагами ВДВ проехала ночью по центру Новосибирска. Автопробег по центральным улицам города попал на видео.