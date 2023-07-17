Добраться на море живым: почему на федеральных трассах, по которым россияне едут в отпуск, столько смертельных аварий

По данным ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград», с началом лета трафик на этих и так загруженных трассах вырастает минимум на 50%. В первую очередь за счет отдыхающих. И основная нагрузка приходится на трассу Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

— Проблема заключается в том, что поездка на то же Черное море для людей становится состязанием, особенно если едут друзья из разных регионов, — рассказывает бывший начальник одного из контрольных постов полиции на трассе в Волгоградской области. — Люди хвастаются тем, что от Волгограда до морей доезжают за 13–14 часов и едут, что называется, на все деньги, невзирая на усталость. В моей практике бывали случаи, когда для проверки документов останавливали машину, а водитель от усталости буквально выпадал из-за руля, но упорно отказывался встать хотя бы на полчаса и отдохнуть. А еще через полчаса мои ребята ехали вытаскивать этого упертого водителя из разбитой машины.

