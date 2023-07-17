Добраться на море живым: почему на федеральных трассах, по которым россияне едут в отпуск, столько смертельных аварий

Федеральные трассы, по которым россияне добираются на машинах на море, летом становятся дорогами смерти. Так, только в Волгоградской области, через которую лежит путь в Сочи, за пять дней в начале июля в жутких лобовых столкновениях погибли 13 человек, а более 20 тяжело ранены. Те, кто только что весело и быстро ехал с семьей на море, оказываются в больницах и моргах, порой забирая с собой соседей по загруженной и часто узкой, двухполосной дороге. Наши коллеги из V1.RU собрали советы экспертов и профессиональных водителей, которые помогут добраться на море этим летом и остаться живым.
Забитые грузовиками двухполосные трассы
Где водителям стоит быть максимально внимательными в пути и какие опасности подстерегают?
Проходящие через Волгоград и Волгоградскую область федеральные трассы практически на всём протяжении выглядят как советские двухполосные дороги, лишь осовремененные множеством знаков и камер. Заполнившие трассы медленно плетущиеся колонны перегруженных грузовиков вынуждают водителей идти на опаснейшие обгоны с выездом на встречку. Когда эти дороги смерти на всём протяжении станут современными, хотя бы четырехполосными трассами с разделителем между встречными потоками, неизвестно. А когда с них исчезнут перегруженные чадящие транзитные фуры, кажется, вопрос вообще из области ненаучной фантастики.
По данным ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград», с началом лета трафик на этих и так загруженных трассах вырастает минимум на 50%. В первую очередь за счет отдыхающих. И основная нагрузка приходится на трассу
— Проблема заключается в том, что поездка на то же Черное море для людей становится состязанием, особенно если едут друзья из разных регионов, — рассказывает бывший начальник одного из контрольных постов полиции на трассе в Волгоградской области. — Люди хвастаются тем, что от Волгограда до морей доезжают за
— Контролировать дорожную обстановку в состоянии переутомления крайне затруднительно, что влечет за собой нарушения правил дорожного движения и может спровоцировать ДТП с тяжкими последствиями, — считает инспектор ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Екатерина Зырянова. — Чтобы в дороге не наступило утомление, сонливость, время движения без остановки не должно превышать четырех часов, а расстояние, пройденное за день, — 1000 километров, но лучше еще меньше. Все действия водителя должны выполняться в соответствии с правилами дорожного движения.
Синдром последних 800 километров
Профессиональный водитель Игорь объясняет большое количество аварий в Волгоградской области синдромом последних 800 километров.
— В сторону Сочи езжу достаточно часто и знаю, что от Волгограда до первого появления моря остается примерно 800 километров, — объясняет собеседник. — Это при хороших условиях — световой день пути, благо летом он длинный. Но не стоит скидывать со счетов, что человек уже минимум день-два, а то и три в дороге. И желание доехать во что бы то ни стало превалирует над здравым смыслом и инстинктом самосохранения. Отсюда начинаются ошибки, рискованные обгоны. И хорошо, если встречный вовремя среагирует. А если там такой же уставший? Или недостаточно опытный водитель?
Эксперты считают, что многих тяжких последствий можно было бы избежать, остановись водитель хотя бы на полчаса для отдыха.
— В Волгоградской области действует более 40 бесплатных площадок для отдыха в полосе отвода, расстояние между ними в среднем 20 километров, — рассказал заместитель начальника производственного отдела волгоградского филиала ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» Александр Галкин. — Листовки с адресами точек придорожного сервиса мы размещаем на крупных АЗС, расположенных вдоль всех федеральных трасс региона. Но многое зависит от самих водителей — от их внимательности, осторожности и готовности неукоснительно соблюдать правила движения в условиях напряженного трафика.
«Я ж никому не мешаю»
Председатель волгоградского регионального отделения «Движения автомобилистов России» Армен Оганесян считает, что главной причиной аварий становится именно грубое пренебрежение требованиями Правил дорожного движения.
— Несколько дней назад я стал свидетелем того, как молодой человек на Toyota Land Cruiser 200 сначала выехал на встречную полосу, а затем проехал на красный, — рассказал Армен Оганесян. — На одном из перекрестков я догнал этого водителя и спросил, не стыдно ли нарушать правила. В ответ услышал: «А кому я мешаю?»
— Это «я ж никому не мешаю» может обернуться массой проблем. Поэтому я выступаю за как можно большее количество камер, фиксирующих нарушения ПДД, — считает Армен Оганесян. — Но при условии, что это будет не средство наживы, а средство, позволяющее наказанию стать неотвратимым. Второй фактор — это фактор лета, когда народ в массовом порядке едет на моря, проводя за рулем по
«Пристегиваться ремнями безопасности нужно обязательно»
Фельдшер трассового медицинского пункта, дислоцированного на федеральной автодороге Москва — Волгоград во Фроловском районе, Ровшан Шихалиев считает, что при движении надо пользоваться всеми имеющимися средствами безопасности, не пренебрегая ничем.
— Нужно как минимум исключить все отвлекающие факторы: разговоры по телефону, общение в чатах, просмотр кино на планшете, — объясняет медработник. — Пристегиваться ремнями безопасности нужно обязательно — они значительно сокращают количество травм в случае аварии. Польза ремня очевидна, а пренебрежение этим простым действием может обойтись очень дорого. К тому же в современных автомобилях, оснащенных подушками безопасности, они корректно срабатывают только в том случае, если человек пристегнут ремнями. Иначе подушка может только добавить травм. Например, при лобовом столкновении человека по инерции тянет к рулю, и в этот момент срабатывает подушка безопасности. Пристегнутый водитель или пассажир в этом случае получит наименьший вред, чем тот, кто будет непристегнут, его как минимум не выбросит из машины, если он плотно зафиксирован. Как правило, в ДТП травмируют верхние и нижние конечности, грудную клетку, брюшную полость, получают черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов.
Если всё же беда случилась и аварии избежать не удалось, то первым делом нужно выбраться из разбитой машины.
— Если самостоятельно этого сделать не получается, нужно первым делом вызвать скорую помощь и спасателей, — продолжает Ровшан Шихалиев. — Лучше при этом отойти на безопасное расстояние. Если в ней есть пострадавшие, то попытаться вывести и их. И делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не нанести еще большего вреда. Но самый простой способ не попасть в аварию — это соблюдать скоростной режим и другие требования ПДД.