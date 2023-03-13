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Военные колонны проедут по Чуйском тракту — для этого ограничат движение транспорта

Ограничение продлится 4 часа

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Движение будет перекрыто с 04:00

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Утром во вторник, 14 марта, часть трассы Чуйский тракт в Алтайском крае ограничат для всех видов транспорта на 4 часа из-за проезда военных колонн. Информацию об этом сообщили в региональном ГИБДД.

— В связи с движением военных колонн 14 марта с 04 часов 00 минут до 08 часов 00 минут будет ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге населенный пункт Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» (ЗАТО Сибирский), — говорится в сообщении алтайского ГИБДД.

При этом в пресс-службе отметили, что маршрут и время могут измениться. Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов отнестись с пониманием к затрудненной дорожной обстановке.

Недавно мы писали о том, что Чуйский тракт планируют расширить до четырех полос от Искитимского района до Алтайского края. К работам приступят не раньше следующего года.

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