Военные колонны проедут по Чуйском тракту — для этого ограничат движение транспорта

Утром во вторник, 14 марта, часть трассы Чуйский тракт в Алтайском крае ограничат для всех видов транспорта на 4 часа из-за проезда военных колонн. Информацию об этом сообщили в региональном ГИБДД.
— В связи с движением военных колонн 14 марта с 04 часов 00 минут до 08 часов 00 минут будет ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге населенный пункт Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» (ЗАТО Сибирский), — говорится в сообщении алтайского ГИБДД.
При этом в пресс-службе отметили, что маршрут и время могут измениться. Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов отнестись с пониманием к затрудненной дорожной обстановке.
Недавно мы писали о том, что Чуйский тракт планируют расширить до четырех полос от Искитимского района до Алтайского края. К работам приступят не раньше следующего года.