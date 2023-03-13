СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 75.94
eur 80.40
Тема дняСбой в соцсети «ВКонтакте»
Все новости
Все новости

На Октябрьском мосту ограничили скорость, чтобы избежать выезд автомобилей на встречную полосу

Новые правила начали действовать сегодня

3 336

Ранее разрешенная скорость была 60 км/ч, на отдельных участках — до 40 км/ч

Поделиться

Сегодня, 13 марта, на Октябрьском мосту в Новосибирске ограничили скорость до 50 км/ч. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Ограничение до 50 км/ч действуют от подъема с улицы Большевистской до выезда с территории строящейся ледовой арены в обоих направлениях. Специалисты установили дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости».

— Ограничение устанавливается для исключения предпосылок для дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, — говорится в сообщении.

Мэрия призывает водителей быть внимательными при движении по мосту, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее разрешенная скорость на мосту была 60 км/ч, на отдельных участках ее снижали до 40 км/ч.

Пробки на переправе собираются часто, даже в воскресенье жители Новосибирска заметили затор на Октябрьском мосту.

По теме

ОграничениеОктябрьский мостМэрия Новосибирска
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter