На Октябрьском мосту ограничили скорость, чтобы избежать выезд автомобилей на встречную полосу

Сегодня, 13 марта, на Октябрьском мосту в Новосибирске ограничили скорость до
Ограничение до 50 км/ч действуют от подъема с улицы Большевистской до выезда с территории строящейся ледовой арены в обоих направлениях. Специалисты установили дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости».
— Ограничение устанавливается для исключения предпосылок для дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, — говорится в сообщении.
Мэрия призывает водителей быть внимательными при движении по мосту, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее разрешенная скорость на мосту была 60 км/ч, на отдельных участках ее снижали до
Пробки на переправе собираются часто, даже в воскресенье жители Новосибирска заметили затор на Октябрьском мосту.