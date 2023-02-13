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Из-за тройного ДТП с газелями и автобусом в Калининском районе Новосибирска образовалась пробка

Из-за множества желающих объехать место ДТП на ряде соседних улиц затор

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13 февраля на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске произошло тройное ДТП: столкнулись две газели и автобус. Движение по улице Учительской оказалось полностью заблокировано, сообщил подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Движение также затруднено на прилегающих улицах, из-за большого количества желающих объехать затор, — пояснил очевидец, приславший фото с места ДТП.

На момент публикации затор наблюдается на Учительской, Богдана Хмельницкого, Объединения, Тайгинской и Дунаевского. Общее дорожную обстановку сервис «2ГИС пробки» оценивает в 8 баллов из 10.

Пробки в Новосибирске сегодня наблюдаются с самого раннего утра как на левом, так и на правом берегах.

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