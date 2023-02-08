«Упала и получила ортез на ногу на две недели». Сибирячку возмутили завалы снега на дорогах и чистота в парке у ЛДС

В пятницу вечером я решила свозить ребенка к этой елке, пока не разобрали. Мне без труда удалось найти парковку: огромные расчищенные площадки среди сугробов ждут всех желающих припарковаться и погулять по новому парку. Желающих я насчитала четыре машины, так что мы расположились максимально просторно. Но особенно поражают, конечно, дорожки в парке. Ну как дорожки… Нам нужно какое-то специальное слово для обозначения очень-очень широких тропинок в парке, которые язык не поворачивается называть ни дорожками, ни тропинками. На многих из них без труда разъедутся два автомобиля, в отличие от, например, улицы Васильковой, где несколько раз за день проезжаю я, и в отличие от многих других двухполосных дорог, длинный список которых наверняка смогут составить совместными усилиями жители Новосибирска в комментариях.

