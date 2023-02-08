«Упала и получила ортез на ногу на две недели». Сибирячку возмутили завалы снега на дорогах и чистота в парке у ЛДС

Каждую зиму в Новосибирске одна и та же проблема: дороги и тротуары плохо чистят от снега, вызывая гнев горожан. Сибирячка Светлана Гладкова поколесила по городу и обнаружила одно место, где убрано идеально. Где же можно спокойно гулять и ездить? И почему остальной Новосибирск страдает? Читайте в ее колонке.
Новосибирск накрыло стихийное бедствие — снег. Снег зимой в Сибири — это, конечно, чрезвычайщина. Ну ладно, на прошлых выходных были побиты какие-то рекорды по количеству выпавшего снега. Новосибирск, разумеется, встал в пробки, дорожные службы в растерянности, горожане не перестают на них жаловаться, а они всё никак не могут привести город в состояние, которое бы всех устраивало.
Снег почему-то регулярно становится причиной разнообразных приключений для жителей Новосибирска. Вот, например, недавно на скользкой плотине ГЭС случилась авария, что вообще неудивительно — я как-то на плотине оказалась ночью в метель, вот уж где отдыхают самые экстремальные аттракционы. В результате жители Академгородка вечером по два с половиной часа добирались до города, а некоторые и вовсе оставались ночевать у знакомых в Городке, лишь бы не ехать в город.
Каждый раз после снегопадов Новосибирску нужен период реабилитации, чтобы прийти в надлежащий вид. Но последний снегопад почему-то и спустя неделю продолжает вызывать проблемы. Ладно, в прошлый понедельник меня понесла нелегкая (ну ладно, срочная необходимость попасть к детскому стоматологу) в город, так я ехала два часа и отдельно потом еще долго и нудно парковалась. Про вывоз снега с парковок, кажется, не думают вообще нигде — это какая-то непозволительная для нас роскошь. Даже в центре, на Ленина, Крылова или Челюскинцев то тут, то там сугроб «отъедает» кусок парковочного кармана.
Но и сейчас, когда прошло уже больше недели, например, Большевичка по-прежнему сильно уже обычной своей ширины — есть участки, где она сужается до двух или в лучшем случае до двух с половиной полос. Снег лежит на обочине внушительным сугробом, вдоль разделительной полосы — тоже спрессованный снег, по которому опасаются ехать многие водители. То и дело слышишь, как кто-то кому-то истошно сигналит, пытаясь предотвратить очередную глупую аварию из-за нехватки ширины дороги на нужное количество полос.
Тротуары в центре города выглядят печально: что натоптали прохожие, то и тротуар. Вчера моя приятельница упала и получила ортез на ногу на ближайшие две недели. Радуется: хорошо, что не перелом, конечно, но не странный ли итог для прогулки в центре города-миллионника?
Понятно, конечно, что безупречно чистят в этом городе территории, непосредственно прилегающие к зданиям мэрии и областной администрации. Там и снегоуборочная техника, и особенно старательные дворники. Но каково же было мое удивление, когда самые чистые тротуары в этом городе я нашла в парке «Арена» возле недостроенного ЛДС.
В пятницу вечером я решила свозить ребенка к этой елке, пока не разобрали. Мне без труда удалось найти парковку: огромные расчищенные площадки среди сугробов ждут всех желающих припарковаться и погулять по новому парку. Желающих я насчитала четыре машины, так что мы расположились максимально просторно. Но особенно поражают, конечно, дорожки в парке. Ну как дорожки… Нам нужно какое-то специальное слово для обозначения очень-очень широких тропинок в парке, которые язык не поворачивается называть ни дорожками, ни тропинками. На многих из них без труда разъедутся два автомобиля, в отличие от, например, улицы Васильковой, где несколько раз за день проезжаю я, и в отличие от многих других двухполосных дорог, длинный список которых наверняка смогут составить совместными усилиями жители Новосибирска в комментариях.
Дорожки в парке расчищены до самой плитки. Вдоль дорожек то тут, то там стоят уютные современные лавочки, а симпатичные урны ждут кофейных стаканчиков, которые должны выбрасывать многочисленные гуляющие. Всё это освещают фонари необычного дизайна, делающие прогулки по новому парку комфортными даже в самое темное время. Снег расчищен и убран даже с просторной площадки, на которой, видимо, по замыслу авторов будут толпиться в очередях к турникетам многочисленные участники массовых мероприятий, приезжающие на метро и выходящие на новой станции «Студенческая».
Когда мы уезжали, вдоль одной из дорог ожидали погрузки новых порций снега сразу четыре самосвала, как бы отвечая на многочисленные вопросы горожан, куда делась вся дорожная техника, которая должна бы приводить в порядок дороги в городе. (Кстати, в воскресенье я еще и наблюдала самосвалы, сваливающие снег на пляже «Зеленый остров» в Бердске, что тоже вызывает дополнительные вопросы: вроде не положено у нас сваливать снег в море, но, может, уже и положено.)
И всё бы хорошо с обустройством нового парка у недостроенного ЛДС, но есть одна проблема. В парке гуляло вечером, может, три-четыре группки людей. Пока мы ходили по всем этим широченным дорожкам, ни разу никто не прошел нам навстречу. Да и если бы прошел, нам бы хватило гораздо меньшей ширины, чтобы разойтись со встречными гуляющими. И, если честно, я никак не могу понять, почему так хорошо всё сделано и для пешеходов, и для водителей в парке, которым пока никто особенно не пользуется, и так плохо и для пешеходов, и для водителей на бесчисленных улицах и тротуарах города.