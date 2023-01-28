Пробки в Новосибирске достигли 9 баллов: стоит Большевичка и Красный проспект

Днем в субботу, 28 января, уровень пробок в Новосибирске достиг 9 баллов из 10. Так ситуацию на дорогах оценивает 2ГИС.
Хуже всего ситуация на Большевистской, Красном проспекте, площади Калинина, Дуси Ковальчук, Кропоткина. Серьезный затор на Гусинобродском шоссе и Волочаевской — там на дороге застряла фура. Также движение затруднено на Бердском шоссе.
На левом берегу стоят Петухова и Ватутина.
Пользователи сообщают об авариях на дороге.
Сегодня в городе сильный снегопад, метель и ветер. Мы следим за непогодой в онлайн-трансляции.