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Пробки в Новосибирске достигли 9 баллов: стоит Большевичка и Красный проспект

Сегодня в городе сильный снегопад

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Более напряженная ситуация на правом берегу

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Днем в субботу, 28 января, уровень пробок в Новосибирске достиг 9 баллов из 10. Так ситуацию на дорогах оценивает 2ГИС.

Хуже всего ситуация на Большевистской, Красном проспекте, площади Калинина, Дуси Ковальчук, Кропоткина. Серьезный затор на Гусинобродском шоссе и Волочаевской — там на дороге застряла фура. Также движение затруднено на Бердском шоссе.

На левом берегу стоят Петухова и Ватутина.

Пользователи сообщают об авариях на дороге.

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Сегодня в городе сильный снегопад, метель и ветер. Мы следим за непогодой в онлайн-трансляции.

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