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«Снежок выпал внезапно»: Новосибирск сковали утренние пробки, а цены на такси взлетели под 500 рублей

До работы сегодня придется добираться дольше

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На Большевистской водителям придется постоять

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Ночью в Новосибирске выпал снег — проезды во дворах и дороги хорошо засыпало, что вызвало затруднение у водителей. В это время цены на такси значительно выросли.

Пробки образовались на улице Ватутина, Большевистской, Бориса Богаткова, Немировича-Данченко, Титова.

— Вот Большевичка в сторону Новосибирска. Стоим. Снежок выпал внезапно, — отметил читатель НГС.

Приложение 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах на <nobr class="_">8 баллов</nobr>

Приложение 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах на 8 баллов

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Загружен утром Октябрьский мост

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На площади Труда напряженное движение в сторону правого берега

На площади Труда напряженное движение в сторону правого берега

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Выросла и цена на такси. Поездка в среднем сейчас обойдется в 400–500 рублей. Специальный индекс сервиса «Яндекс.Такси» рост цен объясняет нехваткой автомобилей на линии.

— Заказов в разы больше, чем машин, — говорится в приложении. — Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов.

В Новосибирске на прошлой неделе водители также встали в утренние пробки.

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