«Снежок выпал внезапно»: Новосибирск сковали утренние пробки, а цены на такси взлетели под 500 рублей

Ночью в Новосибирске выпал снег — проезды во дворах и дороги хорошо засыпало, что вызвало затруднение у водителей. В это время цены на такси значительно выросли.
Пробки образовались на улице Ватутина, Большевистской, Бориса Богаткова, Немировича-Данченко, Титова.
— Вот Большевичка в сторону Новосибирска. Стоим. Снежок выпал внезапно, — отметил читатель НГС.
Выросла и цена на такси. Поездка в среднем сейчас обойдется в 400–500 рублей. Специальный индекс сервиса «Яндекс.Такси» рост цен объясняет нехваткой автомобилей на линии.
— Заказов в разы больше, чем машин, — говорится в приложении. — Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов.
В Новосибирске на прошлой неделе водители также встали в утренние пробки.