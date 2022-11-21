Дорогу на площади Будагова возле парка «Городское начало» в Новосибирске сузят из-за ремонта

На пять метров сузили проезжую часть площади инженера Будагова в Новосибирске со стороны парка «Городское начало». Об этом сообщает мэрия Новосибирска.
Дорога будет сужена до 25 ноября.
— Ограничение связано с проведением МУП «Горводоканал» аварийного ремонта на водоводе, — объяснили в мэрии Новосибирска. — Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Также с 19 по 30 ноября в районе жилого дома
В Новосибирске до февраля перекрыли улицу Ленина. Такое решения мэрии вызвало неоднозначную реакцию у горожан.