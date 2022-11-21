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Дорогу на площади Будагова возле парка «Городское начало» в Новосибирске сузят из-за ремонта

«Горводоканал» проводит работы на водоводе

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Дорога будет сужена до 25 ноября

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На пять метров сузили проезжую часть площади инженера Будагова в Новосибирске со стороны парка «Городское начало». Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

Дорога будет сужена до 25 ноября.

— Ограничение связано с проведением МУП «Горводоканал» аварийного ремонта на водоводе, — объяснили в мэрии Новосибирска. — Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Также с 19 по 30 ноября в районе жилого дома № 1 по улице Салтыкова-Щедрина на 6 метров сужается ул. Салтыкова-Щедрина и на 7 метров сужается проспект Димитрова. На этом участке будет проводить аварийный ремонт теплотрассы ООО «НТСК».

В Новосибирске до февраля перекрыли улицу Ленина. Такое решения мэрии вызвало неоднозначную реакцию у горожан.

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