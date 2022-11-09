«Ехал в Челябинск, но по дороге заблудился»: в Кузбассе полиция поймала автоугонщика из Новосибирска
Водитель заявил сотрудникам МВД, что ключи от машины нашел в салоне
В Кемеровской области сотрудники полиции задержали автоугонщика, который уехал на чужой машине из Новосибирска и попытался скрыться в другом регионе. Инцидент произошел в Промышленновском муниципальном округе Кузбасса.
По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудники ведомства получили информацию о том, что в сторону села Журавлево едет пропавший в Новосибирске автомобиль Toyota Vitz.
Госавтоинспекторы прибыли на место и обследовали места возможной остановки автомобиля, в том числе кафе и автозаправочные станции. Подходящую под ориентировку машину обнаружили на автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга. Она стояла у обочины трассы.
— 36-летний водитель никаких документов на машину предъявить не смог, а затем и вовсе сообщил, что ключи нашел в салоне, а сам едет в Челябинск, но по дороге заблудился, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Специалисты ведомства задержали мужчину. Его и угнанный автомобиль передали сотрудникам полиции из Новосибирска.
В августе в Новосибирске автоинспекторы остановили «Ладу», которую украли со двора. Водитель успел проехать на машине всего около 50 метров.