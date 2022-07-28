Отдыхали в солярии и сходили с ума. Как советская суперподлодка превратилась в новой России в старенькую «Волгу»
Член экипажа рассказал MSK1.RU, что на самом деле было внутри самой большой отечественной субмарины
Самую большую в мире стратегическую атомную подводную лодку «Дмитрий Донской» выведут из боевого состава и утилизируют. С этой субмариной связано многое — она работала на отечественный флот более 40 лет.
MSK1.RU поговорил с членом экипажа подводной лодки российского флота и выяснил, как выглядела субмарина-гигант изнутри и почему от нее хотят избавиться.
Наш подводник бывал на «Дмитрии Донском», по его словам, корабль-легенда был отлично оснащен по меркам 20-летней давности.
— Для того времени этот корабль был очень крутым, — поделился с порталом MSK1.RU член экипажа атомной подлодки. — Он показывал всю мощь нашего государства. Это говорило о том, что заводы наши могли и умы наши могли. Там ракеты были очень мощные: и по дальности, и по размерам. Там одна ракета весила 90 тонн, это просто нереальные размеры.
Сауна, бассейн, солярий... И психические расстройства
Проект 941 УМ «Акула» был запущен еще в советские времена и считался передовым. Тогда построили всего шесть субмарин такого уровня. При их создании много внимания было уделено комфорту экипажа. На борту у всех кораблей этой серии были сауна, бассейн, солярий и спортивный зал.
— Дело в том, что все эти комнаты отдыха, бассейн, спортзалы и прочее сделаны, чтобы человек просто не сошел там с ума, — рассказал подводник. — Это комнаты разгрузки. Известно, что человек без последствий для психики в таком положении может быть только около 80 суток. Но чтобы 80 дней быть, у нас там и конкурсы, и КВН устраивали, чтобы человек отвлекался, чтобы эта атмосфера не давила.
— Надо сказать, что у нас были люди, у которых кукушка подтекала и за 50 дней, — добавил он. — То есть видно, что человек начинает себя вести немножечко неестественно, и за ним уже какой-то контроль: «А чего ты не кушаешь?» Как с ребенком, чтоб он не пошел, не открыл какой-то клапан и мы не утонули там все просто, и поэтому для таких вещей и сделаны комнаты разгрузки, спортзалы, у них даже бассейн есть, чтобы человек пришел и разгрузился чуть-чуть от всего вот этого.
Последние 10 лет, как уверяет подводник, судно использовали, чтобы обкатывать новые комплексы подводных лодок. Сейчас всё это закончилось, и новые субмарины уже введены в полную эксплуатацию, поэтому необходимость дорогостоящего содержания «Дмитрия Донского» отпала сама собой.
— У нас уже идут «Бореи», «Ясень» — новая серия, введены, действуют хорошо, — объяснил наш эксперт. — Они настолько маневренные и тихие, что, когда у ребят были контакты с иностранными лодками, они их даже не услышали, а наши их вели. Это показатель. Те, на кого мы равнялись, мы их реально превосходим. А «Донской» уже не работает, просто на воде стоит, тратит государственные бабки впустую. Даже есть такая шутка: если хочешь разорить какое-то государство, подари ему авианосец либо подлодку, потому что это очень дорого.
Суперподлодка стала старенькой «Волгой»
Поэтому, рассказывает подводник, смысла держать судно нет. Ремонт судна он также назвал нерентабельным.
— Корабль не нужен, это всё равно, что взять сейчас нашу старенькую «Волгу» и начать ее реставрировать, чтобы она была похожа на «Мерседес» новый, и вставить от иномарки кресло. Люди скажут: а зачем ты это делаешь, когда можно взять и купить «Мерседес»?
Комплектующие для подлодки делались по всему СССР на заводах, которые не работают уже более 10 лет. Таким образом, починить или переукомплектовать старую субмарину сейчас просто невозможно.
Стоимость содержания «Дмитрия Донского» за последние годы сложно оценить. Военные цены нельзя сравнивать с гражданскими, поскольку закупка техники происходит на определенных заводах, у которых есть специальная лицензия. И цена на стандартные комплектующие может быть в разы выше из-за того, что в нее входят и разрешение, и гарантия, и установка.
— Допустим, у нас есть семь военных частей, — подсчитал член экипажа субмарины. — В этом году на одну из них выделили около 60 миллионов рублей. И это только для ремонта. А есть еще плановый техосмотр, зарплаты людям, выход людей, плюс топливо. Это всё умножить на семь. А еще есть постановка в док, она стоит полтора миллиона в сутки, чтобы подлодка постояла. Если всё это сложить, получаются огромные суммы.
По мнению подводника, решение об утилизации «Дмитрия Донского» абсолютно логично, однако он предположил, что люди, работавшие на судне-пенсионере, могут остаться недовольны решением.
— Если от них будут какие-то письма, жалобы, это потому, что люди боятся потерять халявные места. Это если быть честным. У нас люди даже перед пенсией пытаются перевестись туда, чтобы отдохнуть перед уходом без напряга, так как работа там непыльная. Но надо сказать, что всем и всегда находят места, равнозначные по должности и зарплате, после вывода лодок.
АПЛ «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon) вошла в боевой состав флота в 1980 году и была головной лодкой. Тогда по этому проекту построили шесть субмарин. Это до сих пор самая большая по водоизмещению подлодка в мире — 48 тысяч тонн. Имя «Дмитрий Донской» уже присвоили другой стратегической атомной подводной лодке класса «Борей-А» (проект 955А), которую в прошлом году заложили на «Севмаше».
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Напомним, что 14 апреля Минобороны РФ сообщило о том, что на крейсере «Москва» начался пожар и сдетонировал боезапас. Вечером корабль затонул во время буксировки в порт Севастополя. 15 апреля экипаж корабля был доставлен в Севастополь, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В Крыму прошла акция памяти крейсера «Москва». MSK1.RU рассказывал историю затонувшего судна.