Отдыхали в солярии и сходили с ума. Как советская суперподлодка превратилась в новой России в старенькую «Волгу»

Проект 941 УМ «Акула» был запущен еще в советские времена и считался передовым. Тогда построили всего шесть субмарин такого уровня. При их создании много внимания было уделено комфорту экипажа. На борту у всех кораблей этой серии были сауна, бассейн, солярий и спортивный зал.



— Дело в том, что все эти комнаты отдыха, бассейн, спортзалы и прочее сделаны, чтобы человек просто не сошел там с ума, — рассказал подводник. — Это комнаты разгрузки. Известно, что человек без последствий для психики в таком положении может быть только около 80 суток. Но чтобы 80 дней быть, у нас там и конкурсы, и КВН устраивали, чтобы человек отвлекался, чтобы эта атмосфера не давила.