«Могут стоять сотрудники ДПС и наказывать»: «кирпич» установили над дорогой, куда разрешен поворот — разбор эксперта

Знак установлен в сочетании с табличкой 8.14 «Полоса движения», указывающей именно на ту полосу, на которую и распространяется действие знака «кирпич». По факту мы имеем, что при повороте с Гребенщикова налево машины едут в одну полосу, а по Краузе со стороны Кедровой поток с недавних пор распределен в три ряда. Собственно знак и указывает на то, чтобы авто не заезжали на встречную полосу.