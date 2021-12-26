«Могут стоять сотрудники ДПС и наказывать»: «кирпич» установили над дорогой, куда разрешен поворот — разбор эксперта

Новосибирские водители периодически жалуются на недостатки в организации дорожного движения: некорректную работу светофоров, неправильную разметку, путающие людей дорожные знаки. Сегодня мы поговорим об использования знака «кирпич» над отдельными полосами движения: насколько это оправдано и не смущает ли водителей — далее подробности.
Пересечение улиц Краузе и Гребенщикова в микрорайоне Родники. Если поворачивать с Гребенщикова налево, можно увидеть знак «кирпич» (знак 3.1 «Въезд запрещен»), висящий над серединой дороги.
Знак установлен в сочетании с табличкой 8.14 «Полоса движения», указывающей именно на ту полосу, на которую и распространяется действие знака «кирпич». По факту мы имеем, что при повороте с Гребенщикова налево машины едут в одну полосу, а по Краузе со стороны Кедровой поток с недавних пор распределен в три ряда. Собственно знак и указывает на то, чтобы авто не заезжали на встречную полосу.
Казалось бы, всё понятно для водителей, знающих ПДД, но конфигурация перекрестка и местоположение знака всё равно смущают людей.
— Прошу разобраться и предать огласке данную ситуацию. На перекрестке улиц Краузе и Гребенщикова — непонятная ситуация. Повесили знак об изменении движения, но запрета на поворот с улицы Гребенщикова налево нет. А там при выполнении поворота висит «кирпич». И все водители поворачивают налево, так как запрета нет и проезжают под «кирпич». А ведь дальше могут стоять сотрудники ДПС и наказывать людей, — написал пользователь паблика «АСТ-54».
Действительно, может показаться, что знак чересчур смещен правее и нависает над той полосой, на которую и поворачивают водители с Гребенщикова. Разметка полос сейчас отсутствует и некоторые водители вполне могут что-то напутать с зоной действия «кирпича».
— Ситуация не простая, знак «кирпич» находился над одной из полос. Возможно, ветром его переместило в совершенно ненужное для него место. Поэтому в его нынешнем положении он действительно смущает водителей. Об этой ситуации нужно сообщить в ГИБДД, уверена, они обязательно разберутся и дадут предписание на его грамотную установку. А пока водителям остается только быть крайне внимательными на этом участке дороги, — объяснил НГС руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Возможно, одним из вариантов улучшения организации движения на этом перекрестке могла бы стать замена «кирпича» знаком 5.15.7 «Направление движения по полосам», который распределяет, кому какие ряды движения предназначены. Вот посмотрите, как смоделировано на фото, одна полоса — наша, три полосы — встречные автомобили.
— Это возможно, но без решения ГИБДД тут никак не обойтись. Хотя мне кажется, что это было бы правильнее, — отмечает Оксана Косицкая.
Мы периодически освещали различные проблемы с дорожными знаками на перекрестах Новосибирска, в частности, говорили и о знаках «кирпич».