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У кого круче? Cравниваем трамваи Новосибирска с вагонами из других городов страны

Новый стильный электротранспорт — это большая редкость

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Легендарный новосибирский трамвай <nobr class="_">№ 13</nobr>, который постоянно таранит машины

Легендарный новосибирский трамвай № 13, который постоянно таранит машины

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Мы часто ругаем электротранспорт Новосибирска за его возраст и состояние. Многим горожанам хочется, чтобы по улицам города ходила только современная техника. Быстрая, бесшумная, теплая зимой и прохладная летом. Но так ли всё плохо в столице Сибири, если сравнивать с другими городами? С помощью наших коллег из Сети городских порталов мы собрали для вас эту фотоподборку (в нее не стали включать трамваи Москвы и Питера, где другой уровень финансирования и инфраструктуры).

Заметно, что в областных центрах наблюдается примерно одинаковая картина. Новые трамваи соседствуют на линиях с облезлыми «стариками», которых хочется покрасить и сразу же отдать в музеи. Изредка городам перепадают подержаные вагоны из столицы.

Для начала вспомним, как выглядят наши родные трамваи.

Новосибирск

Старые вагоны в Новосибирске выглядят устрашающе

Старые вагоны в Новосибирске выглядят устрашающе

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Но есть и такие модники

Но есть и такие модники

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А это вагоны, сделанные на российско-белорусском предприятии «БКМ-Сибирь»

А это вагоны, сделанные на российско-белорусском предприятии «БКМ-Сибирь»

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Tatra чешско-германского производства в Новосибирске

Tatra чешско-германского производства в Новосибирске

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Вагон новый и чистый. В отличие от городского пейзажа, где он снят

Вагон новый и чистый. В отличие от городского пейзажа, где он снят

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Еще один новосибирский красавчик — вагон 71–623 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода

Еще один новосибирский красавчик — вагон 71–623 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода

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Волгоград

Волгоградский трамвай имеет богатую историю. Первые трамваи появились в этом городе еще до революции, в 1913 году

Волгоградский трамвай имеет богатую историю. Первые трамваи появились в этом городе еще до революции, в 1913 году

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Чешские Tatra разных моделей составляют значительную часть волгоградского трамвайного парка

Чешские Tatra разных моделей составляют значительную часть волгоградского трамвайного парка

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А этот чудо-вагон называется ЛВС-2009. Трехсекционный трамвай с низким полом от машиностроителей из Питера

А этот чудо-вагон называется ЛВС-2009. Трехсекционный трамвай с низким полом от машиностроителей из Питера

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И еще одна модель в Волгограде — КТМ 71–623–03, разработки Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область)

И еще одна модель в Волгограде — КТМ 71–623–03, разработки Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область)

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Калининград

Чешский двухсекционный трамвай Tatra T4

Чешский двухсекционный трамвай Tatra T4

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Кемерово

Трамвай КТМ-19 на улицах Кемерова (Усть-Катавский вагоностроительный завод)

Трамвай КТМ-19 на улицах Кемерова (Усть-Катавский вагоностроительный завод)

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Краснодар

Новый трехсекционный трамвай Усть-Катавского завода в Краснодаре

Новый трехсекционный трамвай Усть-Катавского завода в Краснодаре

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Старая Tatra выглядит, как будто только что выехала с завода

Старая Tatra выглядит, как будто только что выехала с завода

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Нижний Новгород

Нижегородский ретротрамвай родом из Екатеринбурга. Наш репортаж о нём <a href="https://www.e1.ru/text/transport/2021/03/16/69812171/" class="_" target="_blank">читайте по этой ссылке</a>

Нижегородский ретротрамвай родом из Екатеринбурга. Наш репортаж о нём читайте по этой ссылке

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Обычный нижегородский трамвайчик

Обычный нижегородский трамвайчик

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Омск

Вот такие трамваи поступили в Омск в ноябре 2020 года. Это вагоны 71–407 от «Уралтрансмаша». Всего Омску закупили 24 новых трамвая. Такая масштабная закупка была впервые за 29 лет

Вот такие трамваи поступили в Омск в ноябре 2020 года. Это вагоны 71–407 от «Уралтрансмаша». Всего Омску закупили 24 новых трамвая. Такая масштабная закупка была впервые за 29 лет

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Но катается по Омску и много вот таких «старичков». Это уже что-то типа символа в городе — красный омский вагон

Но катается по Омску и много вот таких «старичков». Это уже что-то типа символа в городе — красный омский вагон

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Также в Омске есть списанные московские трамваи. Например, вот этот

Также в Омске есть списанные московские трамваи. Например, вот этот

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Еще один вагон, ранее колесивший по Москве и впоследствии доставшийся Омску

Еще один вагон, ранее колесивший по Москве и впоследствии доставшийся Омску

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Уфа

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Челябинск

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Ярославль

Грустный ярославский трамвайчик

Грустный ярославский трамвайчик

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Эти вагоны тоже списали из Москвы и отправили в Ярославль

Эти вагоны тоже списали из Москвы и отправили в Ярославль

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