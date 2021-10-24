У кого круче? Cравниваем трамваи Новосибирска с вагонами из других городов страны

Мы часто ругаем электротранспорт Новосибирска за его возраст и состояние. Многим горожанам хочется, чтобы по улицам города ходила только современная техника. Быстрая, бесшумная, теплая зимой и прохладная летом. Но так ли всё плохо в столице Сибири, если сравнивать с другими городами? С помощью наших коллег из Сети городских порталов мы собрали для вас эту фотоподборку (в нее не стали включать трамваи Москвы и Питера, где другой уровень финансирования и инфраструктуры).



Заметно, что в областных центрах наблюдается примерно одинаковая картина. Новые трамваи соседствуют на линиях с облезлыми «стариками», которых хочется покрасить и сразу же отдать в музеи. Изредка городам перепадают подержаные вагоны из столицы.