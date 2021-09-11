Новосибирцы встали в пробку на Большевистской — дорогу перегородил кран

В Новосибирске собралась пробка на Большевистской
Днем 11 сентября на улице Большевистской в Новосибирске собралась серьезная пробка. Она образовалась рядом с местом дорожного ремонта.
— Тут всё стоит в районе школы
По данным сервиса «2ГИС», движение затруднено на участке от Большевистской, 16 до Большевистской, 44.
В целом по городу сервис оценивает дорожную ситуацию в 3 балла.
Сегодня в Новосибирске перекрыли 22 улицы в центральной части. Это связано с проведением полумарафона памяти Александра Раевича. Ограничения будут действовать до 18:00. Посмотрите на карте, где не получится проехать.