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Новосибирцы встали в пробку на Большевистской — дорогу перегородил кран

Движение недалеко от Речного вокзала сильно затруднено

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Пробка образовалась во второй половине дня

Пробка образовалась во второй половине дня

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В Новосибирске собралась пробка на Большевистской

Днем 11 сентября на улице Большевистской в Новосибирске собралась серьезная пробка. Она образовалась рядом с местом дорожного ремонта.

Часть дороги заняла техника

Часть дороги заняла техника

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— Тут всё стоит в районе школы № 76. Машины двигаются долго и очень медленно, — сообщила читательница НГС Мария.

Рядом с дорогой идет ремонт

Рядом с дорогой идет ремонт

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По данным сервиса «2ГИС», движение затруднено на участке от Большевистской, 16 до Большевистской, 44.

Пробки также собрались рядом с Речным вокзалом

Пробки также собрались рядом с Речным вокзалом

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В целом по городу сервис оценивает дорожную ситуацию в 3 балла.

Небольшие заторы есть на обоих берегах

Небольшие заторы есть на обоих берегах

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Сегодня в Новосибирске перекрыли 22 улицы в центральной части. Это связано с проведением полумарафона памяти Александра Раевича. Ограничения будут действовать до 18:00. Посмотрите на карте, где не получится проехать.

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Большевистскаяпробкиремонт
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