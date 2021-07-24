Новосибирская туристка застряла в Забайкалье из-за смыва опоры железнодорожного моста

Накануне, 23 июля, в Забайкальском крае из-за аномального количества осадков смыло опору железнодорожного моста на перегоне Куэнга — Укурей. Движение поездов в обоих направлениях приостановили, а пассажиры застряли в Забайкалье на неизвестный промежуток времени. Среди них оказалась и сибирячка Екатерина — она рассказала, что происходит на железной дороге.
Жительница Новосибирска Екатерина поехала в отпуск в Якутию. Обратный путь из Нерюнгри до дома на поезде по плану должен был составить 3,5 суток. Однако перед отправкой поезд задержали на час, затем 24 июля вместо положенного часа он стал простаивать на станции Сковородино больше трех. Тогда пассажиры забили тревогу и выяснили, что виной всему размыв опоры железнодорожного моста.
— В Сковородино мы стояли около девяти часов. Изначально нас должны были подцепить к другому поезду, который мог бы перевезти состав на другие пути, но его отправили в Благовещенск, чтобы всех пассажиров пересадить на самолет. Поэтому нам пришлось ждать, пока найдут другой локомотив. Но из-за того, что суббота, выходной, ни начальника станции, ни рабочей бригады на месте не было, всё было очень долго, — рассказала Екатерина.
В районе девяти часов вечера по новосибирскому времени 24 июля поезд, на котором ехала Екатерина, двинулся до станции Чернышевск. Там, по ее словам, пассажиров планируют высадить из поезда и пересадить на автобусы, чтобы проехать речку Ареда, на которой обрушился железнодорожный мост, по автомобильному мосту. Затем людей посадят на другие поезда.
При этом пассажирам на время задержки выдали небольшие сухпайки. В состав одного такого сухпайка вошли бутылка воды 0,5 литра, пачка доширака и упаковка армейских печений.
— Кто-то негодует, кто-то возмущается, но в целом атмосфера более-менее спокойная. Мы просто ждем, что будет дальше, потому что понимаем, что от всеобщего негатива ничего не изменится. Мост быстрее не построится. Автобусы быстрее не найдутся. Уже хорошо, что РЖД делает все, чтобы перевезти пассажиров альтернативными путями, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Тут нужно понимать, что наш поезд не один-единственный, и руководству нужно быстро принимать кучу решений и простраивать логистику. Хотя странно, что ничего не предприняли в самом начале, ведь на станции Нерюнгри уже изначально знали об аварии, — добавила девушка.
Сибирячка добавила, что из-за задержек была вынуждена отменить ряд дел в Новосибирске.
В пресс-службе ОАО «РЖД» тем временем сообщают, что работа по восстановлению железнодорожного моста через реку Ареду вовсю ведется:
— В настоящее время проведена оценка объемов работ по восстановлению железнодорожного моста через реку Ареду на перегоне Куэнга — Укурей Забайкальской железной дороги в Сретенском районе Забайкальского края. Разработан план оперативных мероприятий. На месте восстановительных работ задействована тяжелая землеустроительная техника, 3 экскаватора, 2 погрузчика, 2 автокрана, 4 бульдозера, 5 автомобилей КАМАЗ. Производится укрепление основания насыпи моста бутовым камнем. Формируется запас из 67 вагонов камня и щебня.
Также в компании добавили, что на месте работают 218 работников Забайкальской железной дороги, которые ведут работы круглосуточно. К месту происшествия еще вчера направили противоразмывные и восстановительные поезда.
Правительство Забайкальского края ввело режим чрезвычайной ситуации. Железнодорожные пассажирские перевозки в Забайкальском крае временно приостановлены.
В июне сибирячка застряла в Ялте — из-за дождей дороги серьезно затопило, поэтому выехать в соседние города тогда не представлялось возможным. Жительница Новосибирска рассказала, что там происходило.