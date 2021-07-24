Новосибирская туристка застряла в Забайкалье из-за смыва опоры железнодорожного моста

— В Сковородино мы стояли около девяти часов. Изначально нас должны были подцепить к другому поезду, который мог бы перевезти состав на другие пути, но его отправили в Благовещенск, чтобы всех пассажиров пересадить на самолет. Поэтому нам пришлось ждать, пока найдут другой локомотив. Но из-за того, что суббота, выходной, ни начальника станции, ни рабочей бригады на месте не было, всё было очень долго, — рассказала Екатерина.

В районе девяти часов вечера по новосибирскому времени 24 июля поезд, на котором ехала Екатерина, двинулся до станции Чернышевск. Там, по ее словам, пассажиров планируют высадить из поезда и пересадить на автобусы, чтобы проехать речку Ареда, на которой обрушился железнодорожный мост, по автомобильному мосту. Затем людей посадят на другие поезда.

При этом пассажирам на время задержки выдали небольшие сухпайки. В состав одного такого сухпайка вошли бутылка воды 0,5 литра, пачка доширака и упаковка армейских печений.