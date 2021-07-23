«Посадочный талон выбросили в урну»: гражданку Германии «Аэрофлот» снял с самолета из-за «неправильной» вакцины

— Молодой человек снял меня с рейса до Москвы и аннулировал мой посадочный талон, — пишет в претензии на имя авиакомпании Ольга Кнельц. — Объяснил он это тем, что мой ПЦР-тест якобы истекает за полчаса до прибытия в Германию, а для прохождения границы ФРГ моя прививка препаратом «ЭпиВакКорона» недействительна — по его словам, мне нужно было сделать прививку препаратом компании Pfizer. Но все мои доводы, что к моменту пересечения границы тест будет действовать еще более десяти часов, сотрудник авиакомпании Андрей Ерохин попросту проигнорировал.



Женщина отмечает, что на внутренних рейсах тест ПЦР не требуется, вакцина от компании Pfizer на территории России не зарегистрирована, да и ограничения, введенные в пандемию, не распространяются на жителей ФРГ, возвращающихся домой в Германию. К слову, Ольга Кнельц — гражданка ФРГ. Также, по разъяснению Министерства внутренних дел Германии, в случае возвращения из стран с высокими показателями заболеваемости у человека на руках должен быть отрицательный ПЦР-тест, не сделанный, а полученный не позднее 72 часов на момент въезда в страну. Кроме того, свежий ПЦР-тест можно было сделать и в аэропорту Шереметьево.