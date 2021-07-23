«Посадочный талон выбросили в урну»: гражданку Германии «Аэрофлот» снял с самолета из-за «неправильной» вакцины

Живущая в Германии уроженка города Волжского Ольга Кнельц вынуждена была пропустить рейс из Москвы в Мюнхен из-за того, что сотрудник компании «Аэрофлот» в международном аэропорту Волгограда отказался пустить пассажирку на борт. Свой отказ он объяснил недействительным к моменту прилета в Мюнхен ПЦР-тестом на COVID-19 и якобы «недействительной» вакцинацией. В ситуации разбирался журналист V1.RU.
— 18 июля я должна была улететь из Волгограда в Мюнхен с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево, — рассказала Кнельц. — Из Волгограда я должна была вылететь ранним утром, однако все планы рухнули из-за представителя «Аэрофлота» Андрея Ерохина. Он попросту не пустил меня на рейс.
По словам госпожи Кнельц, 18 июля в 04:35 она прибыла в аэропорт Волгограда, имея на руках сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, результаты которого были получены 16 июля в 19:45, маршрутную квитанцию и посадочный талон. Все эти документы она передала сотруднику авиакомпании при посадке на борт. То, что произошло дальше, в буквальном смысле слова шокировало пассажирку.
— Молодой человек снял меня с рейса до Москвы и аннулировал мой посадочный талон, — пишет в претензии на имя авиакомпании Ольга Кнельц. — Объяснил он это тем, что мой ПЦР-тест якобы истекает за полчаса до прибытия в Германию, а для прохождения границы ФРГ моя прививка препаратом «ЭпиВакКорона» недействительна — по его словам, мне нужно было сделать прививку препаратом компании Pfizer. Но все мои доводы, что к моменту пересечения границы тест будет действовать еще более десяти часов, сотрудник авиакомпании Андрей Ерохин попросту проигнорировал.
Женщина отмечает, что на внутренних рейсах тест ПЦР не требуется, вакцина от компании Pfizer на территории России не зарегистрирована, да и ограничения, введенные в пандемию, не распространяются на жителей ФРГ, возвращающихся домой в Германию. К слову, Ольга Кнельц — гражданка ФРГ. Также, по разъяснению Министерства внутренних дел Германии, в случае возвращения из стран с высокими показателями заболеваемости у человека на руках должен быть отрицательный ПЦР-тест, не сделанный, а полученный не позднее 72 часов на момент въезда в страну. Кроме того, свежий ПЦР-тест можно было сделать и в аэропорту Шереметьево.
Спор с представителем авиакомпании закончился не в пользу гражданки ФРГ. Ее посадочный талон был выброшен в урну, и для того чтобы покинуть стерильную зону, ей пришлось искать его среди мусора.
— От действий господина Ерохина были в шоке даже представители службы авиационной безопасности аэропорта Волгограда, — продолжает Кнельц. — Когда же я заявила молодому человеку, что буду жаловаться, он лишь ухмыльнулся: «Ну, посмотрим».
В итоге женщина всё же улетела в Мюнхен другим рейсом, а заодно оставила в аэропорту Шереметьево претензию в адрес авиакомпании «Аэрофлот»:
— В связи с некорректными и противоправными действиями указанного сотрудника «Аэрофлота» я была вынуждена перебронировать вылет из Волгограда в Москву 18 июля и из Москвы в Мюнхен на 19 июля, — пишет женщина, — сдать повторный срочный ПЦР-тест в аэропорту «Шереметьево», задержаться на сутки в Москве и искать место для ночлега, заказывать трансфер из аэропорта Шереметьево в город и обратно, повторно покупать билет на железнодорожный трансфер аэропорта Мюнхена к автовокзалу, повторно покупать билет из Мюнхена в Фридрихсхафен.
Всего женщина просит возместить
Претензию в «Аэрофлоте» приняли. Сотрудники, которым гражданка Германии вручила бумагу, принесли свои извинения, но от официальных представителей авиакомпании женщина услышала лишь сухое «мы рассмотрим вашу претензию». В ответ же госпожа Кнельц намерена обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании морального и материального вреда, а также написать жалобы в Российско-Германскую внешнеторговую палату и послу Германии в России для защиты своих прав и законных интересов.
Мы следим за ситуацией.