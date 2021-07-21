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Айтишнику предъявили обвинение за аварию в Академгородке — пострадавшая в ДТП перенесла семь операций

В апреле 2019 года пьяный Кирилл Родионов сел за руль машины

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После аварии Екатерина Труфанова была прикована к инвалидному креслу почти на два года

После аварии Екатерина Труфанова была прикована к инвалидному креслу почти на два года

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В Новосибирске выдвинуто обвинение за аварию, которая случилась два года назад

В прокуратуре Новосибирска подписали обвинительное заключение по уголовному делу против айтишника Кирилла Родионова. По версии следствия, 14 апреля 2019 года он пьяным сел за руль «Тойоты» и на проспекте Коптюга сбил 20-летнюю Екатерину Труфанову. В результате аварии девушка оказалась прикована к инвалидному креслу почти на два года и перенесла семь операций.

В полиции Советского района долго не возбуждали уголовное дело и даже вынесли отказ, который в дальнейшем отменила городская прокуратура. Позже следователя заменили на нового.

— Новый следователь очень хорошо относится к своей работе: она ездила много раз на место ДТП, делала какие-то следственные эксперименты. Я вообще не верила, что такое случится! Во время следствия нас всех отправили на детектор лжи, а водитель приехал, послушал вопросы и отказался проходить его, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Труфанова.

В обвинительном заключении по делу сообщается следующее (документ имеется в распоряжении редакции):

— Вина Родионова К. В. в совершении указанного дорожно-транспортного происшествия полностью доказана материалами уголовного дела, — говорится в тексте обвинительного заключения.

Также в документе отмечается, что нарушение водителем ряда пунктов ПДД «состоит в прямой причинно-следственной связи с причинением тяжкого вреда здоровью Труфановой Е. О.».

Кирилл Родионов отказался что-либо комментировать корреспонденту НГС.

Сейчас Екатерина может ходить без костылей около часа в день, после чего начинает чувствовать боль. В ноябре 2021 года для нее запланирована еще одна операция по извлечению из ноги особой спицы.

Аналогичную спицу планируют извлечь из ноги девушки в ноябре 2021 года

Аналогичную спицу планируют извлечь из ноги девушки в ноябре 2021 года

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В конце августа начнется гражданский суд по взысканию с водителя материальной и моральной компенсации. Только на операции и лечение девушки было потрачено около полумиллиона рублей. По уголовному делу суд пока не назначен.

Историю трагедии красивой 20-летней девушки, которая оказалась прикована к инвалидному креслу по вине пьяного водителя, читайте тут.

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