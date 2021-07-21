Айтишнику предъявили обвинение за аварию в Академгородке — пострадавшая в ДТП перенесла семь операций

В конце августа начнется гражданский суд по взысканию с водителя материальной и моральной компенсации. Только на операции и лечение девушки было потрачено около полумиллиона рублей. По уголовному делу суд пока не назначен.



Историю трагедии красивой 20-летней девушки, которая оказалась прикована к инвалидному креслу по вине пьяного водителя, читайте тут.

