Айтишнику предъявили обвинение за аварию в Академгородке — пострадавшая в ДТП перенесла семь операций

В Новосибирске выдвинуто обвинение за аварию, которая случилась два года назад
В прокуратуре Новосибирска подписали обвинительное заключение по уголовному делу против айтишника Кирилла Родионова. По версии следствия,
В полиции Советского района долго не возбуждали уголовное дело и даже вынесли отказ, который в дальнейшем отменила городская прокуратура. Позже следователя заменили на нового.
— Новый следователь очень хорошо относится к своей работе: она ездила много раз на место ДТП, делала какие-то следственные эксперименты. Я вообще не верила, что такое случится! Во время следствия нас всех отправили на детектор лжи, а водитель приехал, послушал вопросы и отказался проходить его, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Труфанова.
В обвинительном заключении по делу сообщается следующее (документ имеется в распоряжении редакции):
— Вина
Также в документе отмечается, что нарушение водителем ряда пунктов ПДД «состоит в прямой причинно-следственной связи с причинением тяжкого вреда здоровью
Кирилл Родионов отказался что-либо комментировать корреспонденту НГС.
Сейчас Екатерина может ходить без костылей около часа в день, после чего начинает чувствовать боль. В ноябре 2021 года для нее запланирована еще одна операция по извлечению из ноги особой спицы.
В конце августа начнется гражданский суд по взысканию с водителя материальной и моральной компенсации. Только на операции и лечение девушки было потрачено около полумиллиона рублей. По уголовному делу суд пока не назначен.
Историю трагедии красивой 20-летней девушки, которая оказалась прикована к инвалидному креслу по вине пьяного водителя, читайте тут.