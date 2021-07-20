У новосибирского водителя случился приступ эпилепсии за рулем — он снес забор и задел две машины

В Новосибирске у водителя произошел приступ эпилепсии за рулем
Сегодня днем, 20 июля, в Новосибирске у водителя в машине случился приступ эпилепсии — он снес ограждение и задел несколько припаркованных машин.
— Водитель проезжал перекресток Некрасова и Семьи Шамшиных — в это время у него произошел приступ эпилепсии. Он снес ограждение и задел две припаркованные машины, одна из которых задела еще третью и четвертую. Водитель второй машины в этот момент выходил из нее, успел отпрыгнуть, но всё равно у него повреждена нога. Он обратится в больницу, — рассказал очевидец произошедшего Александр.
Мужчина добавил, что несколько прохожих разбили стекло огнетушителем и оказали этому водителю первую помощь. Мужчине вытащили язык, начали поливать водой, повернули на бок, один из очевидцев взял его телефон и позвонил жене, уточнил Александр. Водителя увезла скорая помощь.
В ГИБДД по Новосибирску журналисту НГС подтвердили факт происшествия.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирске водитель снес ограждение на Большевичке и погиб на месте.