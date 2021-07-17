«Дети идут по уши в грязи»: репортаж из сибирской деревни, жители которой написали письмо Меркель

Письмо Ангеле Меркель

Деревня Верхний Карбуш находится в 20 минутах езды от Омска. Она входит в Троицкое сельское поселение Омского района. Поселение основали на рубеже XIX и XX веков немецкие переселенцы. По данным переписи населения 2010 года, в деревне проживало 505 человек. Как утверждают местные, у большинства жителей немецкие корни. Об этом говорят и фамилии жителей: Шлипперт, Шульц, Фалькенберг, Шельбуттер, Шильдорф, Мейснер.



В июне 2021 года жители деревни записали видеообращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель, а также направили письма как в электронном, так и в бумажном виде. Причину обращения к главе ФРГ объяснили именно немецкими корнями жителей.

— У нас деревня немецкая, основатели — немцы, — говорит Ирина Дроздова. — Нам говорят иногда, что мы не патриоты. А при чём здесь патриоты? Говорят: «Вот вы c фашистами связались». Фашисты есть и среди русских, и среди итальянцев, везде. А если про немцев, с которыми воевали, так их давно в живых нет. Сейчас-то что о них говорить? Сейчас что нам делить? Меркель комсомолкой была, если что.