«Дети идут по уши в грязи»: репортаж из сибирской деревни, жители которой написали письмо Меркель

Съезжая с трассы, попадаешь на грунтовую дорогу, посыпанную щебнем, но примерно через сто метров заканчивается и она. Автомобиль въезжает на улицу Карбышева в деревне Верхний Карбуш. Именно туда отправились в командировку журналисты
Таксист высаживает нас и уже собирается в обратный путь. Но буквально через несколько секунд на развороте автомобиль застревает в грязи, а при попытке его вытолкнуть и вовсе пробивает колесо о кусок бетонной трубы, лежащий у края дороги. Да, это та самая дорога, о которой говорят сейчас все местные и федеральные СМИ. А всё из-за того, что жители деревни обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь заасфальтировать главную улицу.
— Сапоги-то не взяли? Сейчас уже накатали колею. С утра после дождя было еще хуже, — встречает нас местная жительница и депутат сельского поселения Ирина Дроздова.
Письмо Ангеле Меркель
Деревня Верхний Карбуш находится в 20 минутах езды от Омска. Она входит в Троицкое сельское поселение Омского района. Поселение основали на рубеже XIX и XX веков немецкие переселенцы. По данным переписи населения 2010 года, в деревне проживало 505 человек. Как утверждают местные, у большинства жителей немецкие корни. Об этом говорят и фамилии жителей: Шлипперт, Шульц, Фалькенберг, Шельбуттер, Шильдорф, Мейснер.
В июне 2021 года жители деревни записали видеообращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель, а также направили письма как в электронном, так и в бумажном виде. Причину обращения к главе ФРГ объяснили именно немецкими корнями жителей.
— У нас деревня немецкая, основатели — немцы, — говорит Ирина Дроздова. — Нам говорят иногда, что мы не патриоты. А при чём здесь патриоты? Говорят: «Вот вы c фашистами связались». Фашисты есть и среди русских, и среди итальянцев, везде. А если про немцев, с которыми воевали, так их давно в живых нет. Сейчас-то что о них говорить? Сейчас что нам делить? Меркель комсомолкой была, если что.
Депутат говорит, что местная администрация пообещала заняться дорогами только после того, как жители начали обращаться к вышестоящим органам власти.
— Обращались к Путину за три дня до прямой линии, но ответа тоже пока нет. Проект асфальтирования дорог был готов в 2019 году, все согласования прошли. Всё это время говорили, что денег нет. Нам сказали, что нужно пройти перерасчет ценовой политики. Вот эта дорога —
Что ответила канцлер?
В ответ на просьбу жителей пришло письмо от представителя ФРГ Надин Вахтер. Проблему маленькой деревни в далекой Сибири немецкие власти решить не могут, но посоветовали местным жителям обратиться в Международный союз немецкой культуры, который представляет интересы немецких меньшинств в России.
— Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что федеральный канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации, — говорится в послании за подписью Надин Вахтер.
Жизнь глубинки
На тихих деревенских улицах немноголюдно. Изредка встречается лишь детвора и жители уже пенсионного возраста. Оно и понятно — рабочий день еще не окончен. Рядом с населенным пунктом располагается зерноток, сельскохозяйственная компания, продуктовый склад бизнесмена Виктора Шкуренко. Часть местного населения ежедневно отправляется трудиться в Омск. Город и Верхний Карбуш связаны автобусным сообщением — два рейса утром и два вечером.
— Мы три года бились за этот транспорт. К нам не пускали сюда «Газель», потому что не было павильона. Надо было
С обустройством остановки помогли бывшие жители деревни, переехавшие в Германию, — на павильоне даже повесили табличку с благодарностью бывшим односельчанам. В деревне два продуктовых магазина, школа, а вот медицинских учреждений нет.
— Я с утра дорогу не могла перейти [из-за бездорожья], в больницу надо было ехать, — сетует местная жительница. — А вот так если что случится, тут и скорая помощь застрянет и не выедет. Если надо куда-то по делам, то только в сапогах. А у нас еще школьники в школу ходят. Эта улица самая населенная. Здесь у нас три проезда [помимо основной улицы]. И вот детки идут по уши в грязи, там они начинают отмываться. А если упадет? У нас директор школы сама в грязь падала. Собаки бродячие стаями здесь ходят, на людей нападают, одного мужчину на скорой в больницу отвезли — собака с бешенством покусала.
«Забытая богом деревня»
Сейчас единственная асфальтированная улица в деревне — Садовая. Дорога располагается на окраине населенного пункта и по сути является объездной. Ее ремонтировали осенью прошлого года, но качество покрытия оставляет желать лучшего. Сейчас дорожное полотно в трещинах, а местами и вовсе проваливается и разрушается. К слову, чтобы соединить единственную асфальтированную дорогу в деревне с трассой, идущей на Омск, не хватило денег. Этот участок примерно в сто метров длиной так и остался засыпанным щебнем.
— А я знал в прошлом году, что именно так и будет, — возмущается местный житель Юрий Чмелев. —Зашел спор с главой администрации о внутрипоселковой дороге, забыли посчитать коэффициент использования транспортных средств. Я окончил Сибирский автодорожный институт, транспортный факультет, еще в 1979 году. Так вот, по коэффициенту использования транспортных средств, по грузоподъемности и интенсивности его использования для этой дороги положено три слоя по 10 сантиметров. Когда бездари садятся на высокие табуретки во главе администрации, так и происходит. А не президент тут виноват. С головой нужно подходить к работе и добросовестно.
Весной и после сильных дождей местные стараются реже заезжать в центр деревни.
— Ну как, весной вкруговую, по деревне проехать — это бесполезно. И раньше по деревне ездили, таскали друг друга [на буксире]. Для нас это не ново. У меня у самого трактор был — сколько я перетаскал! Тем не менее живем, жили... А что делать? Забытая богом деревня, — рассказывает местный житель Александр.
Сельчанин Владимир Котин живет в Верхнем Карбуше с 1985 года и когда-то занимал руководящую должность в сфере ЖКХ. Своими силами он пытался сделать хоть какую-то насыпь на дорогах, чтобы их так не размывало.
— Ни в жизни никогда асфальта не было! Дело в том, что я подсыпал немного, работал начальником ЖКХ. Старая дорога у нас в поселке брошенная, пионерский лагерь был. Всё это распадается, разбирается так же, как и фермы и всё прочее, так и здесь. Асфальтированные площадки там были. Асфальт этот весь взорвали, трактором сгребли, я потом по деревне рассыпал. Но этого не хватит. Что там, слой маленький. Хватило на пару лет. Мучаемся всю жизнь без асфальта, — говорит Владимир Котин.
Реакция Кремля
Информация о ситуации в Верхнем Карбуше дошла уже и до Кремля. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти села проявили халатность.
— Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры, — прокомментировал он.
Песков отметил, что недовольство жителей Верхнего Карбуша вполне оправданно, и добавил, что мест, где существуют аналогичные проблемы с дорогами, много.
— В целом предпринимаются очень энергичные действия по ремонту региональной дорожной сети, продвижение заметно невооруженным глазом, — заявил он.
Есть ли решение?
Вероятно, после реакции Кремля и широкой огласки в средствах массовой информации дело все-таки сдвинется с мертвой точки. Заместитель председателя регионального правительства, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев прокомментировал ситуацию.
— В Министерстве строительства тема ремонта улицы в Верхнем Карбуше рассматривалась задолго до обращения жителей деревни к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Мы встречались и обсуждали этот вопрос с депутатами всех уровней и главой Троицкого поселения. Поскольку проект, ранее составленный администрацией поселения, на тот момент из-за изменений в стоимости потерял свою актуальность, мы договорились, что местные власти оперативно скорректируют расчеты и смету. Это позволит им подать в этом году заявку на конкурсный отбор для предоставления бюджетной субсидии на производство необходимого объема дорожных работ в 2022 году, — заявил министр.
Как бы то ни было, необычный способ обратить внимание на проблему должен принести свои плоды. Другой вопрос, что Верхний Карбуш — одна из тысяч деревень в нашей стране с точно такими же бедами. И каждая из них не будет обращаться к Ангеле Меркель. Что же остается жителям глубинки?