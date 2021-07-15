В Челябинске экстренно посадили самолет, следовавший из Новосибирска в Симферополь

В четверг, 15 июля, борт авиакомпании S7, который следовал из Новосибирска в Симферополь, вынужденно приземлился в аэропорту Курчатов. Пожилому пассажиру стало плохо.



— Самолет совершил вынужденную посадку в связи с тем, что пассажиру потребовалась медицинская помощь, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта. — С привлечением скорой помощи она была ему оказана, мужчина доставлен в одну из челябинских больниц.



Что именно произошло с мужчиной, в аэропорту не сказали, однако уточнили, что это не связано с коронавирусом. После того как мужчину отдали медикам, самолет продолжил движение по маршруту.

