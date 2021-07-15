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В Челябинске экстренно посадили самолет, следовавший из Новосибирска в Симферополь

Одному из пассажиров стало плохо

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Мужчину увезли в больницу

Мужчину увезли в больницу

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В четверг, 15 июля, борт авиакомпании S7, который следовал из Новосибирска в Симферополь, вынужденно приземлился в аэропорту Курчатов. Пожилому пассажиру стало плохо.

— Самолет совершил вынужденную посадку в связи с тем, что пассажиру потребовалась медицинская помощь, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта. — С привлечением скорой помощи она была ему оказана, мужчина доставлен в одну из челябинских больниц.

Что именно произошло с мужчиной, в аэропорту не сказали, однако уточнили, что это не связано с коронавирусом. После того как мужчину отдали медикам, самолет продолжил движение по маршруту.

В мае в самолете авиакомпании S7 Airlines, направлявшемся из Новосибирска в Ульяновск, стало плохо двухлетнему ребенку.

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S7вынужденная посадка
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