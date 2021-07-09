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Упала с самоката и сломала челюсть и три зуба. Какие еще увечья можно получить? Рассказывает травматолог

Специалист предупреждает, чем опасно новое летнее развлечение и как обезопасить себя

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Электросамокат — не развлечение, а полноценный вид транспорта. Вы можете пострадать, если будете беспечны

Электросамокат — не развлечение, а полноценный вид транспорта. Вы можете пострадать, если будете беспечны

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Этим летом пешеходы по всем городам России начали вздрагивать только от одного слова «электросамокат». Летающий по тротуарам транспорт поделил нас всех на две группы: одни считают его удобным и экологичным, другие боятся и требуют скорее запретить. Пока четких правил для самокатчиков нет: законодательство спешно подгоняют под новое средство передвижения.

Опасения людей не напрасны. Самокатчики часто пренебрегают уважением к пешеходам, и заканчивается это в лучшем случае синяками. Наши коллеги из 72.RU рассказывают истории о том, чем может обернуться неудачная поездка на самокате. Их сложно читать, не стиснув зубы, однако врач-травматолог рассказал о еще более страшных вариантах развития событий. И, к сожалению, в России на электросамокатах люди даже погибали.

Сломанные зубы и 14 швов на ноге

Яна арендовала самокат во время отпуска в Адлере. Она упала на парковке перед отелем и ударилась лицом, ногами и руками. Девушка потеряла сознание, и ей вызвали скорую помощь.

— Меня отвезли в больницу Сочи, врачи сказали, что переломов нет, и зашили подбородок. Когда вернулась домой, стала беспокоить челюсть, я обратилась в больницу. Там челюстно-лицевой хирург сразу отправил на КТ, результат шокировал — закрытый перелом нижней челюсти, семь жевательных зубов повреждены и три из них сломаны. Еще месяц ходить в повязке, чтобы перелом срастался как надо, — поделилась жительница Тюмени Яна.

Другой пострадавший получил травмы, даже не катаясь на самокате. В него въехали и даже не остановились убедиться, что с ним всё в порядке.

— После столкновения с электросамокатом получил разрыв связок и 14 швов на ноге. Видел удаляющуюся спину самокатчика, — рассказал Андрей Григ.

Россияне получают много травм на электросамокатах, но считать их количество пока не представляется возможным. В тюменском департаменте здравоохранения, например, журналистам сообщили, что отдельная статистика по данному транспорту не ведется. Вряд ли это делают и в других регионах страны.

Самокат менее устойчив, чем велосипед. Потерять равновесие можно на любой неровной поверхности

Самокат менее устойчив, чем велосипед. Потерять равновесие можно на любой неровной поверхности

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— Каталась на электросамокате, камешек попал под колесо, и руль вывернулся. Итог: сломала руку, — пишет Юлия.

— Ехала на самокате, женщина с коляской подрезала меня. В итоге: разбитые колени и испорчен новый костюм, — рассказала читательница Евгения.

— Решила прокатиться на каблуках, естественно, всё закончилось плачевно. Растяжение связок и постельный режим, — поделилась историей Светлана.

— Упал с самоката на скорости 20 км/ч: сам не справился с управлением. Разбил лицо, руки сильно ободрал, — написал редакции 72.RU Иван.

«При падении человек не защищен ничем»

Электросамокаты, принадлежащие сервисам аренды, разгоняются в среднем до 25 км/ч. Эта скорость обеспечит высокоэнергичную травму при падении или столкновении.

— Людям кажется, что самокат — это развлечение. Но, как и катание на велосипеде или вождение автомобиля, — это навык, который нужно освоить. Иначе будут «аварии» и травмы. Мы сталкиваемся с подобной ситуацией каждую зиму, когда люди начинают кататься на коньках. Многие из тех, кто пробует это впервые, получает травмы из-за чрезмерной уверенности в своих действиях, — говорит Иван Быркэ, врач — травматолог-ортопед медицинского центра «Доктор Арбитайло».

Ситуацию усугубляет и то, что большая часть поездок приходится на теплое время года, когда человек носит легкую одежду. В идеальном варианте при катании на большой скорости на транспорте без закрытого кузова (как мопед или мотоцикл) тело нужно защищать.

— При езде на электросамокате люди не надевают ни шлем, ни наколенники, ни налокотники. При падении человек не защищен ничем, даже одеждой. Летом мы носим шорты, футболки, открытую обувь — это много голой кожи. Она может серьезно пострадать, — добавил доктор.

Одежда из плотной ткани может защитить кожу от ссадин, царапин и рваных ран

Одежда из плотной ткани может защитить кожу от ссадин, царапин и рваных ран

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Но самые большие риски всё же связаны с ударом головой. По словам травматолога, это повреждение наиболее вероятно, ведь при падении человек теряет ориентацию в пространстве. Особенно часто это происходит с детьми: у них не до конца развит костно-мышечный аппарат и ниже скорость реакции. Шанс упасть у ребенка значительно выше, чем у взрослого.

— Есть большой риск черепно-мозговых травм. Тут всё зависит от скорости и умения падать. Можно отделаться шишкой, раной или легким сотрясением мозга. Но если хорошо разогнаться, то можно выбить зубы, разорвать скальп или даже сломать кости черепа. Это может привести к летальному исходу, — предупреждает доктор.

При падении на скорости 20 км/ч есть большой риск сломать позвоночник, тазовую кость или бедро. Такие травмы также часто встречаются при столкновении самокатчиков с пешеходами.

— У сбитого пешехода возможен перелом тазобедренного сустава, верхней трети бедра. Молодые люди с крепким костями без остеопороза могут этого избежать. А вот для пожилых это серьезный риск. Перелом бедра может лишить их подвижности до конца жизни, — говорит Иван Быркэ.

По словам врача-травматолога, получить травму на самокате гораздо проще, чем на велосипеде. У него более устойчивая конструкция и человек находится в сидячем положении, имея крепкую опору на ноги. Травмы у велосипедистов не становятся сезонными: обращения довольно редки.

Ответственное отношение к поездке поможет вам избежать травм и обезопасить окружающих

Ответственное отношение к поездке поможет вам избежать травм и обезопасить окружающих

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«Какой русский не любит быстрой езды»


При падении легко получить и внутрисуставные повреждения, которые тяжело поддаются лечению. Страдают и коленные, и лучезапястные, и локтевые суставы.

— Ко мне чаще обращаются с отдаленными последствиями падения с самоката. Человек уже побывал в дежурной травматологии, получил первую помощь и план лечения. Но прошел месяц или два, а подвижность конечности не вернулась. Нам приходится искать причину уже по КТ или МРТ. Как правило, далее следует долгая реабилитация. Проблема может остаться с человеком до конца жизни или даже привести к инвалидности, — объясняет врач-травматолог.

При ударе суставы могут расколоться на множество частей — в худшем варианте конечность потеряет подвижность. В ряде случаев это решается операцией или протезированием.

— Долгое и болезненное восстановление ждет человека и после разрыва связок. Будет ограничение трудовой деятельности, проблемы даже с самообслуживанием в быту. За минуту беспечности можно расплачиваться очень долго, — отметил доктор.

Особенно сильно может пострадать коленный сустав. Именно на эту часть тела падает большинство людей

Особенно сильно может пострадать коленный сустав. Именно на эту часть тела падает большинство людей

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Иван Быркэ считает, что препятствовать травматизму может только ограничение скорости самокатов. Ведь при падении с 5 или 10 км/ч повреждения будут легкими: ушибы, растяжения, царапины, ссадины и рассечения мягкой ткани.

— Проблема ведь не в самих самокатах, а в бездумности людей. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится. Прежде чем ехать на высокой скорости, нужно потренироваться. Прочувствовать габариты, скорость, торможение. Нужно уметь правильно падать, группироваться: расслаблять шею, чуть сгибать колени. Лучше ехать в шлеме, наколенниках и налокотниках. Мотоциклисты, например, могут потратить на защиту больше денег, чем на сам мотоцикл. И это спасает им жизни, — уверен врач-травматолог.

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пешеходыпроблематравмыдорогиэлектросамокаты
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