Упала с самоката и сломала челюсть и три зуба. Какие еще увечья можно получить? Рассказывает травматолог

Сломанные зубы и 14 швов на ноге

Яна арендовала самокат во время отпуска в Адлере. Она упала на парковке перед отелем и ударилась лицом, ногами и руками. Девушка потеряла сознание, и ей вызвали скорую помощь.

— Меня отвезли в больницу Сочи, врачи сказали, что переломов нет, и зашили подбородок. Когда вернулась домой, стала беспокоить челюсть, я обратилась в больницу. Там челюстно-лицевой хирург сразу отправил на КТ, результат шокировал — закрытый перелом нижней челюсти, семь жевательных зубов повреждены и три из них сломаны. Еще месяц ходить в повязке, чтобы перелом срастался как надо, — поделилась жительница Тюмени Яна.

Другой пострадавший получил травмы, даже не катаясь на самокате. В него въехали и даже не остановились убедиться, что с ним всё в порядке.

— После столкновения с электросамокатом получил разрыв связок и 14 швов на ноге. Видел удаляющуюся спину самокатчика, — рассказал Андрей Григ.

Россияне получают много травм на электросамокатах, но считать их количество пока не представляется возможным. В тюменском департаменте здравоохранения, например, журналистам сообщили, что отдельная статистика по данному транспорту не ведется. Вряд ли это делают и в других регионах страны.