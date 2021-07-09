Упала с самоката и сломала челюсть и три зуба. Какие еще увечья можно получить? Рассказывает травматолог

Этим летом пешеходы по всем городам России начали вздрагивать только от одного слова «электросамокат». Летающий по тротуарам транспорт поделил нас всех на две группы: одни считают его удобным и экологичным, другие боятся и требуют скорее запретить. Пока четких правил для самокатчиков нет: законодательство спешно подгоняют под новое средство передвижения.
Опасения людей не напрасны. Самокатчики часто пренебрегают уважением к пешеходам, и заканчивается это в лучшем случае синяками. Наши коллеги из 72.RU рассказывают истории о том, чем может обернуться неудачная поездка на самокате. Их сложно читать, не стиснув зубы, однако врач-травматолог рассказал о еще более страшных вариантах развития событий. И, к сожалению, в России на электросамокатах люди даже погибали.
Сломанные зубы и 14 швов на ноге
Яна арендовала самокат во время отпуска в Адлере. Она упала на парковке перед отелем и ударилась лицом, ногами и руками. Девушка потеряла сознание, и ей вызвали скорую помощь.
— Меня отвезли в больницу Сочи, врачи сказали, что переломов нет, и зашили подбородок. Когда вернулась домой, стала беспокоить челюсть, я обратилась в больницу. Там челюстно-лицевой хирург сразу отправил на КТ, результат шокировал — закрытый перелом нижней челюсти, семь жевательных зубов повреждены и три из них сломаны. Еще месяц ходить в повязке, чтобы перелом срастался как надо, — поделилась жительница Тюмени Яна.
Другой пострадавший получил травмы, даже не катаясь на самокате. В него въехали и даже не остановились убедиться, что с ним всё в порядке.
— После столкновения с электросамокатом получил разрыв связок и
Россияне получают много травм на электросамокатах, но считать их количество пока не представляется возможным. В тюменском департаменте здравоохранения, например, журналистам сообщили, что отдельная статистика по данному транспорту не ведется. Вряд ли это делают и в других регионах страны.
— Каталась на электросамокате, камешек попал под колесо, и руль вывернулся. Итог: сломала руку, — пишет Юлия.
— Ехала на самокате, женщина с коляской подрезала меня. В итоге: разбитые колени и испорчен новый костюм, — рассказала читательница Евгения.
— Решила прокатиться на каблуках, естественно, всё закончилось плачевно. Растяжение связок и постельный режим, — поделилась историей Светлана.
— Упал с самоката на скорости
«При падении человек не защищен ничем»
Электросамокаты, принадлежащие сервисам аренды, разгоняются в среднем до
— Людям кажется, что самокат — это развлечение. Но, как и катание на велосипеде или вождение автомобиля, — это навык, который нужно освоить. Иначе будут «аварии» и травмы. Мы сталкиваемся с подобной ситуацией каждую зиму, когда люди начинают кататься на коньках. Многие из тех, кто пробует это впервые, получает травмы из-за чрезмерной уверенности в своих действиях, — говорит Иван Быркэ, врач — травматолог-ортопед медицинского центра «Доктор Арбитайло».
Ситуацию усугубляет и то, что большая часть поездок приходится на теплое время года, когда человек носит легкую одежду. В идеальном варианте при катании на большой скорости на транспорте без закрытого кузова (как мопед или мотоцикл) тело нужно защищать.
— При езде на электросамокате люди не надевают ни шлем, ни наколенники, ни налокотники. При падении человек не защищен ничем, даже одеждой. Летом мы носим шорты, футболки, открытую обувь — это много голой кожи. Она может серьезно пострадать, — добавил доктор.
Но самые большие риски всё же связаны с ударом головой. По словам травматолога, это повреждение наиболее вероятно, ведь при падении человек теряет ориентацию в пространстве. Особенно часто это происходит с детьми: у них не до конца развит костно-мышечный аппарат и ниже скорость реакции. Шанс упасть у ребенка значительно выше, чем у взрослого.
— Есть большой риск черепно-мозговых травм. Тут всё зависит от скорости и умения падать. Можно отделаться шишкой, раной или легким сотрясением мозга. Но если хорошо разогнаться, то можно выбить зубы, разорвать скальп или даже сломать кости черепа. Это может привести к летальному исходу, — предупреждает доктор.
При падении на скорости
— У сбитого пешехода возможен перелом тазобедренного сустава, верхней трети бедра. Молодые люди с крепким костями без остеопороза могут этого избежать. А вот для пожилых это серьезный риск. Перелом бедра может лишить их подвижности до конца жизни, — говорит Иван Быркэ.
По словам врача-травматолога, получить травму на самокате гораздо проще, чем на велосипеде. У него более устойчивая конструкция и человек находится в сидячем положении, имея крепкую опору на ноги. Травмы у велосипедистов не становятся сезонными: обращения довольно редки.
«Какой русский не любит быстрой езды»
При падении легко получить и внутрисуставные повреждения, которые тяжело поддаются лечению. Страдают и коленные, и лучезапястные, и локтевые суставы.
— Ко мне чаще обращаются с отдаленными последствиями падения с самоката. Человек уже побывал в дежурной травматологии, получил первую помощь и план лечения. Но прошел месяц или два, а подвижность конечности не вернулась. Нам приходится искать причину уже по КТ или МРТ. Как правило, далее следует долгая реабилитация. Проблема может остаться с человеком до конца жизни или даже привести к инвалидности, — объясняет врач-травматолог.
При ударе суставы могут расколоться на множество частей — в худшем варианте конечность потеряет подвижность. В ряде случаев это решается операцией или протезированием.
— Долгое и болезненное восстановление ждет человека и после разрыва связок. Будет ограничение трудовой деятельности, проблемы даже с самообслуживанием в быту. За минуту беспечности можно расплачиваться очень долго, — отметил доктор.
Иван Быркэ считает, что препятствовать травматизму может только ограничение скорости самокатов. Ведь при падении с 5 или
— Проблема ведь не в самих самокатах, а в бездумности людей. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится. Прежде чем ехать на высокой скорости, нужно потренироваться. Прочувствовать габариты, скорость, торможение. Нужно уметь правильно падать, группироваться: расслаблять шею, чуть сгибать колени. Лучше ехать в шлеме, наколенниках и налокотниках. Мотоциклисты, например, могут потратить на защиту больше денег, чем на сам мотоцикл. И это спасает им жизни, — уверен врач-травматолог.