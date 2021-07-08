Мэр Новосибирска предложил перераспределить транспортный налог в пользу города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил пересмотреть условия распределения транспортного налога Новосибирской области. Об этом он заявил на сессии Законодательного собрания Новосибирской области 8 июля .

— Ежегодно на нашей области собирается порядка 1,8 млрд рублей транспортного налога. Я вынужден поднять актуальность вопроса, может, нам стоит вернуться и пересмотреть какие-то условия распределения этого транспортного налога. Потому что сегодня из них город получает 20%. Это в целом недостаточно, чтобы решать вопрос финансирования ремонта дорог. Кроме того, это связанные деньги, которые могут быть использованы только по БКД, — сказал мэр города.