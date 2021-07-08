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Мэр Новосибирска предложил перераспределить транспортный налог в пользу города

Сейчас город получает только 20% от транспортного налога

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Локоть признал, что проблема с дорогами в городе тянется годами

Локоть признал, что проблема с дорогами в городе тянется годами

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил пересмотреть условия распределения транспортного налога Новосибирской области. Об этом он заявил на сессии Законодательного собрания Новосибирской области 8 июля.

— Ежегодно на нашей области собирается порядка 1,8 млрд рублей транспортного налога. Я вынужден поднять актуальность вопроса, может, нам стоит вернуться и пересмотреть какие-то условия распределения этого транспортного налога. Потому что сегодня из них город получает 20%. Это в целом недостаточно, чтобы решать вопрос финансирования ремонта дорог. Кроме того, это связанные деньги, которые могут быть использованы только по БКД, — сказал мэр города.

Анатолий Локоть подчеркнул, что по программе «Безопасные и качественные дороги» можно ремонтировать только магистрали. При этом участие в БКД также требует вложений из городского бюджета.

Идею Локтя поддержал депутат от КПРФ Роман Яковлев, он предложил дать поручение транспортному комитету, чтобы увеличить поступления от транспортного налога в пользу города. Решения на сессии принято не было.

Это не первый раз, когда Локоть говорит о нехватке финансирования для содержания дорог в Новосибирске. В мае он писал об этом у себя на странице в Facebook. Мы поговорили с экспертами о том, насколько это оправданно.

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