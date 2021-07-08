Мэр Новосибирска предложил перераспределить транспортный налог в пользу города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил пересмотреть условия распределения транспортного налога Новосибирской области. Об этом он заявил на сессии Законодательного собрания Новосибирской области
— Ежегодно на нашей области собирается порядка
Анатолий Локоть подчеркнул, что по программе «Безопасные и качественные дороги» можно ремонтировать только магистрали. При этом участие в БКД также требует вложений из городского бюджета.
Идею Локтя поддержал депутат от КПРФ Роман Яковлев, он предложил дать поручение транспортному комитету, чтобы увеличить поступления от транспортного налога в пользу города. Решения на сессии принято не было.
Это не первый раз, когда Локоть говорит о нехватке финансирования для содержания дорог в Новосибирске. В мае он писал об этом у себя на странице в Facebook. Мы поговорили с экспертами о том, насколько это оправданно.