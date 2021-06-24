В Новосибирской области экстренно сел санитарный вертолет

Во вторник, 22 июня, в 130 километрах от Новосибирска экстренно приземлился санитарный вертолет. Он приземлился около Чулыма, в 130 километрах от Новосибирска. Вертолет перевозил пациента.
— Он осуществлял эвакуацию пациента из дальних районов области. Дальнейшая эвакуация была продолжена другим вертолетом, — рассказала главный врач новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.
Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, в результате инцидента никто не пострадал.
В телеграмм-канале AVIAINCIDENT сообщили, что вертолет Ми-8 RA-22846 был вынужден совершить экстренную посадку из-за неисправности главного редуктора.
В 2020 году, 13 января, в районе села Павловка Назаровского района Красноярского края экстренно сел тяжелый транспортный вертолет Ми-26.